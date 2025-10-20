16 фото, на которых запечатлены моменты чистого, неподдельного счастья

Что такое счастье? Каждый человек вкладывает в это понятие что-то свое: для кого-то это собранная из 10001 кусочков Эйфелева башня, для другого — подаренная гитара. Но всех этих людей объединяет одно — счастливая улыбка. Кстати, счастливы могут быть не только люди, но и животные. И они тоже умеют улыбаться.

«У моего дедушки болезнь Альцгеймера, но он очень любит мою бабушку»

«Он по ошибке сказал официанту, что у его жены день рождения (хотя он только в декабре). Ее удивление и его чистая радость делают счастливым и меня!»

«Моя дочь показала в сети несколько моих работ, и я был настолько счастлив прочесть комментарии к ним, что решил показать себя»

«Надеюсь, мои работы доставят вам такую же радость, как и мне»

Радость как она есть

«Мы пережили 41 год брака, прошли через массу трудностей и наконец-то вышли на пенсию. Началось время приключений»

«Счастлив он — счастлив я»

«Мы с отцом наконец-то собрали Эйфелеву башню из LEGO. 10001 кусочек чистой радости»

Маленький испуганный котеночек, до и после

Божечки-кошечки, да он же просто сияет! © clfl123 / Reddit

«Она приютила меня 15 лет назад. Обожаю свою бабулю»

«Я работаю доставщиком, и этот парень всегда рад меня видеть»

«Я спросил, можно ли сфотографировать его крутую машину. Он был невероятно счастлив»

«Мы нашли Луну во время шторма в Индонезии и увезли ее с собой»

Не понимаю, почему никто ее не забрал ее до вас! © sleepyeyes_24_7 / Reddit

«Я отремонтировал свою старую акустическую гитару и подарил ее бездомному уличному музыканту»

«Раньше он был вынужден заимствовать инструменты, а теперь может играть где и когда захочет»

«Мы нашли Джои, когда ему было 5 месяцев. Он выпрашивал еду на заправке и был едва жив. Сейчас ему 9 месяцев и он живет свою лучшую жизнь»

Песик с самой заразительной улыбкой в мире

«Эта история любви началась в приюте, продолжилась у алтаря и навсегда изменила жизни всех троих»

«Вот такой стала наша девочка после того, как мы ее приютили. Мы очень ей гордимся»