15 историй о том, к каким неожиданным последствиям может привести крошечный обман
Истории
49 минут назад
Нелегко устоять перед соблазном чуть приукрасить свои достижения и успехи. Иногда, как показывают истории из этой подборки, маленькая ложь может привести к неожиданному результату. Так, один парень хотел пошутить, написав всего лишь три слова на асфальте, и, кажется, изменил чью-то судьбу.
- Около двух месяцев назад возвращался поздно с вечеринки. У своего подъезда увидел парня, который писал на асфальте что-то вроде «Машуля-красотуля, с днем рождения». Решил я пошутить. Дождался, пока он допишет эту сладкую чепуху, а потом в его отсутствие своим баллончиком приписал фразу «Выходи за меня!» Прошло время. Я забыл об этом случае, пока в эти выходные не увидел их свадьбу! Выкрутился-таки парень. © Подслушано / Ideer
- Когда кто-то мне рассказывает, как он круто отдыхал и тому подобное, я слушаю и стараюсь приврать, что я отдыхал и покруче. © Подслушано / Ideer
- Работал инженером, должность связана с разъездами. К тому же, часто мне давали смены в выходные. Потом я узнал, что это из-за того, что у меня нет семьи. То есть они так меня загрузили, что я даже не мог попытаться найти себе пару и создать семью. Однажды я разозлился и сказал своему боссу, что моя жена в ярости. «Я думал, у тебя нет семьи», ответил он. «У меня и нет. У меня есть жена, и мы пытаемся создать семью, но вы продолжаете загружать меня каждые выходные». Так с помощью этой лжи я перешел на офисный график работы с 9 до 17 с понедельника по пятницу. © Luckboy28 / Reddit
- В мой первый рабочий день кто-то предложил сделать мне чашку кофе и спросил, понравился ли мне напиток. Я из вежливости ответил: «Идеально, спасибо». Теперь у меня не хватает смелости признаться, что кофе был ужасен, и вместо этого приходится страдать от последствий каждый день и пить его. Прошло больше года, а я все еще живу с этой ложью. © YokoDice / Reddit
- Работаю с женщиной последние четыре года, она каждый день здоровается, называя меня Оуэном, и спрашивает, как прошел мой день. Это не мое имя, оно даже не похоже на мое, но я просто никогда не поправлял ее, а теперь уже слишком поздно. © Saveyso / Reddit
- Я вежливо притворился, что помню своего стоматолога, когда она сказала, что знала меня и мою семью в детстве. Так продолжалось несколько сеансов, а затем она спросила о членах семьи, которых у меня нет, и я понял, что она обозналась. Но поскольку я притворялся, что знаю ее, мне пришлось продолжать в том же духе. Прошло 6 лет, и мне слишком неловко признаться в этом или найти нового стоматолога. © OnlyJones / Reddit
- Наша 10-летняя дочь живет со мной, а с ее папой они видятся по выходным. Подходит она недавно ко мне и говорит, мол, тебе надо срочно кого-то найти! Я посмеялась, но заметила, что ее глаза забегали, и я поняла, что не все так просто. Спросила, что случилось, а в ответ услышала: «Папа меня каждый раз спрашивает, нашла ли ты уже себе нового мужа, и вообще много о тебе хочет знать. Я на прошлых выходных не выдержала и сказала, что да, у тебя уже кто-то есть, поэтому нам надо что-то делать, чтобы не получилось, что я врунья». Не ожидала, что мотивацией найти парня станет ложь дочери, а с бывшим надо будет провести серьезный разговор… © Палата №6 / VK
- Мой муж-художник часто рассказывает знакомым, как влюбился в меня за мои веснушки. Часто рисует мои портреты и не устает восторгаться этим «поцелуем солнца» уже четыре года. Но дело в том, что при первой нашей встрече у меня веснушек не было. Просто по пути на работу меня какой-то хмырь за рулем грузовика ржавой жижей обрызгал. После получения тонны комплиментов и приглашения на свидание от будущего мужа я сфотографировалась, сходила в салон и сделала татуаж - веснушки там, где были капли грязи. © Подслушано / Ideer
- Я переехала в новый район и нашла мастера маникюра по объявлению. Она указала, что запись к ней только по телефону, а я ненавижу звонить кому-то! Маникюр она сделала совершенно потрясающий, поэтому я долго пыталась позвонить ей и записаться еще, но не могла. Поэтому я решила написать ей, объяснив, что у меня проблемы со слухом, и мне проще общаться с помощью текстовых сообщений. По сей день она думает, что у меня проблемы со слухом, и всегда очень громко разговаривает, когда мне делают маникюр. © Lavander_Moody / Reddit
- Моя подруга написала в резюме, что знает итальянский. Ее взяли на работу, она усиленно изучала язык самостоятельно. Общаться с итальянцами приходилось в основном по телефону, она им кричала: «Плохо слышно! Пришлите факс!» Так и выкручивалась. А когда они все-таки приехали, изъяснялась она уже вполне сносно. © Подслушано / Ideer
- Мама последние полгода рассказывала мне о дочери ее коллеги: и готовит вкусно, и танцами занимается, и работа у нее высокооплачиваемая. Я подумал: почему бы и не сходить разок на свидание? Представлял я ее себе как типичную отличницу, но в кафе, где я ее ждал, зашла девушка с очень короткой стрижкой, с пирсингом, в берцах. Я стал рассказывать, что наслышан об ее успехах в жизни, на что ответила: «Да ты и сам карьеру строишь, борьбой занимаешься, волонтеришь постоянно». А я на самом деле обычный менеджер, волонтерам помогал всего пару раз, а борьбой занимался еще 12 лет назад. И тут до меня дошло: «Твоя мама ведь тоже сильно приукрасила твои достижения?» Оставшуюся часть вечера мы угорали над тем, что наши мамы нас видят сильно лучше, чем мы есть. Сейчас мы переписываемся, и я очень хочу, чтобы у нас все закрутилось. © Палата №6 / VK
- Я очень нервничал во время собеседования, поэтому не разговаривал и просто кивал головой, когда они задавали вопросы (а я, как ни странно, знаю язык жестов). Я просто притворялся немым на протяжении всего собеседования и в течение следующих 6 месяцев, что я там работал. © ali0yvr / Reddit
У нас есть и другие яркие истории о собеседованиях:
- С 4 лет я говорю людям, что у меня нет обоняния. Мои родители и друзья так думают. Так что я не могу признаться, что на самом деле люблю запах сосисок в тесте и стирального порошка. В каком-то смысле это идеальная ложь. © Dayvihd / Reddit
- Разговариваю по телефону с начальником. Он давай меня отчитывать, мол, хватит мне уже на больничном сидеть, а я в ответ кашляю во все горло и чихаю, чтобы доказать ему, что болею. В итоге дал он мне еще 3 дня выходных. И тут я на радостях кинула телефон на кровать и начала громко разговаривать с собой перед зеркалом: «Кто лучшая врунья в мире? Я! Кто самый тупой начальник в мире? Валерий Сергеевич!» Схватила телефон, чтобы позвонить подруге, и поняла, что забыла отключить предыдущий вызов... © Палата №6 / VK
- Влюбилась в парня по интернету, но так как писала с фейкового аккаунта, все фото ему отправляла тоже не свои, и вообще не была искренней. Мальчик на чувства ответил, предложил встретиться. А как, если я врунья? Вчера мне пришла мотивашка «Будь собой», ну я и побыла. В итоге я в черном списке. Вот и открылась. © Карамель / VK
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