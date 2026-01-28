14 артисток, которые в образе диснеевских принцесс выглядят даже круче оригиналов
Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели бы диснеевские сказки, если бы их решили экранизировать у нас? Мы примерили образы принцесс на главных красавиц современного кино и эстрады и теперь не можем наглядеться. В этой подборке вы найдете самые неожиданные перевоплощения: от «ледяной» Светланы Ходченковой до Ольги Бузовой, примерившей на себя роль босоногой принцессы. А уж от Александры Бортич в роли русалочки и вовсе глаз не отвести!
1. Эльза — Светлана Ходченкова
2. Жасмин — Адель Шайхитдинова
Есть схожесть)
Но, Тюркские народы и Арабы - разные.
А так, красавица Башкирка конечно)
3. Белоснежка — Таисия Вилкова
4. Золушка — Юлианна Караулова
думаю, Караулова б, в отличие от Золушки не сбежала бы 🤣 мне она нравится и её чувство юмора
5. Белль — Стася Милославская
6. Покахонтас — Рафшана Куркова
Ну, корни у народов одни и те же)
В любом случае - прекрасны девушки)
7. Рапунцель — Клава Кока
когда не сопереживаешь героине😂😂 моя эмпатия покинула чат-чат-чат-чат
8. Ариэль — Александра Бортич
9. Мерида — Кристина Асмус
10. Анна — Nyusha
11. Кида — Ольга Бузова
12. Эсмеральда — Яна Кошкина
Кошкину украли во младенчестве, закачали в губы и отправили плясать на площадь 😂😂😂
13. Анастасия — Юлия Снигирь
14. Мегара — Дарья Мороз
Делитесь в комментариях, кому из прекрасных девушек хрустальная туфелька оказалась точно впору.
Поняла, что почти не знаю современных актрис)
Лучше уж "оживлять" с ИИ, наверное)