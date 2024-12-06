16 человек, которые хотели просто технику починить, а вышел казус

Казалось бы, что такого — починить ноутбук или стиральную машинку: берешь, несешь в сервис или вызываешь мастера на дом. А то и сам чинишь, если руки золотые. Однако у некоторых людей даже такие бытовые ситуации порой превращаются в цирк.

«Соседи притащили данный агрегат с диагнозом: „Не работает“»

«Полазал я внутри, обнаружил, что причина поломки — влага: хранился в подвале, в сырости. После замены всех деталей аппарат запустился... и начал греть. Если кто еще не понял, это был неисправный обогреватель. И он, блин, выглядит как телевизор! Сперва я обманулся его внешним видом, когда принесли его. Да и к соседям когда гости приходят, спрашивают: «А чего у вас телик стоит посреди комнаты на полу?»