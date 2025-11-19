17 женщин 40+, за которых где-то стареет их портрет

Фотоподборки
23 минуты назад
17 женщин 40+, за которых где-то стареет их портрет

Годы идут, но настоящая красота не подвластна времени. Есть женщины, которые будто нашли секрет вечной молодости. В них светится энергия, и создается ощущение, что они таки нашли, где растут молодильные яблочки. Их снимки напоминают нам, что возраст — не приговор, а лишь данность. Какие же они красивые!

«Мне 47. Ни филлеров, ни ботокса»

  • Мне бы вашу кожу!

«Мне 50. Что сделать, чтобы я не казалась такой уставшей?»

  • Что бы вы ни делали, продолжайте в том же духе! Я бы не дала вам больше 40! © scarlettsklly_000 / Reddit

«Ищу средство от кругов под глазами, может что-то посоветуете?»

  • Мне 29 и по сравнению со мной у вас вообще нет никаких кругов под глазами. © girlrickjames / Reddit
  • А эти темные круги, они сейчас с нами? В этой комнате? © Uhhhhlayna / Reddit

«Как думаете, сколько мне лет, только честно? Мне 42»

«Итак, только что вступила в клуб 40 лет»

«Мне 43 года, что вы мне посоветуете?»

  • Я моложе тебя на несколько лет, а морщин у меня даже больше. Ты выглядишь прекрасно! © Aware-Gap7418 / Reddit

«Мне 57 лет»

«Мне 43 года и у меня есть морщины около губ»

  • Признайтесь, вы просто похвастаться пришли?

«Скажите, мне стоит уколоть себе какие-то филеры?»

  • Ты что, смеешься? У тебя идеальные черты лица, ничего не меняй. © jlfb95 / Reddit

«Мне 66 и я обожаю ухаживать за кожей»

«Мне 43 года»

«Мне 43 года»

«Сейчас у меня состояние кожи лучше, чем в 25 лет. А мне ведь уже 40. Пока что обхожусь без ботокса»

«Мне 41 год»

Fire
5 минут назад

выглядит на свой возраст, а если что-то сделает с волосами то будет меньше на 10 лет

-
-
Ответить

«Мне 49 лет и я поняла, что никогда не поздно начать ухаживать за собой»

«Мне 41 и я даже не крашусь, только подводка для глаз»

«Мне тут 43 года»

А вот еще одна статья про женщин, чья молодость и красота неподвластны времени.

Фото на превью melaneylubey / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее