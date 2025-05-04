20 фото с подвохом, в которые придется всматриваться не один раз
Фотоподборки
4 часа назад
Иллюзии подстерегают нас на каждом шагу. Часто можно долго смотреть на фотографию и не понимать, что там вообще происходит: то ли кто-то парит в воздухе, то ли что-то раздвоилось, то ли сделали кадр инопланетяне. Такие снимки не хуже сложных головоломок заставляют наш мозг хорошенько поработать. И как же чудесно находить разгадку!
«Чтобы во всем разобраться, пришлось долго смотреть на это фото»
«Сколько у кота лап?»
«Отправила маме милое фото с нашим песелем. Она спросила, что это я с ним делаю? Ей показалось, что пес летает»
«2 в 1»
- Сначала я подумал, что это очень странная картина. А потом до меня дошло. Это же зеркало! © peasonearthforever / Reddit
«Судя по всему, мой кот сломался»
«Мы с дочерью собирались пройти сквозь это зеркало»
«Мне понадобилось 6 минут, чтобы понять: на фото нет рычащей агрессивной собаки»
«Что здесь происходит?»
- Кажется, это называется «лобстером». Идеально подходит для прогулок с детьми. © JessicaFletcher1 / Reddit
- Я загуглил, почему этот стульчик так называется. Единственное, что пришло в голову: дети вертятся в нем, как лобстеры. © arthurdentstowels / Reddit
- Просто здесь зажимы похожи на клешни. © Profession-Unable / Reddit
«Друг прислал фото из отеля. Мне понадобилось время»
«На самом деле эти подружки одного роста»
«А колесо-то где?»
«Бабушка прислала мне фото. Я ничего не понимаю...»
«Где мои ноги?»
«Это просто печенье»
«Если правильно посчитать, то тут 6 котят, а не 5»
«Пришлось долго всматриваться, чтобы понять, что это за транспорт»
«Кажется, этот велосипед увяз в асфальте»
«Автобусная остановка рядом с морем»
«Это не коллаж»
«Она сидит в воздухе?»
Если этот тест на внимательность вы быстро прошли, а хочется еще впечатлений, то можно изучить необычные снимки из Японии, решить еще несколько головоломок или поделиться своими фотографиями с подвохом.
Фото на превью maximumrideforever / Reddit
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