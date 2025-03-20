15 историй о том, к каким неожиданным последствиям может привести крошечный обман

Нелегко устоять перед соблазном чуть приукрасить свои достижения и успехи. Иногда, как показывают истории из этой подборки, маленькая ложь может привести к неожиданному результату. Так, один парень хотел пошутить, написав всего лишь три слова на асфальте, и, кажется, изменил чью-то судьбу.