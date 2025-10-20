16 фото, на которых запечатлены моменты чистого, неподдельного счастья

1 час назад
Что такое счастье? Каждый человек вкладывает в это понятие что-то свое: для кого-то это собранная из 10001 кусочков Эйфелева башня, для другого — подаренная гитара. Но всех этих людей объединяет одно — счастливая улыбка. Кстати, счастливы могут быть не только люди, но и животные. И они тоже умеют улыбаться.

«У моего дедушки болезнь Альцгеймера, но он очень любит мою бабушку»

«Он по ошибке сказал официанту, что у его жены день рождения (хотя он только в декабре). Ее удивление и его чистая радость делают счастливым и меня!»

«Моя дочь показала в сети несколько моих работ, и я был настолько счастлив прочесть комментарии к ним, что решил показать себя»

«Надеюсь, мои работы доставят вам такую же радость, как и мне»

Радость как она есть

«Мы пережили 41 год брака, прошли через массу трудностей и наконец-то вышли на пенсию. Началось время приключений»

«Счастлив он — счастлив я»

«Мы с отцом наконец-то собрали Эйфелеву башню из LEGO. 10001 кусочек чистой радости»

Маленький испуганный котеночек, до и после

Zica
20 минут назад

Глазеньки вылечили. Какие молодцы! Добротный котик получился.

«Она приютила меня 15 лет назад. Обожаю свою бабулю»

«Я работаю доставщиком, и этот парень всегда рад меня видеть»

Zica
19 минут назад

Шикарный пес. Так и хочется потискать его богатую шёрстку

«Я спросил, можно ли сфотографировать его крутую машину. Он был невероятно счастлив»

«Мы нашли Луну во время шторма в Индонезии и увезли ее с собой»

«Я отремонтировал свою старую акустическую гитару и подарил ее бездомному уличному музыканту»

«Раньше он был вынужден заимствовать инструменты, а теперь может играть где и когда захочет»

«Мы нашли Джои, когда ему было 5 месяцев. Он выпрашивал еду на заправке и был едва жив. Сейчас ему 9 месяцев и он живет свою лучшую жизнь»

Песик с самой заразительной улыбкой в мире

«Эта история любви началась в приюте, продолжилась у алтаря и навсегда изменила жизни всех троих»

«Вот такой стала наша девочка после того, как мы ее приютили. Мы очень ей гордимся»

Счастья много не бывает, не правда ли? Поэтому мы рады подарить вам еще одну порцию. Кстати, а что вы вкладываете в это понятие?

Фото на превью Vast_Plant_1681 / Reddit

