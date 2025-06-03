13 фото, в которые придется всматриваться не один раз
Фотоподборки
3 часа назад
Когда мы смотрим на фотографии, наш мозг мгновенно пытается расставить все по полочкам. Но стоит лишь приглядеться, как реальность переворачивается вверх дном, и становится ясно: все совсем не так, как казалось на первый взгляд.
«Банановый питон, который выглядит как перезрелый банан, — довольно редкое сочетание»
«Это дерево похоже на лежащего оленя»
«Я подбрасывал песок в воздух и получился верблюд»
«Разлитое масло похоже на ворона»
«Котячья спинка с усами»
«Жена рожает. А прямо перед ней вон что. Ржу не могу — счастливый маленький робот подбадривает ее»
- Похоже, он заплатил за место в первом ряду! © gdj1980 / Reddit
«Замечена ведьма в небе. Должно быть, час пик в сверхъестественном мире»
«Джемовый кролик»
Джемовый кролик напомнил мне стеклянного, которого видела недавно нна выставке
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«Динозавры все-таки не вымерли»
«Этот цветок выглядит как кто-то, кто может заглянуть к тебе в окно ночью»
«Колеровка краски подбросила мне идеальное яблоко»
Я бы попросила перемешать еще раз, а если яблоко будет появляться снова - возврат денег. Если пигмент не растворяется, тут явно что-то не так либо с базой, либо с пигментом. В любом случае при покраске будет нежданчик .
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«Выглядит как персонаж комикса»
«Жена испортила полотенце отбеливателем. Теперь оно напоминает старинную картину с целующейся парой»
А вот еще больше статей, где что ни фото, то подвох:
Фото на превью jdkstyles / Reddit
Комментарии
Уведомления
К сожалению, подразмазалось, но все равно хорошо видно. Черное море ))
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