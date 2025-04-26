10 вещей, из-за которых на кухне все время как-то неуютно

Ученые советуют менять обычные губки для мытья посуды каждую неделю. Ведь они быстро становятся рассадником микробов. Да и выглядят с каждым днем все хуже и хуже.

Заменив привычную поролоновую губку на многоразовый аналог из люфы или другого натурального материала, можно сделать мытье посуды приятнее и эстетичнее. Эко-губки выглядят стильно и высыхают быстро.