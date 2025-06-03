13 фото, в которые придется всматриваться не один раз

Фотоподборки
3 часа назад

Когда мы смотрим на фотографии, наш мозг мгновенно пытается расставить все по полочкам. Но стоит лишь приглядеться, как реальность переворачивается вверх дном, и становится ясно: все совсем не так, как казалось на первый взгляд.

«Банановый питон, который выглядит как перезрелый банан, — довольно редкое сочетание»

«Это дерево похоже на лежащего оленя»

«Я подбрасывал песок в воздух и получился верблюд»

«Разлитое масло похоже на ворона»

«Котячья спинка с усами»

«Жена рожает. А прямо перед ней вон что. Ржу не могу — счастливый маленький робот подбадривает ее»

shanghai48
2 часа назад

Ничего, жена тебе потом припомнит, как ты ржал, пока она рожала...

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«Замечена ведьма в небе. Должно быть, час пик в сверхъестественном мире»

«Джемовый кролик»

«Динозавры все-таки не вымерли»

«Этот цветок выглядит как кто-то, кто может заглянуть к тебе в окно ночью»

«Колеровка краски подбросила мне идеальное яблоко»

Кошачья прислуга
21 час назад

Я бы попросила перемешать еще раз, а если яблоко будет появляться снова - возврат денег. Если пигмент не растворяется, тут явно что-то не так либо с базой, либо с пигментом. В любом случае при покраске будет нежданчик .

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«Выглядит как персонаж комикса»

«Жена испортила полотенце отбеливателем. Теперь оно напоминает старинную картину с целующейся парой»

Фото на превью jdkstyles / Reddit

Комментарии

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Suomi-NPP
2 часа назад

К сожалению, подразмазалось, но все равно хорошо видно. Черное море ))

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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