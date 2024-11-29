20 фото, которые напомнят, что Новый год уже совсем близко

Зима еще толком не началась, а у многих новогоднее настроение уже в самом разгаре. Хочется выбирать подарки, продумывать меню, искать украшения для дома и вечерний наряд. Если вокруг вас новогодней суеты пока мало, то эта статья с лихвой наполнит вас волшебством и ощущением приближающегося праздника.

«Это не стул. Это я так креативно упаковала пальто для папы»

«В этом году наша елка под особой защитой. Кот не пройдет!»

«Вот как украсили мой город к Рождеству»

«Вообще-то мои коты недолюбливают друг друга, но сегодня я нашел их под елочкой сидящими вот так»

«Мой щенок впервые попал под снегопад»

«Птица свила гнездо на нашем рождественском венке и вывела птенцов»

«Вот как я упаковала кошелек для своей сестры»

«Уолтер думает, что елку мы купили специально для него»

«Теперь у меня на столе есть маленькая елочка»

«Пытались заставить ее позировать у елки. Она растопила наши сердца»

«С детства люблю эту елочную игрушку»

«Вы только поглядите, кто пришел полюбоваться на нашу елочку»

«Мы сделали снеговика с помощью ведра»

«Мой соседка каждый год сама себе создает новогоднее настроение»

«Мы с мужем всегда покупаем елку, которую больше никто не купит. Вот как мы обыграли лысину на стволе: это мышка-лесоруб»

«Впервые украсил елку в моем первом доме»

«Моя елка практически уничтожена, но зато получились эти фото. Ни о чем не жалею»

«Каждый год 1 декабря кто-то украшает почтовый ящик на моей улице вязаной шапочкой. В этом году — лучшая!»

«Упаковала подарок для сына. Конечно же это не унитаз — это приставка!»