Правильно, к чёрту заметки, записки и детские рисунки! "Живут не для радости, а для совести". "Покровские ворота" ©
10 вещей, из-за которых на кухне все время как-то неуютно
Для каждого дома кухня — центр семейного притяжения. Здесь мы принимаем гостей, собираемся с близкими за едой, да и просто проводим там приличную часть нашей жизни. И для такой комнаты уют — крайне важное свойство, которое надо поддерживать. Благо, для этого не нужен огромный бюджет и профессиональный дизайнер — достаточно смекалки и советов, которые мы собрали для вас.
Поролоновые губки для мытья посуды
Ученые советуют менять обычные губки для мытья посуды каждую неделю. Ведь они быстро становятся рассадником микробов. Да и выглядят с каждым днем все хуже и хуже.
Заменив привычную поролоновую губку на многоразовый аналог из люфы или другого натурального материала, можно сделать мытье посуды приятнее и эстетичнее. Эко-губки выглядят стильно и высыхают быстро.
Буйство флаконов с химией
Каждой хозяйке ясно — на комфортной кухне все должно быть под рукой. Однако в отношении чистящих средств все не так однозначно. Мойка, окруженная набором ярких магазинных флаконов и бутылочек, способна не просто пустить под нож визуальную красоту, но и подпортить уют на кухне. И здесь поможет доступное и элегантное решение — использовать покупные дозаторы для средств. Так вы не только обеспечите себе удобство, но и украсите пространство — рабочая зона в момент станет выглядеть опрятнее.
Особое внимание стоит уделить выбору цвета и дизайна дозаторов. Они, разумеется, должны гармонично вписываться в дизайн кухни.
Коллекция магнитов на холодильнике
Магнитики навевают теплые воспоминания о путешествиях и памятных событиях. Но коллекция милых вещиц создает визуальный беспорядок. Это относится и к различным заметкам, запискам и детским рисункам, которые прикрепляют на магниты.
Раковина, из которой доносится неприятный запах
Даже на идеальной кухне запах порой так себе. Не зря стали так популярны специальные освежающие капсулы для раковины. Но можно справиться и без них.
Чтобы держать раковину в чистоте, достаточно периодически заливать в нее смесь из горячей воды, уксуса и соды. После этого можно добавить несколько капель эфирного масла — кухня будет благоухать.
«Вырвиглазные» тряпки из микрофибры
Салфетки из микрофибры сохнут быстрее, чем хлопковые. Вот только сушащиеся на видном месте яркие тряпочки могут нарушить цветовую гармонию на кухне. Оказывается, им там и не место. После использования салфетки из микрофибры недостаточно прополоскать в воде. Желательно постирать их в машинке со средством для стирки и уксусом отдельно от остальных вещей. А потом высушить — тоже отдельно. При таком раскладе на кухню они попадают только во время уборки.
Многие люди и вовсе отказываются от микрофибры, считая, что она не справляется со своей задачей и только разводит грязь. Некоторые эксперты с этим согласны и говорят, что синтетические салфетки сохраняют запахи и служат так себе, поэтому лучше брать хлопковые или льняные.
«Уставший» фартук
Не морочьте людям голову, это не плёнка и не крашеная плитка, это новый кафель.
Одна из первых областей, куда падает взгляд на кухне — это фартук. И на нем особенно видна рука времени как в плане актуальности дизайна, так и многолетних загрязнений, которые не всегда удается вывести.
Подобное впечатление о нашей кухне нам ни к чему, поэтому и здесь есть доступные и быстрые варианты решения проблемы. Старый фартук легко обновить: старую плитку можно покрасить или же выбрать наиболее простой вариант и обклеить специальной пленкой.
Плетеный декор
Кухня может выглядеть неаккуратно из-за обилия декора. Очаровательные корзиночки или кашпо из ротанга, конечно, сами по себе выглядят мило, но это до тех пор, пока на них не ляжет слой пыли. Плетеные изделия вообще требуют особого ухода, ведь они легко собирают грязь и мусор из-за специфической текстуры.
Если с загрязнениями не справляется обычная тряпка, пыль можно выдувать феном, но проще, конечно, не заставлять всю кухню плетеными вещами.
Тарелки и пластиковые контейнеры с едой в холодильнике
Даже то, что скрыто от посторонних глаз, влияет на уют в помещении. Речь про недра холодильника. Готовую еду в нем лучше хранить в герметичных контейнерах, а не в тарелках, закрытых фольгой. Желательно, чтобы контейнеры были из стекла, потому что этот материал не удерживает запахи, как это делает пластик. Другое решение — специальные силиконовые крышки, которые надевают на посуду.
Фрукты на столе
Многие привыкли держать на столе тарелку с фруктами, но, например, яблоки лучше не хранить при комнатной температуре — они быстро становятся мучнистыми и теряют товарный вид. А еще выделяют газ этилен, из-за которого другие свежие продукты портятся быстрее. Компания перезрелых фруктов точно не скрасит обстановку на кухне. Яблоки лучше сложить в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник.
А вот с грушами другая история. Их можно держать в тепле, пока они не поспеют. И только после этого перекладывать в холодильник — так они останутся сочными и сладкими.
Несовместимые раковина и смеситель
Мы все уважаем практичность, но и про эстетику забывать не стоит. Часто визуальное впечатление от кухни портят несовместимые элементы. И если менять фартук или крупную бытовую технику в таких ситуациях сложно и нынче крайне затратно, то отличным решением будет «освежить» смеситель и раковину. Современный стильный кран добавит красоты кухне, а грамотное сочетание с подходящей раковиной будет особенно выигрышно смотреться.
Потрепанные жизнью разделочные доски
Будем откровенны, старые разделочные доски выглядят ужасно и портят всю картину. Чтобы улучшить их вид и функционал, досочки стоит смазывать специальным средством 1-2 раза в год. Обычно его делают на основе натуральных масел и воска. Благодаря такому составу они остаются гладкими и защищенными от бактерий и деформации. А еще такое покрытие бережет древесину от окрашивания продуктами, например, свеклой.
Создание уюта дома — большая задача, в которой пригождается чужой опыт. Если вы любите погружаться в жизнь других хозяек, то мы подобрали несколько статей специально для вас:
Комментарии
Что за фигня..
Кто это все писал?!?
Светская барышня, которая посуду моет и готовит раз в месяц..
Или очередной бздык новооиспеченого дизайнера
Смотрите в свои стены и в свой дом... И идите с этими рекомендациями.......
Я благодарю Вадима П., он в очередной раз доказал справедливость одного из моих жизненных правил: мужчина н.а кухне - лишняя вещь.😘