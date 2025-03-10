67??? Выглядит на 97. Но, думаю, она была красивой в молодости.
Макияжа на ней, кстати, немало. Посмотрите, как цвет лица отличается от цвета тела- на лице плотный слой тонального крема. И помада, и румяна, и много ещё всего. И волосы окрашены.
14 женщин, чья молодость и красота не подвластны времени
Время, как бы мы ни старались, оставляет свой след на каждом из нас. Однако есть женщины, которым удается обойти его, сохраняя молодость, свежесть и сияние даже в зрелые годы. Они доказывают, что возраст – это всего лишь цифра, а истинная красота живет в душе.
«Скоро мне исполнится 67. Пришла к тому, что чем меньше макияжа — тем лучше»
67??? Выглядит на 97. Но, думаю, она была красивой в молодости.
«Мне 59 лет. Посоветуйте как лучше краситься?»
«Мне 49. Три года назад начала ухаживать за кожей. Главное — быть последовательной и не расстраиваться, если в первый же день не выглядишь на 20»
«Моей маме 65 лет. Благодаря ей я тоже начала ежедневно использовать в своем уходе солнцезащитный крем»
«Никогда не недооценивайте силу солнцезащитного крема. Моей маме 63, а папе 74»
Сравните- женщина с первого фото и эта женщина почти одного возраста. И эта- действительно с минимум косметики! Как буд-то между ними не 4 года разницы в возрасте, а лет 15-20.
«Мне за 50, и приходится заново учиться делать макияж»
«Бабушке исполнилось 96! А у нее все еще красивая и сияющая кожа»
«Моей маме недавно исполнилось 50, и она не поверила мне, когда я сказала, что у нее потрясающая кожа!»
«Перестала краситься с возрастом. Кажется, макияж старит. Помогите советом, как подчеркнуть черты лица?»
- Нет! Это вы нам помогите своими генами. © cocpal / Reddit
«Решила сегодня сама сделать макияж своей 50-летней маме»
- Ей точно 50? Сначала вообще подумала, что это ты. © Crystal8847 / Reddit
«Мне недавно исполнилось 45. Вообще не пользуюсь пудрой или тональным кремом»
Эээ..
Восхищаюсь храбростью таких женщин- выложить своё настоящее фото в интернет!
«Мне 40 лет, без понятия какой макияж себе делать»
- Если бы не прочла описание, подумала бы, что вам примерно 30! © bianca_insigne / Reddit
«Мне 50 и тут я без макияжа»
«Вот мой образ в День Святого Валентина. Мне 54»
Красотка! Вот тут можно удивиться, что она выглядит на 15 лет моложе. А в сорок на тридцать- это фигня...
Вот еще несколько подборок про интересные преображения: