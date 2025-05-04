20 фото с подвохом, в которые придется всматриваться не один раз

Иллюзии подстерегают нас на каждом шагу. Часто можно долго смотреть на фотографию и не понимать, что там вообще происходит: то ли кто-то парит в воздухе, то ли что-то раздвоилось, то ли сделали кадр инопланетяне. Такие снимки не хуже сложных головоломок заставляют наш мозг хорошенько поработать. И как же чудесно находить разгадку!