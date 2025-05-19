Я не поняла, какая разница. Если ты легла в 22 и встала в 6, ты спишь 8 часов. Если ты с вечера накрыла завтрак, легла в 23 и встала в 7 ты спишь 8 часов. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Действия занимают фиксированное время независимо от того, в какое время суток выполняются.
5 лайфхаков, которые доказывают, что изысканные француженки — еще и крутые хозяйки
Французы обладают уникальным чувством стиля. Однако не только в этом они являются ориентиром. В вопросах быта, оказывается, им тоже нет равных. Разбираемся, какие у французов есть крутые секреты по ведению домашнего хозяйства.
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Не злоупотребляют ароматами для дома
Французы считают, что чистый дом не должен ничем пахнуть. Поэтому они избегают средств с резкими отдушками вроде хлорки, уксуса, лимона и всевозможных освежителей воздуха.
Но это не значит, что французы совсем не любят ароматы. Просто с помощью запахов они не создают иллюзию чистоты, а ненавязчиво дополняют атмосферу. Приятные ароматические свечи или цветы — вот что выбирают французы.
Предпочитают старую мебель и посуду
Французы редко тратят деньги на мебель. Они с трепетом относятся к семейным реликвиям, поэтому с удовольствием поставят дома старый стол или шкаф, доставшийся от бабушки.
То же касается и посуды: старинный фамильный сервиз французы будут использовать охотнее, чем современную посуду. Ведь это не только красиво, но и экономно.
А если уж французы и приобретут что-то новое, то наверняка достанут крутой раритет на блошином рынке или в комиссионном магазине.
Готовят завтрак вечером
Французские женщины тщательно следят за питанием. Они стараются избегать полуфабрикатов и готовой еды, поэтому готовят сами по максимуму.
Но, чтобы не изнурять себя процедурами на кухне с утра, местные делают заранее все, что возможно. Например, могут накануне вечером заварить кофе, подготовить нужные продукты, засервировать стол.
Лайфхак позволяет вставать с утра позже, высыпаться и проводить утро расслабленно. Это особенно важно, если дальше ждут дела: отвести ребенка в школу, пойти на работу и так далее.
Используют все повторно
Французы заботливо относятся к вещам и к экологии, поэтому стараются не выбрасывать то, что может еще послужить.
Например, стеклянные банки из-под варенья используют потом для хранения. Осталось немного уксуса, который уже не нужен для готовки, — им можно помыть стекла и не тратиться на чистящие средства.
Берегут французы и продукты. Они никогда не выбрасывают остатки, а вместо этого добавляют их в блюдо для следующего приема пищи.
Не тратят на уборку все выходные
Французы не дают вещам накапливаться. Например, они не ждут выходных, чтобы разложить по местам разбросанные вещи или помыть посуду — они делают это сразу. Французы вообще не любят тянуть до субботы с воскресеньем и убираются по факту. Сегодня что-то постирали, завтра полы помыли и так далее. И вот уборка уже перестает быть еженедельной каторгой.
Также французы стараются завершить все домашние дела утром. Цель проста: так можно наслаждаться чистым домом весь грядущий день. К тому же, если днем или вечером вы ожидаете гостей, не придется бегать впопыхах по дому и убирать все кое-как.
Есть у местных и еще один секрет: они не захламляют дом всем подряд, а покупают только нужные и качественные вещи. Когда ничего лишнее не мешает, то и уборка идет легче.
Если решили сменить интерьер, но не знаете, какой результат хотите увидеть, французы и тут придут на помощь. Делимся их секретами, как элегантно обставить даже маленькую квартиру.
Комментарии
Каждый следующий абзац противоречит предыдущему.
1. Французы не любят средства с резкими отдушками -хлорку и уксус ( т е в гипохлорит кальция и в CH3COOH отдушки добавляют специально, по мнению Адме?0_0)
2. Оставшимся уксусом с удовольствием моют окошки.
Еще:
1. Наследники славных галлов все делают с вечера, даже заваривают кофе ( еще одно сомнительное утверждение- разве кофе не вкуснее свежий?), но:
2. Стараются все домашние дела завершить утром.
😵💫
Эммм... покажите мне людей, которые оставляют н.а выходные мытье посуды
А они знают о восьми секретах стирки, которые записывает даже свекровь?
у меня от этого французского метода уборки получается только задолбаться, потому что всегда, абсолютно всегда есть что помыть и если это делать ежедневно - нет, нет, еще раз нет, увы и ах, квартира не будет чистой к выходным