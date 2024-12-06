16 человек, которые хотели просто технику починить, а вышел казус
Казалось бы, что такого — починить ноутбук или стиральную машинку: берешь, несешь в сервис или вызываешь мастера на дом. А то и сам чинишь, если руки золотые. Однако у некоторых людей даже такие бытовые ситуации порой превращаются в цирк.
- Я не механик, но проходил курсы автомеханика в колледже. Мы в качестве практики чинили машины людям, у которых не было денег на сервис. Короче, одна женщина жаловалась на странные звуки из машины, притащила авто на эвакуаторе. Мы завели двигатель, чтобы послушать, что это за звук, из выхлопной трубы вылетела куча грязи, но двигатель не завелся. Оказалось, мадам думала, что отверстие для заправки — это универсальное отверстие для заливки всего подряд. И когда у нее начались проблемы, она залила туда масло, антифриз, тормозную жидкость и стекломойку, чтобы «точно везде жидкостей хватало». © Unknown author / Reddit
- Недавно сломалась машина, пришлось остановиться и попытаться починить самостоятельно. Ничего не получалось. Рядом стоявший парень, не выдержав зрелища, как я бегаю около машины, подошел и раздраженно предложил помощь. Я, конечно, согласилась. Когда он закончил, быстро развернулся и пошел прочь, мол, что с тобой, дурой, разговаривать. Вроде и чувства благодарности переполняют, а с другой стороны, так обидно стало... © Подслушано / Ideer
- Принесла ноутбук в ремонт. Мастер раздраженно цокнул: «Ох уж эти женщины! Вы его доконали». Через неделю звоню, мол, что с ноутом-то? Он мне: «Сложный ремонт. Больше с зарядкой не играй!» Тут я офигела и говорю: «А ничего, что это ноутбук мужа?» Даю мужу трубку, а мастер вдруг совершенно другим тоном говорит: «Просто доставка одной детали задержалась, извините, скоро все сделаю». © Maria Model / ADME
«Соседи притащили данный агрегат с диагнозом: „Не работает“»
«Полазал я внутри, обнаружил, что причина поломки — влага: хранился в подвале, в сырости. После замены всех деталей аппарат запустился... и начал греть. Если кто еще не понял, это был неисправный обогреватель. И он, блин, выглядит как телевизор! Сперва я обманулся его внешним видом, когда принесли его. Да и к соседям когда гости приходят, спрашивают: «А чего у вас телик стоит посреди комнаты на полу?»
- Вызвали меня в детский сад что-то настроить. Тут подходит одна воспиталка и просит на ее комп взглянуть — не работает, мол, уже 2 недели. Ну ладно, иду смотреть, вытаскиваю системный блок из-под стола, смотрю, что он подключен к удлинителю. Подключаю напрямую в розетку — комп включается. Уже думаю, что удлинитель перегорел, как вдруг вижу, что он включен сам в себя. Я все исправляю, все работает. А тетка мне говорит: «Ну и какой смысл в удлинителе, если его все равно в розетку надо включать?» © Udjet / Reddit
- Бабуле без толку рассказывать, чем я занимаюсь. Тестировщик программного обеспечения — слишком сложная для запоминания конструкция. Вчера позвонила мне и говорит: «Сереженька, ты же у нас компьютерщик», я рассмеялся и ответил допустим. У ее подружки пенсионерки сломалась крышка ноутбука, видно крепления расшатались. Бабуля с полной уверенностью сказала подруге, что я без проблем починю. Как только стал объяснять, что я не мастер и совсем другим занимаюсь, бабушка разозлилась. Сказала, что не может подвести подругу и «делай что хочешь, надо починить, чтобы я не была обманщицей». © Палата № 6 / VK
- Приехала в сервис женщина и заявила, что ее машину тянет вправо. Я никакой проблемы не нашел, ездил минут десять — ничего такого. Попросил ее саму сесть за руль и показать мне, когда именно машину «ведет». Мы поехали, и тут она говорит, что это случается тогда, когда она убирает правую руку от руля и тянется к бардачку. Я ей битый час объяснял, что руль поворачивается, когда она так делает. В итоге она уехала, но я не уверен, что до нее дошло. © Cheima15 / Reddit
- Несколько лет назад ко мне в автомастерскую приехали с жалобами на дребезжание при езде. Оказалось, что причина была в пластиковых колпаках ступицы — некоторые зажимы сломались, и во время езды колпак смещался и дребезжал на колесе. Мы все объясняем клиенту и спрашиваем, хочет ли он купить новый комплект, снять их или оставить как есть. Он отказывается от новых, поэтому мы собираем все как было, берем плату за осмотр и отправляем его восвояси. Через 5 минут он вернулся и стал жаловаться, что машина все еще дребезжит. © F**tKilometre / Reddit
- Как-то я коллеге чинила ноут. Принес, говорит, Wi-Fi не видит вообще. Проверила все настройки, провела все диагностики неполадок — в настройках все в порядке, диагностики ничего не выявляют. Сделала даже откат системы, все равно не помогло. И тут спустя три часа копания меня осеняет, и я говорю коллеге: «Если я в течение 20 секунд сейчас тебе все починю, с тебя ведерко клубничного мороженого». Он мне говорит, мол, да хоть два, только почини. Я переворачиваю ноутбук и... переключаю тумблер Wi-Fi на дне ноута. Два ведра мороженого были восхитительны. Съели вместе. © BanalnayaProbka / Pikabu
- Приехали на заявку — сдохла помпа на стиральной машинке. Мужику с девушкой объяснили, что нужно чистить фильтр. Месяца через 4 вызывают опять. Смотрю — фильтр забит. Я мужику и говорю, мол, что ж ты к советам не прислушиваешься, я же в прошлый раз говорил. И тут мужик выдает: «В прошлый раз? Так я в это время в командировке был». Я сразу же закрыл рот, с памятью на лица у меня проблема, как и на имена. В квартире стояла гробовая тишина. Жена забилась в угол, а мы собрали инструменты и ушли. Потом она пару раз звонила оператору и орала в трубку, что мы разрушили ее семью. © Calibra663 / Pikabu
- Принес клиент ноутбук в ремонт. Солидный такой дяденька, и ноут под стать. Уже почти оформили, и тут он спохватился: «У меня там важная информация, вы же не будете по моим файлам лазить?» Мне так-то клиентская информация нафиг не нужна, надо работу работать, а не чужие фотки с отпуска смотреть, хотя многие коллеги грешат этим. Но решил подшутить над ним и отвечаю: «Если там у вас ничего запрещенного не хранится, то вам нечего бояться». Так дядька мне в ответ: «А, ясно. Ну ладно», забрал ноутбук и ушел. © Unknown author / Pikabu
- Давеча был паренек, приносил ноутбук. Проблема — решил самостоятельно разобрать, почистить от пыли, сменить термопасту... Обратно собрать не смог. Точнее, физически собрал, только вот он теперь не работает. Что ж, проблема частая. Устраняем все недочеты этого изобретателя, все запускается. Звоним, приходит довольный, оплачивает, забирает. Вечером того же дня приходит назад. Не запускается опять, говорит. Спрашиваем, что делал с ноутбуком. В ответ слышим гениальную фразу: «Я его разобрал, чтобы проверить, что все детали на месте и вы ничего не украли. И он теперь снова не запускается». © immortal555 / Pikabu
- Отнесла я как-то телефон в ремонт, сижу, жду, ибо ремонта там на час от силы. Выходит ко мне мастер и говорит: «А вы в курсе, что предыдущий ремонтник тут все так специально наворотил, чтобы у вас через какое-то время ваш аппарат снова сломался?» Ух ты, говорю я. Нет, не в курсе. Не стала я рассказывать, что с ремонтом я обращалась только в его контору. А надо было. © ***el / Pikabu
- Пришла сегодня пара супругов лет за 50. Зашли, очень культурно поздоровались, уточнили, занимаемся ли мы ремонтом планшетов именно этой фирмы. Затем последовал вопрос: «У нас планшет очень долго заряжается, вы сможете нам помочь?» Уточняю, как долго, а они: «Ну вот сегодня четвертый день заряжается». Главное — упорство... © Unknown author / Pikabu
- Ремонтирую бытовую технику. Пришел заказ — не сливает стиралка. Приехал, встретила женщина с мужем. Раскрутил фильтр — там косточка от лифчика. Зову хозяйку, а она давай возмущаться, что это я подложил, у нее таких лифчиков нет. И тут муж, буркнув что-то про мусор, по-тихому слился из квартиры. Оказался прямо анекдот наоборот: жена была в командировке, а муж привел любовницу, которая решила на халяву еще и постираться, вот косточка из бюстгальтера и выпала. © Nikimaster / Pikabu
- Вчера звонит клиент: «Мне вас посоветовали, у нас проблема: вызвали мастера, а он нам цену загнул за ремонт посудомойки. Я знаю, что вы не на машине, могу вас завтра забрать и отвезти. Сколько будет диагностика стоить?» Я отвечаю, мол, 3 сотни. Сегодня приехал на работу, собираю сумку, звоню клиенту — уточнить по времени, а он мне: «Вас вози по всему городу, еще и 3 сотки потом возьмете! Меня не устраивает, до свидания». © Kachey / Pikabu
Герои другой нашей статьи решили отремонтировать не технику, а жилье. И смотрите, как круто вышло!
Комментарии
Знакомый работает мастером в троллейбусном парке. В "Журнале регистрации поломок" читает заявку от водителя "Троллейбус плохо едет, как-будто сзади кто-то держит", и ответ сменщика - "Посмотрели: сзади никого нет!" 🙂