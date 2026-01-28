14 артисток, которые в образе диснеевских принцесс выглядят даже круче оригиналов



Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели бы диснеевские сказки, если бы их решили экранизировать у нас? Мы примерили образы принцесс на главных красавиц современного кино и эстрады и теперь не можем наглядеться. В этой подборке вы найдете самые неожиданные перевоплощения: от «ледяной» Светланы Ходченковой до Ольги Бузовой, примерившей на себя роль босоногой принцессы. А уж от Александры Бортич в роли русалочки и вовсе глаз не отвести!

1. Эльза — Светлана Ходченкова

2. Жасмин — Адель Шайхитдинова

3. Белоснежка — Таисия Вилкова

4. Золушка — Юлианна Караулова

5. Белль — Стася Милославская

6. Покахонтас — Рафшана Куркова

7. Рапунцель — Клава Кока

8. Ариэль — Александра Бортич

9. Мерида — Кристина Асмус

10. Анна — Nyusha

11. Кида — Ольга Бузова

12. Эсмеральда — Яна Кошкина

13. Анастасия — Юлия Снигирь

14. Мегара — Дарья Мороз

Делитесь в комментариях, кому из прекрасных девушек хрустальная туфелька оказалась точно впору.

Фото на превью Frozen II / Walt Disney Pictures, AI-generated image, Aladdin / Walt Disney Pictures, AI-generated image

