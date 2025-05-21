15 снимков, которые буквально выбивают из колеи своей неожиданностью

Фотоподборки
2 часа назад

Иногда в жизни происходят натуральные странные дела. То приезжаешь из отпуска, а под дверью тебя ждет не один твой любимый коврик, а два одинаковых. Или посмотришь в окно на работе, а там внезапно возвышается огромное здание, которого тут не было. Но в большинстве случаев все объясняется простой оптической иллюзий, а где-то просто совпадением или чьей-то шуткой.

А вдруг Самара решила прийти и к тебе

«Мой светильник плавно перешел в гнездо шершней»

Кошачья прислуга
40 минут назад

Ой мамо, а можно не надо?
У меня сосед 2 года боролся с шершнями, только вызов МЧС в итоге помог. В гараж еще месяц зайти не могли после обработки.
Они очень больно жалят, и у мамы в практике было 2 пациента с анафилактическим шоком от укуса шершня. Девчоночка лет 9, неделя в реанимации. А дедка-пасечника просто не довезли - окочурился в скорой. Короче, жуть.

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Ну прямо «копировать/вставить»

«Я встревожен. Это только что выпало из моего льдогенератора в 9 вечера. Я не играю в гольф, никто из моих знакомых не играет в гольф, и этот холодильник у меня уже 12 лет»

Кот Салатный
2 часа назад

Проходят испытания телепортационной машины . этот предмет отправлен для эксперимента .

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«Они стояли напротив здания разведки в Лондоне»

«Однажды я шел к друзьям, и тут понял, что ночь-то еще не наступила»

«Сцена в телевизоре успела измениться, пока я делал фото»

«Отец моей подруги на съезде Санта-Клаусов — людей, которые играют Санту во время Рождества. Это во время завтрака в отеле»

«Вернулся домой из поездки и обнаружил, что мой коврик клонировал сам себя»

Вот это иллюзия

«Я не вижу причин для этой двери»

Цин_Ско
1 час назад

Это дверь для тех кто желает показать свое мнение о собравшихся.

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Ничего себе мощность у этого фонаря

«Я сделал эту фотографию ветряных турбин с длинной выдержкой»

«Я собирался положить диск с „Матрицей“ обратно в футляр, но диск уже был там. Я не иронизирую над названием, в футляре нет двух пазов для DVD»

«Зашел к стоматологу за своими детьми и у меня чуть земля не ушла из-под ног»

А вот еще подборочка фото, которые словно сошли с картин Дали.

Фото на превью PM-me-your-happiness / Reddit

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