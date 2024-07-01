16 человек, которые в лепешку разобьются, лишь бы пустить пыль в глаза

Истории
3 часа назад

Есть люди, которые во что бы то ни стало хотят поразить окружающих своей крутостью и достижениями. В ход идет все: кто-то не прочь приукрасить свой рассказ или влезть в долги, лишь бы все вокруг рты поразевали. Но когда правда выходит на свет, подобные персонажи выглядят довольно бледно. Почитайте только эти истории. А проиллюстрировали мы их с помощью искусственного интеллекта.

  • Подруга ездила на свадьбу. Приехала, рассказывает ухохатывается: регистрация пышная, ребята нарядные, ресторан хороший, фотограф модный, кучу бабла ввалили, а жених на регистрации ради прикола сказал «нет». И тут такое началось! Тетя-регистратор закрыла папочку и категорически отказалась продолжать процесс. Говорит, по закону не положено, теперь только через месяц. Торжество все-таки решили не откладывать, хотя жених весь вечер и слушал от родни, какой он нехороший человек. Потом просто расписались без пафоса. © Mittifa / Pikabu
  • Слышала разные истории о попытках мужчин выпендриться, но недавно со мной произошла одна довольно странная. Первое свидание, хороший ресторан, мило пообщались, договариваемся встретиться еще. Принесли счет, я предложила его разделить, первый раз друг друга видим все-таки. Мужчина категорически отказывается и чуть ли не со скандалом платит сам. Разошлись по домам. Буквально через минуту прилетает от него сообщение: пишет мне сумму, которую я должна вернуть. Что это было?! Я не оценила я этот театр одного актера, и больше мы не виделись. © Подслушано / Ideer
  • Давным-давно в нашей компании была семейная пара — любители понтануться. В его день рождения они снимают банкетный зал: еда, сервировка, но почему-то в тот момент не было красивых салфеток. Его жена мотается по городу в поисках и просит салфетки в аптеке. Ей задорого продают импортные, навороченные. В назначенный день в зале гостей ждал шикарный стол, а у каждой тарелки лежал квадратный пакетик в горошек. Внутри — маленькая, свернутая в 3 раза, хорошо пахнущая салфетка. Кое- кто задумчиво рассматривал заморское чудо, кто-то обнаружил липучку, оттянув слой бумаги. Начали острить, что это, видимо, гостям рты заклеивать. И никому не пришла в голову идея истинного предназначения «салфетки», потому что в те годы про ежедневные прокладки никто еще не знал. © Grymsaga / Pikabu
  • Ходил как-то с коллегой на урегулирование претензий с одной организацией. Участников совещания было много, я высказался, а коллега как в рот воды набрала. Организация свои претензии сняла. После совещания я увидел мою коллегу в кабинете у начальника: она эмоционально рассказывала про то, как она всех убедила своими аргументами. © PolAnd1234 / Pikabu
  • Когда сидела в декрете, старалась меньше общаться с «мамскими компаниями», потому что все наперебой хвалились своими детьми. Один раз были на празднике и встретила маму мальчика — ровесника моей дочери. Она расхваливает сына, мол, какой он молодец, уже стихи рассказывает, а ваша молчит. И так целый час. Я уже и отмалчивалась, и тему переводила. В итоге меня это достало, и я спросила, сколько ей лет. Оказалась младше меня на 2 года. Я начала расспрашивать, где училась, работала. Барышня бросила высшее, замужем не была, работала продавцом. Я и выдала: «А я в ваши годы закончила магистратуру, вышла замуж, имела свое жилье и 4 года стажа на хорошей работе. Как же вы так». Она почему-то обиделась. © Pavlovna139 / Pikabu
  • Один знакомый, сын обеспеченных родителей, поставил своей подруге условие: если она хочет от него дорогих подарков, то он будет ей их дарит при одном условии: она не должна ими хвастаться перед подружками и фотки выкладывать. После первого огромного букета роз подарков больше не было. © Arhangelgospoden / Pikabu
  • Я очень восхищалась своей знакомой: всего добилась сама, зарабатывает больше мужа, книги пишет (я почитала — лютый треш, но кто-то же покупает, значит, она востребована). А потом я вдруг узнала, что знакомой тупо повезло унаследовать несколько квартир. И живет она на деньги от их сдачи. А книжки издавала за свой счет. Я не смогла ей эту ложь простить и общаться перестала. © Unknown author / Pikabu
  • Злит, когда знакомые начинают выспрашивать, чего это мы с мужем до сих пор без квартиры, без машины, детей нет, они вот все уже успели, и хорошо. Ага, только самые активные непрошеные советчики в свои 30 лет у родителей живут. Остальным же помогали: кому квартирой, кому машиной, кому наследство досталось, у одной любительницы про успех порассуждать вообще дядя богач. А я из глухого села, мужа же в 19 лет выгнали на вольные хлеба за «неповиновение». Мы своим трудом на все одни пашем, а это ой как непросто. И жить-то нормально хочется, и в кино сходить, и на море съездить, а не жевать пустые макароны и каждую копейку на ипотеку складывать. Бесит! © Подслушано / Ideer
  • Я работал в крупном и пафосном банке. Был свидетелем того, как менеджер побрезговал обслуживать мужчину в шортах. Я скажу так. Люди, которые выглядят модно, носят костюм и дорогие часы, обычно в долгах. Клиенты, которые носят обычную одежду, не чувствуют необходимости пускать пыль в глаза, потому что они уже богаты. © Henry Temple-Baxter / Quora
  • Муж продал наследную квартиру, накупил акций, а со временем решил, что можно жить с дивидендов. Вот только расходы семьи значительно превышают его доход. Живет в моей квартире и катается на моей машине. Я в принципе не скажу, что меня что-то не устраивает. Он взял на себя часть быта, начал проводить много времени с ребенком, возить в больницу и на дачу моих родителей по первой просьбе. Бесит другое: муж завел себе блог в стиле «успешный успех»: фоточки с моря, расслабленное утро, он в машине, он с сыном и все под соусом «смелый мачо, успешный инвестор, могу себе позволить». Учит кого-то, объясняет, как на пенсию в тридцать выйти, собрал двадцать тысяч фанатов. Вот просто... Я работаю, а у него успешный успех. Знали бы его подписчики, кто ему купил его телефон и за чей счет он на пляже чилит. © Подслушано / Ideer
  • Как же бесит этот успешный успех. Бывшая одноклассница стала коучем в интернете. Рассказывает про тяжелое детство, когда есть было нечего, и как она сейчас гребет миллионы. Только вот в классе она была самой богатой, родители подарили ей дом на окончание школы. Передвигались еще в «те тяжелые времена» они исключительно на гелендвагене. Дальше ей купили апартаменты в столице. И ведь люди смотрят и верят в эту чушь! © Подслушано / Ideer
  • Одноклассница закончила курсы психологов и, конечно, стала коучем. Теперь постит сторис типа «подпишитесь на мой курс, и после личной терапии деньги потекут рекой». Она рассказывает за деньги всем желающим, как достичь успеха. Люди видят красивую картинку, хотят жить так же и исправно несут ей свои кровные. И все бы ничего, вот только одноклассница на самом деле из очень богатой семьи. Для примера: на рождение ребенка родители скинулись и купили им с мужем роскошную квартиру в Дубае.
    В жизни эта горе-блогерша ни дня не работала. Сами понимаете, что реальная ценность ее советов стремится к нулю. Однако уточню, человек свято верит, что делает хорошее дело и искренне пытается помогать. Она с института поддерживает всякие приюты с животными. Как бы там ни было, когда какой-нибудь блогер рассказывает вам об успехе, подумайте, возможно, там аналогичная история. © Abraham.Simpson / Pikabu
  • Я чинил яхты 11 лет. Большинство клиентов были по-настоящему богатыми людьми. Они общались вежливо и непринужденно, даже когда приходилось разруливать какие-то проблемы. А вот позеры, которые лишь строили из себя богачей, становились неприятными типами при первых признаках проблемы. Для меня дизайнерская одежда, крутые тачки, красивые номерные знаки и массивные часы — это признак того, что человек создает видимость, что он богат. © Mark Snare / Quora
  • Знакомая ведет курсы, как построить крепкий брак. Что очень мило, ибо она уже несколько лет, как уехала от мужа и детей и живет в другой стране, общаясь с ними только по видеосвязи. © Unknown author / Pikabu
  • Летела на самолете, билеты дорогие. Решила понаблюдать за пассажирами и понять, кто из них действительно богат, а кто прикидывается. Была одна пара, которая, как мне кажется, притворялась. Все были одеты довольно неформально (перелет длился 5 часов), но эта пара носила дизайнерские шмотки, словно на встречу на высшем уровне собрались. Еще они очень громко разговаривали, чтобы все уж наверняка слышали, что они едут в лучший отель. Также они достали стюардессу мелкими придирками. Мне было жаль девушку. © Sue Given / Quora
  • Была у меня лучшая подруга, что называется, не разлей вода. Она уехала в столицу, и связь оборвалась. Спустя почти семь лет нашла ее в соцсетях. Мы были очень рады! Рассказала, что вышла замуж, родила ребенка, раскручивает свой бизнес. Я, конечно, немного позавидовала по-белому, но была счастлива за нее. Тут намечается у меня командировка в столицу. Я ей пишу, мол, давай встретимся. А она: «К сожалению, как раз в этот момент уезжаю в Грецию». Жаль. А тут, пока была в командировке, захожу в магазин возле гостиницы и вижу ее там. Только не сразу ее узнала, потому что это была не гламурная фифа с фоток из ее соцсетей. Подруга работала обычным продавцом. Она упорно прятала глаза. А когда я уже складывала продукты в пакет, расплакалась и убежала в подсобку. Потом мы все-таки поговорили. Оказалось, что все ее рассказы — это выдумка. Живет она в общежитии, работает продавцом. Ни мужа, ни детей. Фотки только умеет хорошо обрабатывать. Хотелось ей, видите ли, пустить пыль в глаза. Не сержусь, мне просто стало ее жалко. © Подслушано / Ideer

А вот и еще несколько статей от любителей выпендриться:

Комментарии

Уведомления
Ардна Скела
1 час назад

Блин, тут всю жизнь борешься с синдромом самозванца, не веришь, когда хвалят твое творчество, стесняешься выкладывать фотки из отпуска, потому что он недостаточно крут, а народ вон чо сочиняет))

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