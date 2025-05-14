13 фоток, которые словно сошли с картин Дали

Фотоподборки
3 часа назад

Мы привыкли встречать сюрреалистичные и странные образы только в картинах. Но что если такие сцены можно увидеть и в реальной жизни, где сложно поверить, что это не вымысел? Наши герои своими снимками не только подтвердили это, но и захотели поделиться невероятным опытом с другими.

«Приключения неправильных штанов»

Caleb Vivas
1 час назад

Человек невидимка или штаны, которые не стирали 30 лет и они могут теперь сами ходить

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«Сфоткал своего кота. Выглядит, как будто он сам сделал селфи»

«И как мне это починить?»

«Недавно сшила себе одеяло. Что скажете?»

  • Я бы побоялась на него лечь, а то так и в другое измерение провалишься. © sfcnmone / Reddit

«Название картины „Стойкость хлеба“, автор — Дали»

«Не знал, что существует такое место»

Caleb Vivas
1 час назад

Значит хорошие горшки, надо брать. В пятёрочка таких не найдешь

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«Сонный кот или сюрреалистический шедевр? Решите сами»

«Думаю, меня посетил Дали»

Неожиданный ракурс для снимка

«Моя мама засунула тарелки в духовку, а потом забыла убрать, когда решила разогреть ее»

Caleb Vivas
1 час назад

Скорее духовку и посудомойка после бурной ночи перепутал

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Котик из космоса

«Вот как выглядит лестница, которая ведет к моему врачу»

«Какой вид хлеба мой кот?»

Фото на превью ****bang76 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Кот Салатный
1 час назад

эту статью следует читать под Лагутенко "утекай" для полноты эмоционального эффекта.

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