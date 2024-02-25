10 киношедевров, которые покорили сердца людей по всему миру

Старое кино и мультфильмы вызывают чувство ностальгии и помогают вернуться в воспоминания самых теплых моментов жизни. Еще приятнее узнать, что горячо любимые нами истории нашли свое признание не только у себя в стране, но и у людей по всему миру. В этой статье мы собрали ленты, которые смогли завоевать любовь зрителей в разных уголках планеты.

Летят журавли

Драма о трагично разлученных влюбленных стала одним из самых кассовых фильмов во Франции, когда только вышла в прокат. Лента также получила главный приз Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». История полюбилась публике не только во Франции, но и в других странах. Кстати, Стивен Спилберг однажды признался, что «Летят журавли» покорил его сердце, подчеркнув, что этот фильм просто поражает своей глубиной и продуманностью каждой детали.

Москва слезам не верит

История целеустремленной Катерины, которая смогла в одиночку добиться карьерных высот и вырастить дочь, с легкостью завоевала любовь зарубежного зрителя. Кинокартина получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Иностранки буквально сходили с ума из-за героини Кати, она стала для них иконой стиля. После премьеры фильма на другом континенте стало популярно носить туфли с белыми носками. Этот тренд был создан художницей по костюмам совершенно случайно. Дело в том, что обувь 1950-х годов оказалась очень жесткой, и актрисам было физически трудно ее носить. Поэтому костюмер предложила надевать туфли с белыми носками, чтобы не травмировать кожу.

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

Сериал о гениальном сыщике и его верном соратнике поначалу не задумывался многосерийным. Но экранизация так сильно понравилась зрителям, что съемки проекта растянулись на несколько лет. Позже история о детективе была переведена на другие языки для трансляции за рубежом и сумела заполучить признание фанатов даже в Великобритании. Актер Василий Ливанов так полюбился английской публике, что стал почетным членом ордена Британской империи за образ Шерлока Холмса и даже получил знак ордена.

Снежная королева

Не все знают, но мультфильм о снежной королеве стал хитом не только у нас, но и за границей. На этой сказке выросли не только мы, но и дети в Японии и Франции. Знаменитый мультипликатор Хаяо Миядзаки однажды рассказал о том, что «Снежная королева» стала для него настоящим вдохновением в его творческом пути. Мужчина считает, что этот мультик буквально определил его судьбу в профессиональном плане. Интересным фактом является и то, что англоязычную и французскую версии озвучивали такие именитые артисты, как Кирстен Данст, Кэтлин Тернер и Катрин Денев.

Частная жизнь

Лента получила колоссальный успех не только у себя на родине, но и за ее пределами. Кинофильм о жизни обычного пенсионера был показан на Венецианском кинофестивале, а Михаил Ульянов получил награду за главную мужскую роль. Фильм также был номинирован на премию «Оскар». Мы думаем, что «Частная жизнь» так сильно полюбилась публике, потому что в фильме рассказывается о жизненной ситуации, которая может произойти с кем угодно. Главный герой вышел на пенсию после долгой работы директором предприятия и просто не знает, что делать дальше. Мужчине приходится переосмыслить свою жизнь и начать все с нуля. У него появился шанс наладить отношения в семье, ведь раньше он был полностью сконцентрирован на работе.

Мама

Создатели музыкальной сказки, где главные роли сыграли Людмила Гурченко и Михаил Боярский, еще в самом начале планировали выйти на международный уровень. Поэтому проект вышел не только на русском языке, но и на румынском и английском. Самое удивительное, что большую популярность мюзикл приобрел в Норвегии. Зрители из страны могучих ледников любят смотреть эту сказку в рождественские праздники. Кстати, фильм «Мама» был награжден специальным призом жюри на Международном кинофестивале для детей и юношества в Венеции.

Человек-амфибия

Трогательная история любви человека-амфибии Ихтиандра и сердобольной девушки Гуттиэре получила большой поток критики в свой адрес на родине, но при этом сумела заинтересовать зарубежных зрителей. Например, Квентин Тарантино не постеснялся рассказать о том, что фантастическая мелодрама запалу ему в душу, как только он увидел ее на ТВ. «В начале 70-х по телевизору довольно часто крутили „Человека-амфибию“ — в дублированной версии. Я не знал, чей это фильм, но он мне очень нравился», — поделился голливудский режиссер.

Дерсу Узала

Кинокартина была снята в сотрудничестве с Японией по книге автора Владимира Арсеньева, который в своем произведении описал собственное путешествие по Уссурийскому краю и его дружбе с таежным охотником Дерсу Узала. Именно харизматичный Дерсу и стал главным героем экранизации. Приключенческий фильм принес его создателям премию «Оскар» в 1975 году и был признан лучшим иностранным фильмом, показанным в США. Лента также собрала множество других наград в разных странах.

Зеркало

Фильм «Зеркало» — один из самых важных и личных проектов для режиссера Андрея Тарковского. Мужчина не раз говорил о том, что снял эту картину о своих близких людях и любви к ним. Ни для кого не секрет, что актрису Маргариту Терехову взяли на одну из главных ролей, в том числе потому что внешне она была очень похожа на мать Тарковского. Критики пришли в восторг от картины, что смогла вместить в себя столь разные и глубокие чувства автора. «Зеркало» обрело популярность за пределами родной страны спустя недолгий срок после премьеры. Больше всего ленту полюбили в Италии, где она получила приз за лучший иностранный фильм.

Солярис

Научно-фантастическая драма Андрея Тарковского вызвала много споров у публики. Поговаривают, что автор книги Станислав Лем, по которой была снята лента, оказался недоволен экранизацией. Но при этом она сумела заполучить любовь иностранных критиков, которые оценили психологическую глубину этой картины. «Солярис» также стал обладателем специального Гран-при Каннского кинофестиваля и послужил вдохновением для создания фильма «Интерстеллар».