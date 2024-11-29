20 фото, которые напомнят, что Новый год уже совсем близко
Народное творчество
4 часа назад
Зима еще толком не началась, а у многих новогоднее настроение уже в самом разгаре. Хочется выбирать подарки, продумывать меню, искать украшения для дома и вечерний наряд. Если вокруг вас новогодней суеты пока мало, то эта статья с лихвой наполнит вас волшебством и ощущением приближающегося праздника.
«Это не стул. Это я так креативно упаковала пальто для папы»
«В этом году наша елка под особой защитой. Кот не пройдет!»
«Вот как украсили мой город к Рождеству»
«Вообще-то мои коты недолюбливают друг друга, но сегодня я нашел их под елочкой сидящими вот так»
«Мой щенок впервые попал под снегопад»
«Птица свила гнездо на нашем рождественском венке и вывела птенцов»
«Вот как я упаковала кошелек для своей сестры»
«Уолтер думает, что елку мы купили специально для него»
«Теперь у меня на столе есть маленькая елочка»
«Пытались заставить ее позировать у елки. Она растопила наши сердца»
«С детства люблю эту елочную игрушку»
«Вы только поглядите, кто пришел полюбоваться на нашу елочку»
«Мы сделали снеговика с помощью ведра»
«Мой соседка каждый год сама себе создает новогоднее настроение»
«Мы с мужем всегда покупаем елку, которую больше никто не купит. Вот как мы обыграли лысину на стволе: это мышка-лесоруб»
«Впервые украсил елку в моем первом доме»
«Моя елка практически уничтожена, но зато получились эти фото. Ни о чем не жалею»
«Каждый год 1 декабря кто-то украшает почтовый ящик на моей улице вязаной шапочкой. В этом году — лучшая!»
«Упаковала подарок для сына. Конечно же это не унитаз — это приставка!»
«Захотелось мне связать елочку к праздникам. Да, первый блин комом. Но вы только гляньте на вторую попытку!»
Еще больше новогоднего настроения можно найти в других наших статьях:
Фото на превью Iatrogenia / Reddit
Комментарии
Уведомления
Эххх, хотела зарядиться новогодним настроением, а всё прошлогоднее(( и даже никаких адмевских приписок "мы обновили материал", которые ставят как отмазку для старой статьи плюс одну новую историю/фоточку. Вот и сейчас вязаная ёлочка новая. И фсё( Обманщики
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