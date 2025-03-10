14 женщин, чья молодость и красота не подвластны времени

Фотоподборки
9 минут назад

Время, как бы мы ни старались, оставляет свой след на каждом из нас. Однако есть женщины, которым удается обойти его, сохраняя молодость, свежесть и сияние даже в зрелые годы. Они доказывают, что возраст – это всего лишь цифра, а истинная красота живет в душе.

«Скоро мне исполнится 67. Пришла к тому, что чем меньше макияжа — тем лучше»

Фибина Мама
2 дня назад

67??? Выглядит на 97. Но, думаю, она была красивой в молодости.
Макияжа на ней, кстати, немало. Посмотрите, как цвет лица отличается от цвета тела- на лице плотный слой тонального крема. И помада, и румяна, и много ещё всего. И волосы окрашены.

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«Мне 59 лет. Посоветуйте как лучше краситься?»

«Мне 49. Три года назад начала ухаживать за кожей. Главное — быть последовательной и не расстраиваться, если в первый же день не выглядишь на 20»

«Моей маме 65 лет. Благодаря ей я тоже начала ежедневно использовать в своем уходе солнцезащитный крем»

«Никогда не недооценивайте силу солнцезащитного крема. Моей маме 63, а папе 74»

Фибина Мама
2 дня назад

Сравните- женщина с первого фото и эта женщина почти одного возраста. И эта- действительно с минимум косметики! Как буд-то между ними не 4 года разницы в возрасте, а лет 15-20.

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«Мне за 50, и приходится заново учиться делать макияж»

«Бабушке исполнилось 96! А у нее все еще красивая и сияющая кожа»

«Моей маме недавно исполнилось 50, и она не поверила мне, когда я сказала, что у нее потрясающая кожа!»

«Перестала краситься с возрастом. Кажется, макияж старит. Помогите советом, как подчеркнуть черты лица?»

Марта
2 дня назад

Красивая женщина. И веселая. Морщинки-хохотушки совсем не портят лицо.

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«Решила сегодня сама сделать макияж своей 50-летней маме»

«Мне недавно исполнилось 45. Вообще не пользуюсь пудрой или тональным кремом»

Фибина Мама
2 дня назад

Эээ..
Восхищаюсь храбростью таких женщин- выложить своё настоящее фото в интернет!

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«Мне 40 лет, без понятия какой макияж себе делать»

  • Если бы не прочла описание, подумала бы, что вам примерно 30! © bianca_insigne / Reddit

«Мне 50 и тут я без макияжа»

«Вот мой образ в День Святого Валентина. Мне 54»

Фибина Мама
2 дня назад

Красотка! Вот тут можно удивиться, что она выглядит на 15 лет моложе. А в сорок на тридцать- это фигня...

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Фото на превью lillion / Reddit

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