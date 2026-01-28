14 артисток, которые в образе диснеевских принцесс выглядят даже круче оригиналов

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели бы диснеевские сказки, если бы их решили экранизировать у нас? Мы примерили образы принцесс на главных красавиц современного кино и эстрады и теперь не можем наглядеться. В этой подборке вы найдете самые неожиданные перевоплощения: от «ледяной» Светланы Ходченковой до Ольги Бузовой, примерившей на себя роль босоногой принцессы. А уж от Александры Бортич в роли русалочки и вовсе глаз не отвести!