17 фото, которые насквозь пропитаны духом ностальгии и теплом
1 час назад
Иногда достаточно одной детали, чтобы внутри что-то дрогнуло. Например, старая фотография в глубине шкафа, запылившаяся игровая приставка, пожелтевший постер на двери — и вот ты уже не здесь, а мысленно вернулся на пару десятков лет назад. В такие моменты накрывает странное, теплое чувство, будто прошлое на секунду протянуло тебе руку.
«Самые фильдеперсовые девчата на дискотеке»
- Словно бухгалтерия на корпоративе. © user9471716 / Pikabu
«В 12 лет я в глубине души знала, что мне суждено стать моделью для журналов»
«На выходных гостил у родителей и нашел такой прикольный артефакт. Это полностью самодельная радиоуправляемая машинка, которую делал отец»
«Ничего в жизни я не хотела так сильно, как ее в свои 10 лет. Оказывается, мечты могут сбываться даже спустя почти 30 лет»
«О-о-о! Нашла в архиве те самые джинсы с высокой талией, которые примерялись на рынке, стоя на картонке»
«Я играю в Марио»
«Выиграла гламурную фотосессию в кафе. Я выгляжу на 30, но на этом фото мне лишь 13 лет»
«Мой брат-близнец нарисовал нашу маму, когда нам было лет по девять. Она очень привлекательная женщина, и я хохочу каждый раз, когда вижу эту фотографию»
«Найдено в старых шкафах»
«Купил в интернет-магазинe. Челюсть уже болит, но остановиться не могу»
А такие штуки помните?
«У меня на каждом фото в течение десятилетия было такое лицо»
«Календарь с Робокопом. За него пришлось отдать своему однокласснику десять вкладышей. Вот такие мелочи делали наше детство чуточку счастливее»
«Увидел в продаже эту шоколадку. Не ел ее лет 20. Не поверил своим глазам. Могу сказать, что по вкусу похоже на старую, но пузырьков будто меньше стало»
«Попалась мне сегодня коробочка на работе. Открываю, а там...»
«Без чувств? И тут я чуть не разрыдался»
- Меня аж в пот прошибло. Сразу полез проверять — дома, родная! © martina4ever / Pikabu
«„Вот вырастешь — купишь!“ Мне кажется, все наше поколение слышало подобное. Сегодня свершилось. Исполнена детская мечта — первая Sony Playstation»
Сегодня мы живем в суете и редко оглядываемся назад, легко расстаемся с вещами. Но некоторые находки из прошлого до сих пор хранят в себе куда больше чувств, чем кажется на первый взгляд — потому что за ними стоят настоящие воспоминания. У вас ведь тоже есть такие вещи или кадры, от которых внезапно щемит в груди? Делитесь ими в комментариях — давайте немного поностальгируем вместе.
