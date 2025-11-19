17 женщин 40+, за которых где-то стареет их портрет
Годы идут, но настоящая красота не подвластна времени. Есть женщины, которые будто нашли секрет вечной молодости. В них светится энергия, и создается ощущение, что они таки нашли, где растут молодильные яблочки. Их снимки напоминают нам, что возраст — не приговор, а лишь данность. Какие же они красивые!
«Мне 47. Ни филлеров, ни ботокса»
- Мне бы вашу кожу!
«Мне 50. Что сделать, чтобы я не казалась такой уставшей?»
- Что бы вы ни делали, продолжайте в том же духе! Я бы не дала вам больше 40! © scarlettsklly_000 / Reddit
«Ищу средство от кругов под глазами, может что-то посоветуете?»
- Мне 29 и по сравнению со мной у вас вообще нет никаких кругов под глазами. © girlrickjames / Reddit
- А эти темные круги, они сейчас с нами? В этой комнате? © Uhhhhlayna / Reddit
«Как думаете, сколько мне лет, только честно? Мне 42»
- Мне 37 лет и я бы решила, что мы ровесницы. © DueEntertainer0 / Reddit
«Итак, только что вступила в клуб 40 лет»
«Мне 43 года, что вы мне посоветуете?»
- Я моложе тебя на несколько лет, а морщин у меня даже больше. Ты выглядишь прекрасно! © Aware-Gap7418 / Reddit
«Мне 57 лет»
- Зря, вы выглядите потрясающе! © Brooklyn8769 / Reddit
«Мне 43 года и у меня есть морщины около губ»
- Признайтесь, вы просто похвастаться пришли?
«Скажите, мне стоит уколоть себе какие-то филеры?»
- Ты что, смеешься? У тебя идеальные черты лица, ничего не меняй. © jlfb95 / Reddit
«Мне 66 и я обожаю ухаживать за кожей»
«Мне 43 года»
- Извините, а вы уверены, что вам не 20 лет? Точно? © ObjectiveTea / Reddit
«Мне 43 года»
«Сейчас у меня состояние кожи лучше, чем в 25 лет. А мне ведь уже 40. Пока что обхожусь без ботокса»
«Мне 41 год»
«Мне 49 лет и я поняла, что никогда не поздно начать ухаживать за собой»
«Мне 41 и я даже не крашусь, только подводка для глаз»
«Мне тут 43 года»
- Мне вообще-то 40, но вы выглядите лет на 10 моложе, чем я! © AttemptUsual2089 / Reddit
А вот еще одна статья про женщин, чья молодость и красота неподвластны времени.
Фото на превью melaneylubey / Reddit
