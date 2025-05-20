15 женщин, которым достались такие свекры, что прям ни встать ни сесть

Иногда, выходя замуж, женщины обретают не только вторую половинку, но и полный «набор бонусов» в виде свекров. Которые такое иногда учудят, что просто хоть стой, хоть падай. Правда, есть и везунчики, которым достались не свекры, а золото. В этой подборке — истории как раз об этом.