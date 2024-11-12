Как на самом деле жили Пушкин и Гончарова, чью историю любви романтизировали со школьной скамьи

До сих пор семейная жизнь Александра Пушкина и Натальи Гончаровой остаются загадкой. Кто-то осуждает Наталью, называя ее легкомысленной светской дамой, чье поведение привело к роковым последствиям. Другие уверены, что между супругами существовала искренняя привязанность. Давайте попробуем разобраться, каким был их брак.

Пушкин искал жену, а не любовь

Поэт был на редкость влюбчивым созданием и неоднократно увлекался как родовитыми дамами, так и простыми барышнями, актрисами и крестьянками. В альбоме Елизаветы Ушаковой Пушкин перечислил имена 37 женщин, в которых он был влюблен. Но, судя по словам самого Александра Сергеевича, список этот был далеко не полным. Свою будущую супругу Пушкин назвал «сто тринадцатой любовью», а значит, еще 75 дам он не счел нужным упомянуть. Сохранилась обширная переписка Пушкина с его поклонницами и предметами воздыхания. Например, письмами он обменивался с Анной Керн, Анной Вульф, Елизаветой Хитрово, Каролиной Собаньской и другими.

Однако, как бы сильно Пушкин ни влюблялся, до определенного момента он не торопился связывать себя узами брака. К тому же, многие его избранницы были уже замужем. Все изменилось в 1828 году, когда поэт вернулся из Михайловского. Светская круговерть и бесконечные увеселения быстро утомили Александра Сергеевича, он начал тяготиться своей одинокой холостяцкой жизнью. Самым логичным выходом из этой ситуации Пушкин посчитал брак, тем более, что все вокруг именно так и поступали. Решив остепениться, поэт, не долго раздумывая, ринулся подыскивать себе подходящую супругу.

Находя подходящую невесту, поэт тут же влюблялся, однако барышни не торопились ответить ему взаимностью. В какой-то момент в свете начали ходить слухи о его скорой помолвке с Екатериной Ушаковой, но Пушкин увлекся другой юной красавицей, Анной Олениной. Та, правда, его чувств не разделила и даже оставила о поэте весьма язвительный отзыв в своем дневнике. А родители девушки и вовсе встретили матримониальные намерения Александра Сергеевича в штыки.

Невеста очаровала его не только своей красотой

Но все эти неудачи не изменили намерений поэта. В конце 1828 года на балу танцмейстера Йогеля Пушкин повстречал 16-летнюю красавицу Наталью Гончарову и был, по его словам, совершенно «огончарован». Именно она по словам поэта стала его 113 любовью. Вскоре Александр Сергеевич обратился к матери барышни, сообщая о своих серьезных намерениях, но получил довольно холодный ответ. Дело в том, что Наталья считалась самой очаровательной, но при том была и самой младшей из трех дочерей, а ее старшие сестры пока не были пристроены. Хуже того, девушки были бесприданницами и появлялись на балах в поношенных платьях и стоптанных туфлях, так что их мать отчаянно искала богатых женихов для своих дочек.

Некоторые исследователи считают, что Пушкина очаровала не только красота, юность и застенчивость Натальи. Он искренне сочувствовал девушке, которая вынуждена была терпеть столь властную родительскую любовь. Получив холодный полуотказ от матери Натальи, Пушкин в сердцах сбежал из Москвы. Новое предложение руки и сердца Гончаровой поэт рискнул сделать почти спустя год. На этот раз родители дали согласие на брак, но с определенным условием. Александр Сергеевич должен был доказать свою благонадежность, причем заверенную самим императором. Получив необходимое письмо с подтверждением, Пушкин столкнулся с новой трудностью: Гончаровы не могли выделить дочери приданое, а без него о свадьбе не могло быть и речи.

Перед свадьбой поэта терзали сомнения

Пушкин и сам был небогат, его родители так же были в стесненном положении. В результате отец выделили поэту небольшую деревеньку, которую требовалось заложить для получения необходимой суммы на приданое, свадьбу и семейную жизнь. Пока жених проводил время в денежных хлопотах, будущие родственники всячески трепали ему нервы. Мать Натальи бесконечно требовала денег да и просто придиралась к Пушкину. Дедушка избранницы, умудрившийся промотать огромное состояние, донимал Александра Сергеевича просьбами пристроить кому-нибудь из правительства медную статую императрицы Екатерины II, которая годами пылилась у него на конюшне.

Поместье Пушкиных в Болдино

Будущие родственники жутко надоели Пушкину. Он сетовал, что зря решил жениться. Поэт разругался с будущей тещей, предложил невесте разорвать помолвку и умчался в деревню, даже не зная, будет ли свадьба или нет. В своих письмах он с некоторым ехидством отмечал: «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты!» Однако вскорости Александр Сергеевич получил весьма нежное послание от Натальи, в котором та подтверждала свое желание выйти за него замуж и уверяла, что приданое ей и вовсе не нужно.

Будущая теща сводила Пушкина с ума

Настал день свадьбы. Возмущенная мать Натальи заявила Пушкину, что церемонию придется отменить, так как у нее нет денег на карету, чтобы добраться до храма. Пушкину срочно пришлось отправить родственникам 1000 рублей, по тем временам очень приличные деньги. Так, например, аренда одноэтажного дома в Москве стоила порядка 2000 рублей. И хотя поэт планировал жить на эту сумму с супругой в первые дни, он безропотно помог будущей теще. Во время венчания казалось, что все пошло не по плану. Гости вздыхали, ведь она дурная примета следовала за другой. Однако сам поэт был, кажется, рад своему новому статусу. «Я женат и счастлив, — писал поэт другу, Петру Плетневу, несколько дней спустя. — Одно желание мое», чтобы ничего в жизни моей не изменялось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился".

Поначалу семейная жизнь складывалась непросто — теща не давала супругам спокойно жить. Она поучала Наталью, как та должна держать себя с мужем. Не забывала теща и о Пушкине, заставляя поэта встать на путь истинный и пытаясь избавить его от досадного легкомыслия. Надо признать, что мать Гончаровой, Наталья Ивановна, не всегда славилась столь тяжелым нравом. Но ее брак с Николаем Гончаровым оказался на редкость неудачным. Когда отец Николая умудрился почти полностью промотать огромное фамильное состояние, тот от отчаяния повредился в уме и обзавелся пагубными пристрастиями. В результате Наталья Ивановна вынуждена была заботиться о муже, вести дом и в одиночку заниматься воспитанием 7 детей, при том что свекор выделял на это весьма скудные суммы.

Именно стесненные жизненные обстоятельства сделали Наталью Иванову такой, какой она была. Мать невесты превратилась в настоящую мегеру, которая билась с Пушкиным за каждую копейку. На свадьбу заботливая теща взяла и подарила молодым не что иное, как закладную на бриллианты, а дедушка радостно вручил им медную статую Екатерины II. Пусть он и не смог ее продать императору, но теперь этот раритет хотя бы не пылился в конюшне.

Гончаровой от многого пришлось отказаться ради брака

Хотя некоторые исследователи рисуют Наталью Гончарову очаровательной пустышкой, молодая женщина отнюдь не была глупа и необразована. Барышня получила отличное домашнее образование: она изучала историю, географию, литературу, свободно говорила на английском, немецком и французском языках, музицировала, играла в шахматы, прекрасно держалась в седле и писала стихи. Однако из-за бурного нрава матушки Наталья выросла тихим и застенчивым ребенком. Именно эту скромность окружающие часто принимали за глупость.

Семейная жизнь — а за 6 лет брака у Пушкиных родилось четверо детей — не оставляла Наталье много времени на прежние увлечения. Верховой ездой она почти не занималась, потому что деликатное положение, в котором женщина часто оказывалась, не позволяло ей этого. Поэзию Наталья, скорее всего, тоже забросила. Как-то девушка рискнула отправить свои стихи Пушкину. В ответ супруг написал: «Стихов твоих не читаю. Чорт ли в них; и свои надоели!», правда, закончил письмо вопросами о здоровье и благополучии любимой жены, но получить такую отповедь, наверное, было обидно.

Барский дом усадьбы Гончаровых в поселке Полотняный завод Калужской области

Впрочем, Наталья занималась не только домашними делами. Ее старший брат управлял бумажной мануфактурой, так что молодая женщина помогала ему вести дела в Петербурге, а заодно уговаривала брата выделять достаточное количество бумаги Пушкину. Именно на этих листах поэт, например, печатал свой журнал «Современник». Находясь в разлуке, супруги в основном вели деловою переписку, обсуждая насущные и бытовые вопросы. При этом Александр Сергеевич искренне радовался каждому посланию как ребенок, осыпая исписанные листки пламенными поцелуями. Так что семейный быт не уничтожил нежную любовь и романтическую привязанность. К слову порой женщина щадила чувства мужа и старалась не докучать ему вопросами, связанными с деньгами. Она писала своему брату о том, что иногда бывают дни, что она не знает, на что ей вести дом. Но Пушкина она берегла, ведь переживая о средствах он впадал в задумчивое состояние и не мог работать.

Переезд в Петербург мало помог семейству

Дом на Арбате, где располагалась квартира Пушкина, в которой он прожил с супругой Натальей несколько месяцев после свадьбы

После свадьбы молодая семья тщательно обустраивала свое фамильное гнездо в Москве, и даже друзья Пушкина изумлялись, каким хозяйственным стал поэт, который раньше больше гулял по кабакам, чем сидел дома. Но скрыться от вездесущий Натальи Ивановны было совершенно невозможно, и супруги решили сбежать в Царское Село, где сняли уютную усадьбу. Наслаждаясь уединенными прогулками по саду, супруги неожиданно столкнулись с императорской четой. Это встреча стала судьбоносной: Наталью пригласили ко двору, а Александру Сергеевичу пожаловали должность камер-юнкера, выделили скромное жалование и повелели заняться биографией Петра I. Наталья была смущена и расстроена таким поворотом, Пушкин же был просто в ярости. Деньги были совсем небольшие, а должность — просто унизительной для его возраста и заслуг.

В результате на первый свой бал в честь именин императора Наталья отправилась без супруга. Пушкин наотрез отказался рядиться в мундир камер-юнкера и появляться на торжественном мероприятии в компании «молокососов». Бедной женщине пришлось выслушать внушение от самого императора, пенявшего на отсутствие поэта. Несмотря на жалованье и доходы от публикаций, жили Пушкины не слишком богато. Ни муж, ни жена не умели разумно тратить деньги, а потому периоды изобилия, когда поэт заваливал супругу подарками, стремясь предвосхитить каждое ее желание, сменялись унылыми неделями безденежья, и они с трудом сводили концы с концами.

Счастью супругов мешали и родственники, и завистники

Наталья была настоящей любимицей света и постоянно посещала балы, что было недешевым удовольствием. При этом Александра Сергеевича сильно раздражала невероятная популярность супруги. В своих письмах он упрекал ее в кокетстве и призывал вести себя приличнее. Пушкин писал жене: «Благодарю за то, что ты подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь.» Впрочем, и самому Пушкину часто приходилось оправдываться перед супругой. У поэта постоянно возникали новые увлечения, и Наталья мучительно страдала от ревности.