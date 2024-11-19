То что Лев Николаевич был похотливым спeрмaтозaвром было известно в широких кругах, странно, что жена узнала об этом только перед свадьбой.
11 писателей, о чьих дерзких выходках вряд ли когда-нибудь напишут в учебниках
Достоевский был настолько ревнивым, что его супруга перестала ухаживать за собой, чтобы не вызвать лишних вспышек ревности у супруга. Антон Чехов был тем еще любителем розыгрышей, а Иван Крылов никогда не отказывался от удовольствия полежать на диване или вкусно поесть. Причуды и выходки этих и других писателей, кажется, не имеют границ.
Прямолинейность Льва Толстого
- На венчание с Львом Николаевичем Софья Андреевна явилась заплаканной. Всему виной стали дневники писателя, которые он ей дал почитать накануне свадьбы. Будущую супругу не на шутку потрясли многочисленные романы и любовные похождения избранника. Накануне венчания Толстой начал выяснять отношения с Софьей Андреевной. Писателю показалось, что невеста его разлюбила: писатель был близок к тому, чтобы отменить свадьбу.
- До женитьбы Толстой приударял за некой Валерией Арсентьевой. Он даже подумывал заключить с ней брак. Писатель больше года проявлял к девушке повышенное внимание, но все никак не мог решиться сделать предложение. Причины были очень нелепыми. Например, как-то она надела платье с открытыми рукавами, а ее руки показались Льву Николаевичу не очень-то симпатичными. Ну а выдумать более правдивую причину для расставания писатель не мог, кроме как сказать, что он видел во сне как Валерия целуется с другим.
«Невинные» забавы Михаила Лермонтова
- Лермонтов любил сводить с ума женщин, притворявшись влюбленным в них. Ну а потом, когда жертвы влюблялись, он тут же бросал несчастных дам. Примерно таким же образом поэт расстраивал пары, чьи чувства только-только зарождались. Так, однажды он решил «спасти» своего приятеля от пут «слишком ранней женитьбы», притворившись влюбленным в его невесту. Старания поэта не прошли даром: девушка разорвала помолвку в уверенности, что Лермонтов — ее судьба. Но не тут-то было. Михаил Юрьевич отреагировал на удавшийся розыгрыш в своем духе, сказав: «Теперь я не пишу романов — я их делаю». По мнению некоторых литературоведов, так Лермонтов будто бы пытался доказать самому себе, что несмотря на довольно непривлекательную наружность и небольшой рост, его тоже могут полюбить.
Ревнивец Федор Достоевский
Ну то что у Достоевского были проблемы с психикой, это и так понятно. Что ни в коей мере не умаляет его гениальности.
- Будучи женатым, Достоевский мог неожиданно прийти домой и в ярости открывать все шкафы и заглядывать под кровати. Не зря подруги его супруги Анны Григорьевны говорили ей, что во время совместной жизни с писателем она очень постарела. А Достоевская целенаправленно перестала ухаживать за собой, чтобы не вызывать лишних вспышек ревности у супруга. Но однажды жена решила разыграть своего ревнивца. После совместного прочтения некоего французского романа, она скопировала оттуда любовное письмо и положила его на стол, адресовав себе. Анна Григорьевна пребывала в полной уверенности, что Федор Михайлович вспомнит откуда оно и улыбнется. Но не тут-то было! Он просто обезумел и чуть не накинулся на супругу. К счастью, все обошлось.
- Достоевский постоянно был раздражен на жену. Иногда писателю не нравилось, как Анна Григорьевна одета, бывало, что он злился на нее, если им долго не несли кофе или же если он потерял какую-то вещь. Федор Михайлович в шутку любил говорить, что жена приносит ему неудачу. Достоевская оставила запись в своем дневнике: «Федя заметил мне, что я по-зимнему одета и что у меня дурные перчатки. Я очень обиделась и ответила, что если он думает, что я дурно одета, то нам лучше не ходить вместе. Он повернулся и пошел назад, и я отправилась ко дворцу».
Иван Бунин и ветчина
Про Бунина конечно было бы интереснее почитать в контексте его с женой любовного многоугольника😅
- Современница рассказывала, что у Бунина были сложные отношения с...ветчиной. Однажды врач посоветовал писателю есть за завтраком этот продукт. Супруга Вера Николаевна решила покупать деликатес с вечера, однако писатель просыпался и съедал его ночью. Спустя неделю жена решила, что так дело не пойдет и начала прятать ветчину по всяким местам, например, в книжном шкафу или в кастрюле. Однажды она припрятала ее так, что Бунин не смог найти этот заветный кусочек. Ради этого он даже разбудил Веру Николаевну с вопросом: «Вера, где ветчина? Черт знает что такое! Полтора часа ищу». Она встала, достала ее из-за рамы картины и передала мужу. Ну а на следующий день женщина решила просыпаться на полчаса пораньше, чтобы купить ветчину аккурат к пробуждению Ивана Алексеевича.
«Есенины черными не бывают»
Если память не изменяет, про Есенина как раз в том числе и про этот случай писал Мариенгоф в "Романе без вранья". Отвратительно и никак не дерзко. И вообще о Есенине сложилось неприятное впечатление
- До того как жениться на Айседоре Дункан, Сергей Есенин состоял в браке с Зинаидой Райх. От этих отношений у поэта родились дочь Татьяна и сын Константин. Семейная жизнь не заладилась с самого начала: супруги даже жили раздельно. Как-то Есенин и вовсе не пустил на порог своего дома жену и дочь, которые приехали к нему погостить.
- Однажды в Ростове остановились два поезда — первый ехал в Москву, в нем находились Есенин и Мариенгоф, а второй ехал из Москвы, среди пассажиров были Зинаида Райх с грудным сыном, которого отец, к слову, никогда не видел. Пассажиры обоих поездов вышли на станцию поразмяться. Сергей Александрович заприметил издали жену, тут же развернулся и пошел в обратную сторону. Мариенгоф же сказал Зинаиде, что Сергей здесь. Она попросила его позвать Есенина, чтобы поэт хотя бы увидел своего сына. Тот нехотя согласился, и когда Райх развернула одеяльце с малышом, Есенин поморщился и бросил: «Фу, черный! Есенины черными не бывают». После чего сразу удалился.
Лежебока и гурман Иван Крылов
- Знаменитый баснописец слыл большим любителем поесть и поспать. Так, однажды некий литератор застал Крылова лежащим на диване, на котором он по обыкновению любил проводить время. Гость увидел огромную картину над диваном и высказал предположение, что рано или поздно она сорвется и придавит писателя. На что Иван Андреевич, которому видимо было лень перетаскивать диван или укреплять висящую картину, спокойно ответил: «Ничего подобного! Я тут произвел нехитрые расчеты и понял, что, даже если картина упадет, она опишет такую дугу, что мне ничего не угрожает. Бояться нечего!» Кстати, по мнению некоторых специалистов, образ Обломова Иван Гончаров списал с Крылова.
- Стоит сказать, что обеды Крылова не всегда были роскошными. Однажды он съел парочку пирожков, а потом подивился их неприятному привкусу. Обнаружилось, что пирожки уже покрылись плесенью. На это Крылов отреагировал в своей оригинальной манере: «Я уже съел немало, а так, какая разница — от двух ли пирожков помереть или от десяти?» Недолго думая, баснописец доел все лежащие на тарелке пирожки.
Герой-любовник Александр Пушкин
1. Гончарова была его 113 любовью, а не невестой.
2. "«Донжуанский список», где поэт перечислил всех женщин, которыми когда-либо увлекался." А вам известно, как в те времена проявлялось увлечение? Или вы думаете, что он обжимался по углам?
- Пушкин был весьма любвеобилен. Известен даже его, так называемый «Донжуанский список», где поэт перечислил всех женщин, которыми когда-либо увлекался. Как-то Пушкин в очередной раз пошел на званый вечер. Там он заинтересовался некой дамой, с которой провел долгую светскую беседу. Вернувшись в свою компанию, Александр Сергеевич подвергся расспросам о том, как он нашел ту даму, умна ли она. На все эти вопросы Пушкин очень строго и без желания поострить ответил: «Не знаю, ведь я с ней разговаривал по-французски».
- Известно, что теща Пушкина — мама Натальи Гончаровой, недолюбливала избранника дочери. А все из-за его любвеобильности, ведь Наталья, по признанию самого поэта, была его 113-й невестой. Их свадьба висела на волоске из-за многочисленных ссор Пушкина с будущей тещей. Но Александр Сергеевич был не промах, на все выпады матери Гончаровой о том, что он роднится с ее благочинным семейством, поэт неизменно отвечал: «Я женюсь на вашей дочери, а не на вас».
Сильный испуг Ивана Тургенева
- Когда Тургеневу было 20 лет, он решил отправиться в путешествие на пароходе до Германии. По дороге судно загорелось. Современница вспоминала, что рассказывая о том самом происшествии, писатель упомянул, что он «успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники». Но на самом деле Тургенев повел себя совсем по-другому, капитан корабля даже поругал его за то, что тот пытался прорваться к лодке, которую спустили, чтобы свести в первую очередь женщин и детей. При этом писатель жалобно восклицал: «Умереть таким молодым!» Узнав об этом, мать Тургенева обвинила его в трусости и добавила: «Это оставило на тебе пятно ежели не бесчестное, то ридикюльное». Белинский писал, что ему было «стыдно и больно» за коллегу. Уже в конце жизни, тяжело болея, он надиктовал Полине Виардо один из своих последних рассказов «Пожар на море». Интересно, что свою трусость он приписал некоему генералу, а главного героя наделил достойными качествами. Вероятно, Иван Сергеевич помнил об этом до конца жизни.
«Несостоявшаяся свадьба» Антона Чехова
- Одна из современниц Чехова — Юлия Лядова, рассказывала, что однажды говорила с ним о своей подруге Марии Рыжиковой. Писатель внезапно предложил съездить к ней и разыграть небольшой спектакль, притворившись женихом и невестой. Девушке идея понравилась, и они отправились в гости к Марии. Подруга безумно радовалась за счастье Юлии, начала расспрашивать где и как они познакомились, об их чувствах, она была очень внимательна и ласкова с женихом. И неожиданно Чехов сказал, что «очень любит свою невесту и страшно боится, как бы не расстроился брак, так как он просит за мной [Лядовой] тридцать тысяч, а дают только двадцать пять». Потрясенная по глубины души Рыжикова воскликнула: «Юленька, что же это такое? Он, значит, женится не на тебе, а на твоих деньгах? Я бы на твоем месте вернула свое слово назад». Остаток вечера они провели в спорах о «скорой свадьбе».
Брезгливость Владимира Маяковского
- Отец Владимира Маяковского скончался от заражения крови, когда сын еще был подростком. Сшивая рабочие бумаги, он случайно укололся иглой, но не придал этому значения. У него образовался нарыв, его вскрыли, но неудачно. Это очень повлияло на его сына. В течение всей жизни поэт боялся булавок, маниакально следил за гигиеной, а именно: с особой тщательностью мыл руки, следил за чистотой посуды, не касался руками дверных ручек и перил, а если и касался, то только платком. Вероника Полонская — одна из возлюбленных Маяковского, рассказывала, что он очень долго рассматривал стаканы, из которых ему предстояло пить и протирал их. Ну а если поэт брался за ручки стаканов или чашек, то только левой рукой, полагая, что «ничьи губы не прикасались к тому месту, которое подносит ко рту он».
Михаил Булгаков и его непростые отношения с кошками
Читала, что Маяковский так ненавидел Булгакова, что один раз даже избил его бильярдным кием.
- Принято думать, что Булгаков был отъявленным кошатником, но это не совсем так. Да, в романе «Мастер и Маргарита» одним из членов свиты Воланда был кот Бегемот, однако это ни о чем не говорит. Вторая жена писателя Любовь Белозерская рассказывала, что прототипом Бегемота был серый котенок Флюшка, которого наглым образом украли прямо с подоконника их квартиры. Была у супругов и кошка Мука, ее Булгаков никогда не брал на руки, так как был слишком брезглив. На свой письменный стол Муку допускал, но подкладывал под нее бумажку.
- А вот с собаками у него сложились самые теплые отношения. Однажды Михаил Афанасьевич принес домой щенка с улицы, назвав его Бутоном. Одно время на двери его квартиры висела табличка «Бутон Булгаков. Звонить два раза», но она вызывала всеобщее недоумение, поэтому карточку пришлось снять. Стоит вспомнить и его «милейшего пса» Шарика из «Собачьего сердца», и преданную Понтию Пилату Бангу из «Мастера и Маргариты», и верного пса Жака из пьесы «Адам и Ева».
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Комментарии
Истории все известные.
Делать из знаменитых писателей (музыкантов, художников и т.д) ангелов во плоти - занятие совершенно бессмыссленное.
Понятно, что гений в быту - далеко не сахар, и мало кому бы понравилось делить с ним ежедневную рутину)
Среди великих писателей прошлого вообще очень сложно найти хоть одного нормального человека, Хэмингуэй псих и абьюзер, Куприн и Диккенс махровые антисемиты, Цветаева бросила дочь, Мережковский нaцист, Довлатов и Керуак алкоголики, Северянин и многие другие поэты Серебряного века нaрики. Творчество часто сопряжено с саморазрушением (
истории интересные, но как выше уже написали - известны и затерты. А вот есть ли истории, где гений и человек хороший, кого вспоминаю первым это Януш Корчак, а еще?