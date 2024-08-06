17 доказательство того, что жить в деревне со скотиной — это вам не по клавиатуре клацать

Мне про деревню рассказывали, что именно в деревне хозяйка если и привязывалась кому, так это к корове. Всё зверьё было или обслуга, или так, мелочь, а вот корова - кормилица. Но это именно деревня с хозяйствами, а не отдых пенсионеров или дача