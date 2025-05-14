Человек невидимка или штаны, которые не стирали 30 лет и они могут теперь сами ходить
13 фоток, которые словно сошли с картин Дали
Фотоподборки
3 часа назад
Мы привыкли встречать сюрреалистичные и странные образы только в картинах. Но что если такие сцены можно увидеть и в реальной жизни, где сложно поверить, что это не вымысел? Наши герои своими снимками не только подтвердили это, но и захотели поделиться невероятным опытом с другими.
«Приключения неправильных штанов»
«Сфоткал своего кота. Выглядит, как будто он сам сделал селфи»
«И как мне это починить?»
«Недавно сшила себе одеяло. Что скажете?»
- Я бы побоялась на него лечь, а то так и в другое измерение провалишься. © sfcnmone / Reddit
«Название картины „Стойкость хлеба“, автор — Дали»
«Не знал, что существует такое место»
«Сонный кот или сюрреалистический шедевр? Решите сами»
«Думаю, меня посетил Дали»
Неожиданный ракурс для снимка
«Моя мама засунула тарелки в духовку, а потом забыла убрать, когда решила разогреть ее»
Котик из космоса
«Вот как выглядит лестница, которая ведет к моему врачу»
«Какой вид хлеба мой кот?»
Еще больше подборок, где вы найдете больше странных пользовательских снимков:
Фото на превью ****bang76 / Reddit
Комментарии
Уведомления
эту статью следует читать под Лагутенко "утекай" для полноты эмоционального эффекта.
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