17 доказательство того, что жить в деревне со скотиной — это вам не по клавиатуре клацать
Когда живешь в квартире, где за одной стенкой орущая бабка с прибабахом, а за другой — многодетное семейство, то так и хочется переехать в свой дом, завести цыплят и умиротворяться. Вот только в реальной жизни деревенская живность может принести немало сюрпризов.
- Мои родители решили переехать жить за город: природа, свежий воздух, натуральные продукты. Купили дом в селе. Завели корову, коз, поросят, кур. Посадили огород. А еще там живет кот, который переехал с ними из города. Однажды вечером мать сидела во дворе. Устала. Возле нее кот. Она ему и говорит: «Вот корова дает молоко, коза — тоже, куры — яйца, свиньи — мясо. А от тебя пользы нет никакой». Кот демонстративно удалился, а через некоторое время возвращается и тащит здоровущую жирную мышь. © Палата 6 / VK
- Живу в частном секторе, своего хозяйства не имею, но недавно соседка оставила мне курицу, которая высиживала яйца. Соседка уехала в отпуск в другую страну, а меня очень попросила, чтобы я подкармливал саму курицу, а потом обсушил и покормил цыплят, когда они появятся на свет. Капец, как же я переживал. Заходил к ней каждые два часа, проверял, не появились ли цыплята. Менял ей воду, кормил, а потом это случилось! Захожу, а там целых шесть новорожденных цыплят! Было непросто, но я смог забрать их у курицы, обсушил, а потом вернул на место. Через два дня они уже вовсю бегали по хлеву, пищали, ходили у меня по рукам, залазили на голову. Но вскоре вернулась соседка и цыплят пришлось отдать. Было непросто. Честно, я даже слезу пустил, чего у меня не было даже, когда родился сын... © Палата 6 / VK
- У нас частный дом. Кошка родила котят в укромном месте. Дочь нашла их. Кошка перенесла котят в сарай, точнее в гнездо, где несутся куры, утки. Прихожу забирать яйца. И вижу такую картину. В гнезде сидит утка с котятами. Ну, думаю, утка снесла яйцо, поэтому и сидит там. Действительно, утка снесла яйцо. Еле-еле забрала котят (утка меня щипала), перенесла их в гнездо по соседству. Прихожу через некоторое время, утка опять у котят. Если утка поблизости находится, то лучше не трогать котят: утка бежит и садится в гнездо, где котята. А кошка не подходит к котятам, когда утка сидит с ними. Когда утки нет, кошка у котят. © Мамдаринка / VK
Какие, однако, сложные отношения у утки, кошки и котят. :)
- У меня большое хозяйство, много животных. И вот брат с женой отправили ко мне на лето племянника с племянницей. Они еще мелкие, 10 и 7 лет, но я решил, что, в принципе, они могут по утрам мне немного помогать. Живность покормить, ну и всякое по мелочи. Когда об этом узнала жена брата, то устроила такой скандал! Что я эксплуатирую ее детей, что у них каникулы, что они должны отдыхать, а я им этот отдых обеспечить! Я аж растерялся. Мы с братом сами детьми помогали родителям и все было нормально, не вижу в этом ничего плохого. Да и у меня нет времени постоянно прислуживать племяшкам. © PopEquivalent3244 / Reddit
- Родители завели кур. Ну как кур — купили 10 цыплят. В итоге 8 из них оказались петушками. Думаете, семерых петушков пустили на мясо? Нет! Их раздали соседям «в добрые руки», потому что «ну как их убивать, пусть живут, молоденькие же совсем». Докупили еще кур. В общем, чтобы понимать, какие у меня родители, скажу, что все куры умерли своей смертью, от старости, их похоронили. Последнюю отдали родственникам, «а то ей скучно одной». Больше животных не заводят. © Stories / VK
- Сейчас мода пошла на домашних мини-пигов. Это маленькие милые свинки, которых можно выгуливать и держать дома. А недавно показала своему младшему брату видео, где девушка сидит на кровати, а рядом свин как кот трется. И вот представьте, мы живем в деревне, ложимся спать. Из комнаты брата доносятся странные звуки. Открываю дверь, а там он и свинья с фермы! Прям с болота приволок красотку в дом. © Палата 6 / VK
- Был как-то на рыбалке с товарищем. Приехали в забытую деревню, сели у берега, наслаждаемся. Тут приезжают два мужика на стареньком «Москвиче», сразу достали еду: огурчики, колбаска, мясо, хлебушек. Разложились в машине, перекусили и пошли рыбачить. Машину оставили открытой, на сиденье вся еда, а спустя полчаса стадо коров с быками идут мимо нас. Одна крупная скотина заинтересовалась едой в машине, пошла туда и зацепилась рогами за сиденье! Мы с другом в шоке наблюдаем, мужики покидали удочки, бегут к машине и не знают, что делать. Корова орет, нервничает, бушует... Короче, вырвала кусок сидушки и убежала вместе с ним, знатно нас повеселив, но огорчив мужиков. © Палата 6 / VK
Давненько я не видела старенького Москвича)) вот коров недавно видела в Переславле Залесском)
- Я с подругой шла по деревне, оборачиваюсь, на меня летит стадо гусей, хлопают крыльями и шипят. Я такая тоже давай размахивать руками и шипеть. Они в ступоре. Прям замерли все. Мы начали отходить. Дорога прямая, далеко видно. В общем, я постоянно оглядывалась, они стояли недвижимо. Все-е-е время. Кажется, я сломала гусей. © Палата 6 / VK
- У моей бабушки в деревне есть любимая козочка, которая отличается от других тем, что у нее на шее есть колокольчик. Козу зовут Мася, она красивая, ухоженная и добрая. Бабушка ее на руках готова носить, настолько она ее обожает. Был случай, когда Мася потерялась, так бабушка всю деревню на ноги подняла. Почти все соседи до вечера искали козу, прислушивались к звукам, чтобы услышать колокольчик. Паника продолжалась до тех пор, пока не оказалось, что Мася дома спала у бабушки на кровати! © Палата 6 / VK
- Помню, как у моей бабушки в селе был огромный поросенок по кличке Коля. Я сначала боялась его, но с возрастом сильно полюбила. Никогда не видела в своей жизни таких милых и умных хряков! Он всюду ходил за бабушкой, никогда не чудил, грядки не трогал, других животных не обижал. Коля был звездой всей деревни, ибо его знал каждый житель! Он даже на рынок ходил с бабушкой, как какой-то ее друг, который не может без компании. Я с Колей тоже подружилась весьма быстро: мы бегали, играли, дурачились, он даже катал меня верхом на себе! Завидовали все мои друзья в деревне! Пока они катались на велосипедах или самодельных машинках, я каталась верхом на огромном хряке Коляне. © Палата 6 / VK
- Наша семья живет в частном доме, и вот уже три месяца дети просили нас завести домашнего кролика. Согласились. Сделали все, как положено: у кролика была своя просторная клетка, игрушки, а иногда мы выпускали его побегать по траве в нашем дворе. И вот в одну из таких «прогулок» кролик исчез. Мы обыскали весь двор, весь дом, даже к соседям заходили. Дети сильно расстроилась, да и я тоже, ведь в нашей «дикой» природе домашнему кролику просто не выжить. Но к вечеру поняла, что давно не видела Тишку, нашего щенка. Пошла искать — а пушистый в будке. Он спал, а вместе с ним спал и кролик. С тех пор кролик буквально живет вместе со щенком, мы контролируем и уверены, что щенок не обидит кролика. Им вместе весело, нежатся на траве на солнышке, вместе бегают по двору. И дети, и мы с мужем счастливы ежедневно наблюдать такую милую дружбу. © Мамдаринка / VK
- Так уж получилось, что осталось в деревне всего 2 курицы. Курицы долгожительницы, никто уже не помнит, с какого они года то ли с 2008, то ли еще раньше. Тем не менее до сих пор исправно несли яйца. Но увы, время взяло свое и курица осталась одна. И пока мы все думали, что же делать, несколько дней назад курица ушла со двора и привела себе подружку. Показала той что где и как, вот уже живут душа в душу. Соседи все опрошены на предмет пропажи курицы, но пока пришлая не идентифицирована. Я вот подумал, а можно на это на поток поставить? © certero / Pikabu
- Родители меня маленькую (лет 5-6) отправляли к тетке в село. Там свое хозяйство: куры, гуси, козы. И была там маленькая козочка, даже где-то фотка есть, как я сижу, будто дою ее. Все бы ничего... Только спустя годы я узнала, что козочка был Гоша. © Banknot / Pikabu
- Гостил в деревне у родственников, там в морозы маленьких козлят принесли в дом, чтобы они не замерзли. Утром проснулся от удара, такое ощущение, что доской по лбу во всей дури втащили. Это козленочек решил поиграть, а любимая игра у них — разбежаться, подпрыгнуть и треснуть по голове. © Zoolman1980 / Pikabu
- У нас тут морозы в декабре были, пару ночей до минус 48. В сарае в такую погоду было около нуля — минус 5. Мои старушки привычные, а новая коза оказалась со слабым подшерстком. Пришлось одевать, утеплять. © ShefaNsk / Pikabu
- А у нас козел в шляпе ходил. Лет 40 назад, я маленькая была. Начал козел падать в обмороки. Повезли к ветеринару. Оказалось, сосуды слабые, на солнце не очень хорошо себя чувствует животинка. А раньше все дедушки ходили в шляпах летних, сетчатых таких. Прорезали дырки под рога и нарядили. Выглядело очень забавно. © KolbasaVrednaya / Pikabu
- Муж родился и рос в городе, из живности видел только собак и кошек. И в глубоком-глубоком детстве небольшую свинью. Помню, когда приехал он к моим родителям первый раз, я и знать не знала, что у человека может вызвать такой дикий восторг беременная свинья! «Дорогая, ты видела, какая она большая? Половину сарая занимает!» А уж рождение поросят... У меня слов не хватит описать состояние мужа. Шок («А почему поросята такие маленькие?») и восторг («Смотри, смотри, они дерутся!!!»). Потом он видел, как выводятся цыплята: «Родная, а ты знала, что они пищат в яйце? Ты видела, как он клювик свой показал? Фу-у-у, почему он такой мокрый?!» И это все говорил обычно молчаливый парень! Еще он сделал для себя открытия: коровы знают свое место в загоне, кролики не любят, когда их берут за уши, козы очень умные и ласковые животные, особенно козлята, особенно, когда идешь с бутылкой молока. © nastmel / Pikabu
А вот еще несколько историй и фото про деревню, после которых так и хочется рвануть на природу или хотя бы на сеновал:
Комментарии
Маленькие поросята действительно очень милые. Розовые и ушастые. Да и вообще все малыши очаровательны. Неудивительно, что азрослый человек умилился, увидев все эти чудеса впервые
Мне про деревню рассказывали, что именно в деревне хозяйка если и привязывалась кому, так это к корове. Всё зверьё было или обслуга, или так, мелочь, а вот корова - кормилица. Но это именно деревня с хозяйствами, а не отдых пенсионеров или дача