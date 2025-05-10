6 лайфхаков, которые помогут с легкостью уложить ребенка спать
Детям порой трудно заснуть. Причины бывают разными: монстры под кроватью, боязнь темноты или просто не хочется, чтобы день заканчивался. Делимся простыми секретами, как помочь ребенку быстрее отойти ко сну.
Побрызгать на постельное белье лавандовым спреем
Лаванда обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом. Поэтому ее эфирное масло помогает быстрее уснуть. Такие спреи продаются в магазинах. Но можно и сделать самим, чтобы быть уверенными, что в составе не будет лишних добавок. Просто смешайте 15 капель эфирного масла лаванды и чуть меньше, чем полстакана воды. И все — чудо-средство готово.
Потом его можно перелить в удобный флакон с пульверизатором. Распыляйте спрей на подушку, одеяло и игрушки ребенка, с которыми он спит, каждый раз, как укладываете его. Только не забывайте встряхивать средство перед использованием.
Однако стоит помнить, что у некоторых малышей может возникнуть раздражение кожи или аллергическая реакция. Также детям младше двух лет не рекомендуется использовать эфирные масла без консультации с педиатром.
Сделать ребенку массаж
Исследования показали: если каждый день перед сном массажировать ребенка в течение 15 минут, то он значительно быстрее засыпает. А сам сон длится дольше. Особенно эффект заметен у детей до полутора лет.
Дело в том, что массаж способствует выработке гормона радости серотонина и снижает уровень гормона стресса кортизола. А еще он создает прочную связь родителя с ребенком. Дети могут бояться разлуки с мамой и папой, пусть она и длится всего несколько часов. Массаж помогает расслабить малыша, дарит ему ощущение безопасности и избавляет от чувства тревоги.
Начните массаж с рук и ног, затем помассируйте живот, потом — спину и закончите лицом. Обратите внимание, что все движения должны быть осторожными, поглаживающими.
Заняться чем-то творческим перед сном
Творческие занятия работают как арт-терапия, позволяя расслабить организм перед сном. Например, можно порисовать или пораскрашивать. Эксперты рекомендуют дать ребенку мягкие карандаши или акварельные мелки, а также включить тихую музыку на фоне.
А еще можно разыграть мини-спектакль по ролям. Позвольте ребенку самому фантазировать, как будет развиваться сюжет истории и какие будут персонажи. Так ребенок сможет выплеснуть свои эмоции и, как следствие, лучше заснуть.
Поговорить по душам с ребенком
Иногда полезно оставить попытки уложить ребенка и просто поговорить с ним. Предложите малышу рассказать, как прошел его день. Обсудите его ночные кошмары, если они бывают.
В свою очередь, вы можете поделиться с ребенком своими эмоциональными моментами дня. Это сильно сближает родителей и детей, создает доверительную атмосферу. В итоге ребенок чувствует большую защищенность и легче засыпает. Также стоит сопровождать разговор нежными прикосновениями (например, обнимать).
Сыграть с ребенком в активную игру
В интернете стал популярным лайфхак от мамы-врача Лорен Кантрелл. Перед сном она играет с ребенком в игру «Тачка»: держит его за ноги, пока тот бегает на руках.
По словам доктора, это не только веселая игра, но и способ активировать проприоцептивную, то есть сенсорную, систему, отвечающую за восприятие положения тела в пространстве. Упражнение рекомендуется для детей, способных самостоятельно удерживать вес верхней части тела, обычно от трех лет и старше. Сигналы от мышц и суставов активнее передаются в мозг. После этого нервная система успокаивается, и малыш быстрее засыпает.
Подобрать подходящую музыку
Однажды, когда дитё было маленьким-маленьким, скинул мне муж ролик, где акапелла исполнялась песня из фильма хоббит "далеко за мглистые горы". И посмотрела я этот ролик как раз с деткой na руках. Потрясающий был эффект. Я её потом скачала и ставила na репите, если совсем не укачать было))
Сейчас либо читаю, либо пою песни, где музыка, по моему мнению, подходит для сна. Репертуар многогранный получился: "Светлана" из Гусарской баллады, "Волки" би-2, "по квартирам ходят сны" с пластинки сон с продолжением, "крылья" наутилуса и ТП))
Музыка перед сном действительно помогает расслабиться и заснуть. Но чтобы достичь эффекта, нужно подобрать правильную мелодию. Например, подойдут колыбельные с нежными повторяющимися мелодиями, звуки природы, ненавязчивая инструментальная музыка.
Главные ингредиенты хорошей музыки для детского сна — это медленный ритм, мягкие и тихие звуки. Также эксперты рекомендуют включать одни и те же мелодии или песни каждый вечер. А еще ориентируйтесь на вкус своего ребенка. Пробуйте разные мелодии, и малыш сам подскажет вам, под какую лучше засыпает.
- Решила уложить дочку спать под музыку, как в книжках советуют. И детские песни включала, и Моцарта с Бахом. Лежит, кряхтит — не нравится. Хожу, качаю в очередной раз. Уже не знаю, что испробовать. Короче, в итоге заснула она, когда я врубила Челентано. Видимо у каждого ребенка индивидуальный музыкальный вкус. Ну, или это у моей такой пикантный.
Лучшие советчики, как подобрать ключ к детям в разных ситуациях, — сами родители. Читайте истории, которые могут подсказать вам крутые лайфхаки.
Комментарии
Как мама плохо засыпающего ребенка, официально заявляю - фигня эти ваши советы.
Помню, с первым ребёнком скачала аудиокнигу из разряда "здоровый сон - счастливый ребёнок", думаю, как узнаю все секреты)) В итоге "секретами" оказались пеленание, укачивание, белый шум и прикладывание к груди или бутылочке 🙄