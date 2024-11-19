11 писателей, о чьих дерзких выходках вряд ли когда-нибудь напишут в учебниках

Достоевский был настолько ревнивым, что его супруга перестала ухаживать за собой, чтобы не вызвать лишних вспышек ревности у супруга. Антон Чехов был тем еще любителем розыгрышей, а Иван Крылов никогда не отказывался от удовольствия полежать на диване или вкусно поесть. Причуды и выходки этих и других писателей, кажется, не имеют границ.