5 лайфхаков, которые доказывают, что изысканные француженки — еще и крутые хозяйки

Французы редко тратят деньги на мебель. Они с трепетом относятся к семейным реликвиям, поэтому с удовольствием поставят дома старый стол или шкаф, доставшийся от бабушки.

То же касается и посуды: старинный фамильный сервиз французы будут использовать охотнее, чем современную посуду. Ведь это не только красиво, но и экономно.

А если уж французы и приобретут что-то новое, то наверняка достанут крутой раритет на блошином рынке или в комиссионном магазине.