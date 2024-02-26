История гостевого брака Антона Чехова и Ольги Книппер, в котором иные искололи бы друг друга ревностью и подозрениями, а они берегли и любили

Антон Чехов был привлекательным холостяком. В него со всей страстью влюблялись женщины, а он охладевал к ним быстрее, чем печь, в которую забыли подкинуть дров. И все-таки была в его жизни прекрасная муза, которую он любил и прощал, несмотря на разлуки и измены. Этой женщиной стала актриса Ольга Книппер.

Ко времени их первой встречи писателю исполнилось 38 лет, и он страдал туберкулезом. Но, увидев на репетиции спектакля Ольгу в роли царицы Ирины, Чехов был очарован. «Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется... Если бы я остался, то влюбился бы в эту Ирину», — писал он своему издателю.

Однако оставаться было никак нельзя: здоровье ухудшалось, и писатель уехал поправлять его в Ялту. Тем временем Ольге Книппер досталась главная роль в пьесе «Чайка», принадлежащей перу самого Чехова. Спектакль, хоть и не сразу, но имел колоссальный успех. Писатель посмотрел пьесу на сцене, остался доволен, а игра Ольги и вовсе его восхитила. Тут-то и завязались между ними отношения, которые были наполнены непродолжительными, полными радости встречами и томительными расставаниями. С особой теплотой Ольга вспоминает 3 весенних дня, когда она гостила в Мелихове, небольшом имении Чеховых. С радушием встретила актрису мать Чехова, а он сам был, несмотря на болезнь, такой радостный, показывал ей свои «владения»: пруд с карасями, огород, цветник. Все дни они провели в прогулках по цветущему фруктовому саду и беседах, исполненных тепла и остроумия. После этой встречи между влюбленными завязалась бурная переписка, вылившаяся в целый эпистолярный роман: друг другу они написали больше 800 писем. Не раз в периоды разлук на Ольгу накатывало желание бросить столицу и отправиться в Ялту к писателю. Но она была примой театра и жила своей работой, а Чехов не хотел лишать ее радости заниматься любимым делом.

Прошло меньше 3-х лет — и они тихо поженились, а затем уехали в санаторий. Когда пришло время после медового месяца возвращаться в столицу, Ольга была готова к тому, чтобы расстаться с театром, но писатель был против таких жертв. Да и она сама чувствовала, что ему нужна жена, которая лишь освещает его жизнь редкими счастливыми встречами, а не постоянным пребыванием рядом. Сам Антон Чехов не скрывал этого, говоря так: «Счастья же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, я не выдержу. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день». Так они и продолжали любить друг друга на расстоянии, предвкушая радость от предстоящих встреч и изливая горечь разлуки в теплых письмах. Они использовали в переписках милые, а порой и странные прозвища вроде «дусик», «милая моя начальница», «лошадка» или «моя таракаша». Но невозможно было скрыть от самих себя и друг от друга, что такая вынужденная разлука им порой в тягость. «Как грустно, что тебя нет, дорогой мой! — писала Ольга Книппер мужу. — Отворяю сейчас дверь в кабинет (в котором я водворилась), и мне кажется, что ты сидишь на диване — а тебя нет. Пишу за твоим столом, постлана постель на твоем диване, буду спать под твоим одеялом». «Пиши мне, лошадка, каждый день, а то в дни, когда от тебя нет письма, я бываю уныл и зол, как старый беззубый пес» — писал ей в свою очередь Чехов.

Однако за поэзией из лиричных писем скрывались простые, бытовые, пошлые, как бы сказал сам Чехов, ситуации из повседневной жизни. От гостевого брака со своим мужем Ольга забеременела, но вскоре потеряла ребенка. После случилась вторая беременность — а на тот момент Ольга была в 1000 километров от мужа — вероятно, от коллеги-актера. Выносить ее также не удалось: Ольга упала в люк во время выступления и перенесла тяжелую операцию. Чехов знал. Знал об изменах, о ветрености актрис в целом, но не осуждал и не мучил бессмысленной ревностью. Наоборот, наполнял каждое свое письмо еще большей любовью и нежностью к жене и ждал ее очередного приезда. «Я получил анонимное письмо, что ты в Питере кем-то увлеклась, влюбилась по уши, — писал он Ольге. — Да и я сам давно уж подозреваю <...> А меня ты разлюбила, вероятно, за то, что я человек не экономный, просил тебя разориться на одну-две телеграммы... <...> Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная; если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне, я прощу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака? Я ведь тебя люблю, знай это, жить без тебя мне уже трудно». А Ольга в ответ и не отпиралась: «Я увлекаюсь и изменяю тебе на каждом шагу — это верно. На то я человек и женщина. И все-таки приеду к тебе и буду только твоей. И нам будет хорошо. Понял?». Так и проходили их дни — в редких встречах, в частых письмах. Но как бы Ольга не была занята на гастролях театра, последние дни жизни писателя она провела за границей вместе с ним. Места себе не находила, видя, как он угасает. И тут ему, казалось, полегчало. Всегда остроумный, ее Антоша придумал новый рассказ, а Ольга сидела рядом на диване, слушала мужа и от души смеялась. А через несколько часов писателя вдруг не стало. Но часть его души осталась с ней до конца жизни — в образах героинь чеховских пьес, которые она с таким мастерством и глубиной воплощала на театральных подмостках.