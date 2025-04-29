17 человек, которых хлебом не корми - дай порисоваться

Есть такие персонажи, для которых важнее казаться, чем быть. Гламур напоказ, успех из воздуха, лайки вместо реальности — лишь бы создать нужный фасад. Кто-то приукрашивает, кто-то влезает в долги, лишь бы “выглядеть”. А потом правда всплывает — и вся эта мишура оборачивается неловкостью, стыдом и иногда очень смешными историями.