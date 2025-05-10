6 лайфхаков, которые помогут с легкостью уложить ребенка спать

Лаванда обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом. Поэтому ее эфирное масло помогает быстрее уснуть. Такие спреи продаются в магазинах. Но можно и сделать самим, чтобы быть уверенными, что в составе не будет лишних добавок. Просто смешайте 15 капель эфирного масла лаванды и чуть меньше, чем полстакана воды. И все — чудо-средство готово.

Потом его можно перелить в удобный флакон с пульверизатором. Распыляйте спрей на подушку, одеяло и игрушки ребенка, с которыми он спит, каждый раз, как укладываете его. Только не забывайте встряхивать средство перед использованием.

Однако стоит помнить, что у некоторых малышей может возникнуть раздражение кожи или аллергическая реакция. Также детям младше двух лет не рекомендуется использовать эфирные масла без консультации с педиатром.