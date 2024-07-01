16 человек, которые в лепешку разобьются, лишь бы пустить пыль в глаза

Есть люди, которые во что бы то ни стало хотят поразить окружающих своей крутостью и достижениями. В ход идет все: кто-то не прочь приукрасить свой рассказ или влезть в долги, лишь бы все вокруг рты поразевали. Но когда правда выходит на свет, подобные персонажи выглядят довольно бледно. Почитайте только эти истории. А проиллюстрировали мы их с помощью искусственного интеллекта.