15 женщин, которым достались такие свекры, что прям ни встать ни сесть
Иногда, выходя замуж, женщины обретают не только вторую половинку, но и полный «набор бонусов» в виде свекров. Которые такое иногда учудят, что просто хоть стой, хоть падай. Правда, есть и везунчики, которым достались не свекры, а золото. В этой подборке — истории как раз об этом.
- Свекор работал технарем в перинатальном центре, где мне «повезло» рожать. В начале беременности попала я в ту больницу с угрозой и после госпитализации меня повели на УЗИ. Так свекор прямо в процессе решил ворваться без стука с криками вроде: «Что с ребенком?!» Благо, возле кушетки стояла ширма и врач успела на меня накинуть простынь до того, как он зашел за нее. На резонный вопрос узистки, чего он врывается без стука, что тут вообще женщины голые лежат, ответ нас убил: «А что такого? Эта ж моя невестка!» © Chmyz / Pikabu
- В памяти прямо ожило воспоминание, как 18 лет назад еще с будущим тогда мужем зашли мы к ним на клубнику. Я родителей мужа тогда видела второй раз в жизни. В центре стола стояло большое блюдо с клубникой и сахарница. А перед каждым — следующий комплект посуды: блюдечко для клубники, которую следовало откладывать с общего блюда, блюдечко для хвостиков и блюдечко, куда надлежало отсыпать сахар из сахарницы. Не то, чтобы правила этикета были мне чужды или я не умела вести себя за столом, но я, признаться, была немного ошарашена таким масштабом сервировки. И вот сидим мы так чинно, курсируя между блюдечками, а свекровь ко мне наклоняется и доверительно говорит: «Мы — люди простые, всякие эти церемонии не любим». © Calisto1979 / Pikabu
- Замужем 12 лет, и все эти годы свекровь пытается меня подловить (прийти в гости раньше) на невымытой посуде, или как я бегаю по дому и убираюсь. Но даже если она приходит на час раньше назначенного времени, у меня всегда идеальный порядок. Потому что у меня есть тайный помощник. Когда свекровь в очередной раз отправляется к нам, на мой телефон приходит СМС с оповещением. Мне повезло со свекровью, но еще больше мне повезло со свекром! © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем девятимесячный ребенок. Для справки, моя семья довольно дружная. У нас всегда было много собраний и семейных праздников. Но вот семья мужа не так близка. Они общаются, может быть, раз в неделю и обычно это происходит по СМС. В выходные я встретилась с мамой и братом, чтобы пообедать с ребенком. Мой муж не пришел. В воскресенье мы (муж, ребенок и я) вместе с моими братьями и сестрами отправились на фестиваль. А вечером свекровь написала мужу, что им кажется, будто мы так много проводим время с моей семьей, что они чувствуют себя обделенными. С тех пор мой муж избегает разговоров со своими родителями. © Catfishinthedark / Reddit
- Многое в жизни повидала и о многом наслышана. Но оказывается, есть еще чему удивляться. Удивили родители мужа, которые на 30-летие сына подарили ему торт, а потом накрыли столы у себя дома, пока сноха была на сутках (спецом высчитали этот день), и подарили в довесок ношеные семейки отца. Хорошо, что это не мой муж и не его родители, а моей лучшей подруги. Но даже за нее, зараза, очень обидно. © Подслушано / Ideer
Люди, которые в промышленном масштабе поедают клубнику, мне по нраву
- У меня очень крепкая семья. Да, не без ссор и обид, но все равно очень тепло друг к другу относятся. И я всегда считала, что буду стараться также ладить с семьей своего будущего мужа. Муж же с родителями знакомить не хотел категорически. В шутку спросила: «Они, наверное, и о свадьбе нашей узнают после нее?» А он мне радостно кивает: «Ага!» Что же, убедила-таки. Родители мужа узнали о свадьбе за три месяца до нее, привез меня милый знакомиться. Вроде бы все прошло хорошо, без какой-либо враждебности, пообщались. А потом, когда мы уехали, мать мужа позвонила ему и началось: какая я фальшивка, не девушка его круга (муж из обеспеченной семьи), я с ним ради денег, брошу его и так далее. И вообще, мы явно друг друга не любим и расстанемся через полгода. Женаты пятый год. На свадьбу его семья так и не приехала. С сыном не общаются, ждут, когда меня бросит. © Подслушано / Ideer
- Свекровь в этом году внезапно возжелала взять к себе внуков на лето, которых она не видела два года по собственной инициативе. Хочет съездить с ними в санаторий. Плавали, знаем. В прошлый раз она взяла деньги, но за месяц перед отъездом обиделась на меня за какую-то фигню и уехала в санаторий с другим внуком. За наши деньги. © doc.Rina / Pikabu
- Родители мужа очень властные. Во всем — относительно нашей свадьбы, нашей новой собаки, наших поисков дома и проведения медового месяца. У отца мужа были проблемы с гневом, но муж не унаследовал эту черту. И он совершенно не может противостоять отцу, когда тот проявляет эту свою властность. Как вы все справляетесь с контролирующими свекрами? Они приходят к нам в квартиру без спроса и часами выпрашивают остаться у нас подольше. © NefariousnessSlight / Reddit
- После свадьбы родители мужа предложили жить в половине их дома, чтобы мы экономили деньги, хотели внуков. Я мужа предупреждала, что в таких условиях они нас могут в любой день за дверь выставить, но он настоял. Год мы прожили нормально, я забеременела, сделали ремонт, притом не только в тех комнатах, где мы жили. Родился сын, и через 3 месяца свекры начали мне устраивать скандалы, что ребенок им мешает и они хотят на старости лет нормально пожить. Говорят, чтобы мы опять квартиру снимали. Нас просто развели на ремонт. © Подслушано / Ideer
- Вышла моя двоюродная сестра замуж. На середине свадьбы свекры решили уехать домой. Но по дороге они прихватили подаренные деньги молодоженов. Вроде бы ничего такого, но когда начали искать эти деньги, оказалось, что осталось меньше 40 000, а это примерно 25% от подаренного. Как удалось узнать от них, часть денег они кому-то одолжили, при том не помнят, кому и какую сумму. Другую часть спрятали где-то (но тоже не помнят), а еще погасили свои кредиты в банках. И это при всем, что на эти деньги молодожены должны были лететь в свадебное путешествие и взять ипотеку. © al56.81 / Pikabu
Ага. Нормальные такие свёкры. Скомуниздиди свадебные деньги у сыночка и снохи и хоть бы хны. Ситуация патовая, но жизнь, она ведь длинная. Ещё выйдут боком им эти денежки.
- Моя мать злится, что у меня очень хорошие отношения со свекрами. Можно сказать, ревнует меня к ним. А все потому что, они, имея тот же возраст и уровень образования, в отличие от мамы, идут в ногу со временем. Без проблем пользуются любыми мобильными приложениями и интернетом, а также путешествуют и нормально одеваются. Я с удовольствием к ним езжу и считаю, что мне с ними очень повезло. © Подслушано / Ideer
- Недавно съехав от родителей, я несколько злоупотребляла их гостеприимством — заходила 1-2 раза в неделю и засиживалась на 3-4 часа. Потому как в съемной, необжитой квартире в новостройке на окраине города мне было непривычно и некомфортно. Чрезвычайно быстро мне дали понять, что родительский дом больше не мой:
— Мам, можно я бутерброд сделаю?
— А ты что, принесла колбасу?
— Нет, я принесла торт к чаю.
— Ну вот и пей чай с тортом, а колбаса нам на завтрак.
Как же я удивилась через несколько лет, что в доме свекров можно ходить в туалет, мыть ребенку попу и даже лечь поспать всем взрослым детям, невесткам, братьям, теткам и прочим. И даже спрашивать необязательно. © Подслушано / Ideer
- Я знала, что мама мужа говорит и чувствует негатив в мой адрес. В частности, она считает, что я забрала у нее сына. Что он не поддерживает связь, потому что слишком занят своей женой, что он редко ее навещает. А потом оказалось, что и сестра его тоже считает меня причиной того, что он не поддерживает связь с ними. © lovelyxcastle / Reddit
- У меня сон средней чуткости. Не надо ходить на цыпочках и шептаться, достаточно просто не орать. Муж вообще просыпается только от совсем уж мощного шума. Свекры — очень громкие в быту люди, которые к тому же рано встают. Три дня у них гостили, каждое утро просыпались от воплей друг на друга в стиле: «Не шуми, ребята же спят!» Это забавно, но если бы мы остались там на день дольше, то я бы точно умом тронулась. © Подслушано / Ideer
- Хочу рассказать про наших золотых бабушку и дедушку. Это родители мужа, но для меня они родненькие донельзя. Так вот, эти святые люди раз в 2 недели соглашаются взять внучку на 3-4 дня. Я просто словами описать не могу, на сколько это титаническая помощь маме (мне), ну и папе. Помимо этого, они просто офигенно классные люди — всегда дома гостеприимная атмосфера, и нам есть о чем поговорить, всегда есть вкусненькое похомячить. Никогда не думала, что со свекрами мне так фартанет, долгих им лет жизни. © 8alpaka8 / Pikabu
А вот еще подборка историй от людей, которые «в нагрузку» к мужу или жене получили и их родственничков.
Комментарии
Ааааа), критерии: путешествия, умение пользоваться приложениями и стильная одежда. Просто перфекто)))
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Как всегда неуместно обрезали историю. В оригинале девушка не выглядит так безумно. И понятна ее симпатия к свекрам