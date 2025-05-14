13 фоток, которые словно сошли с картин Дали

Мы привыкли встречать сюрреалистичные и странные образы только в картинах. Но что если такие сцены можно увидеть и в реальной жизни, где сложно поверить, что это не вымысел? Наши герои своими снимками не только подтвердили это, но и захотели поделиться невероятным опытом с другими.