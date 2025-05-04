20 фото с подвохом, в которые придется всматриваться не один раз

Фотоподборки
4 часа назад

Иллюзии подстерегают нас на каждом шагу. Часто можно долго смотреть на фотографию и не понимать, что там вообще происходит: то ли кто-то парит в воздухе, то ли что-то раздвоилось, то ли сделали кадр инопланетяне. Такие снимки не хуже сложных головоломок заставляют наш мозг хорошенько поработать. И как же чудесно находить разгадку!

«Чтобы во всем разобраться, пришлось долго смотреть на это фото»

«Сколько у кота лап?»

«Отправила маме милое фото с нашим песелем. Она спросила, что это я с ним делаю? Ей показалось, что пес летает»

«2 в 1»

  • Сначала я подумал, что это очень странная картина. А потом до меня дошло. Это же зеркало! © peasonearthforever / Reddit

«Судя по всему, мой кот сломался»

«Мы с дочерью собирались пройти сквозь это зеркало»

«Мне понадобилось 6 минут, чтобы понять: на фото нет рычащей агрессивной собаки»

«Что здесь происходит?»

  • Кажется, это называется «лобстером». Идеально подходит для прогулок с детьми. © JessicaFletcher1 / Reddit
  • Я загуглил, почему этот стульчик так называется. Единственное, что пришло в голову: дети вертятся в нем, как лобстеры. © arthurdentstowels / Reddit
  • Просто здесь зажимы похожи на клешни. © Profession-Unable / Reddit

«Друг прислал фото из отеля. Мне понадобилось время»

«На самом деле эти подружки одного роста»

«А колесо-то где?»

«Бабушка прислала мне фото. Я ничего не понимаю...»

«Где мои ноги?»

«Это просто печенье»

«Если правильно посчитать, то тут 6 котят, а не 5»

«Пришлось долго всматриваться, чтобы понять, что это за транспорт»

«Кажется, этот велосипед увяз в асфальте»

«Автобусная остановка рядом с морем»

«Это не коллаж»

«Она сидит в воздухе?»

Если этот тест на внимательность вы быстро прошли, а хочется еще впечатлений, то можно изучить необычные снимки из Японии, решить еще несколько головоломок или поделиться своими фотографиями с подвохом.

Фото на превью maximumrideforever / Reddit

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