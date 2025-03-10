14 женщин, чья молодость и красота не подвластны времени

Время, как бы мы ни старались, оставляет свой след на каждом из нас. Однако есть женщины, которым удается обойти его, сохраняя молодость, свежесть и сияние даже в зрелые годы. Они доказывают, что возраст – это всего лишь цифра, а истинная красота живет в душе.

«Скоро мне исполнится 67. Пришла к тому, что чем меньше макияжа — тем лучше»

© Imarriedafrenchman / Reddit Фибина Мама 2 дня назад 67??? Выглядит на 97. Но, думаю, она была красивой в молодости.

Макияжа на ней, кстати, немало. Посмотрите, как цвет лица отличается от цвета тела- на лице плотный слой тонального крема. И помада, и румяна, и много ещё всего. И волосы окрашены. - - Ответить

«Мне 59 лет. Посоветуйте как лучше краситься?»

«Мне 49. Три года назад начала ухаживать за кожей. Главное — быть последовательной и не расстраиваться, если в первый же день не выглядишь на 20»

«Моей маме 65 лет. Благодаря ей я тоже начала ежедневно использовать в своем уходе солнцезащитный крем»

«Никогда не недооценивайте силу солнцезащитного крема. Моей маме 63, а папе 74»

© ***watch / Reddit Фибина Мама 2 дня назад Сравните- женщина с первого фото и эта женщина почти одного возраста. И эта- действительно с минимум косметики! Как буд-то между ними не 4 года разницы в возрасте, а лет 15-20. - - Ответить

«Мне за 50, и приходится заново учиться делать макияж»

«Бабушке исполнилось 96! А у нее все еще красивая и сияющая кожа»

«Моей маме недавно исполнилось 50, и она не поверила мне, когда я сказала, что у нее потрясающая кожа!»

«Перестала краситься с возрастом. Кажется, макияж старит. Помогите советом, как подчеркнуть черты лица?»



Нет! Это вы нам помогите своими генами. © cocpal / Reddit

«Решила сегодня сама сделать макияж своей 50-летней маме»

Ей точно 50? Сначала вообще подумала, что это ты. © Crystal8847 / Reddit

«Мне недавно исполнилось 45. Вообще не пользуюсь пудрой или тональным кремом»

«Мне 40 лет, без понятия какой макияж себе делать»

Если бы не прочла описание, подумала бы, что вам примерно 30! © bianca_insigne / Reddit

«Мне 50 и тут я без макияжа»