11 человек поделились историями о том, как они опростоволосились в соцсетях

Истории
24 минуты назад
  • Я пытался сфотографировать свои зубы потому, что у меня брекеты, и я хотел сделать что-то вроде «тогда и сейчас». Но я делал это прямо через камеру социальной сети. Короче говоря, мои зубы были опубликованы, и, к счастью, кто-то ответил: «Это должно было попасть в „близкие друзья“?» Честно говоря, эту фотку увидели всего 8 человек, но, подозреваю, что девушка, которая мне нравилась, тоже имела счастье лицезреть все мои 32. Фотография была ужасной. © Jayc / Quora
  • Мне нравился один парень с курсов английского. Мы общались как одногруппники, но могли иногда посмеяться или даже поделиться чем-то личным. Курсы закончились, и общение прервалось. Как-то вечером сидела, перечитывала нашу переписку и не заметила, как рука соскользнула, и я случайно лайкнула его сообщение. Трехнедельной давности. Быстренько все отменила, надеялась, что не заметит. И тут он пишет. В итоге придумала отговорку, что искала название фильма, который он когда-то мне посоветовал.
  • На прошлой работе я вела страницу довольно известного и престижного университета. Однажды на работе я запостила у себя в профиле очень эмоциональный комментарий, связанный с популярным на тот момент сериалом. Единственная проблема заключалась в том, что я в тот момент была зарегистрирована не как я, и коммент был опубликован не на моей стене... © feanorhatesyou / Reddit
  • Несколько лет назад я умудрялась случайно отмечать себя на чужих фотографиях в социальных сетях, причем по несколько раз в неделю. А когда я пыталась снять отметку, то каким-то образом отмечала еще больше людей. Пришлось в панике звонить своему тогдашнему партнеру и умолять его все исправить. Еще умудрилась запостить пятилетнюю фотографию человека, в которого была влюблена. Не понимала, почему люди вели себя странно со мной в реальной жизни, пока несколько недель спустя не дошло. Больше не пользуюсь той социальной сетью. А если и захожу, то проявляю крайнюю осторожность. © cccantyousee / Reddit
  • Подрабатывала репетитором. В один прекрасный день скинула маме ученика вместо учебника договор об аренде квартиры, который подписала буквально на неделе. Ужасно распереживалась. Там же конфиденциальная информация, адрес! На эмоциях нажала удалить... только у меня. Это было фиаско. Пришлось удалять всю переписку и надеяться, что у мамы мальчика выключена функция автосохранения медиафайлов.
  • Я только купила новый смартфон и еще не привыкла им пользоваться. Подружка предложила поставить фотки на контакты друг друга. Она скинула мне свою фотку, и я благополучно прикрепила ее к контакту. Минут через 10 подруга говорит: «Почему моя фотка стоит у тебя на аватарке?» Я запаниковала, а когда поняла, в чем дело, смеялась так, что тяжело было остановиться. Оказывается, я случайно добавила ее фото не в контакт, а к себе в профиль. Хорошо, что она быстро это заметила, и я успела все исправить.
  • Год назад бывшая добавила меня в друзья. Я без задней мысли принял заявку. Это ведь ничего не значит. Мы лет 5 не общаемся. Прошло несколько месяцев, и тут она начала публиковать эти статусы с намеками. Знаете, такие, где говорится о «некоторых людях», публикуются тексты песен и стихи. Я подумал, что она, вероятно, переживает трудное время. Со мной тоже такое бывало, я никак не отреагировал на это. Потом статусы начали становиться немного более конкретными. Настолько, что я понял, что она говорит о бывшем. О ком-то, кому она больше не нужна, и кто постоянно выпендривается, чтобы «заставить ее ревновать». В общем, отстой. Я запостил новость о том, что — не вдаваясь в подробности — я получил работу, о которой всегда мечтал, и что это довольно большой шаг для меня. Поблагодарил своего друга, который помог мне устроиться, мы запланировали поездку, чтобы отпраздновать это, в комментариях, и все было хорошо. Я до сих пор помню ее статус примерно через час после этого: «Надеюсь, эта работа сделает с тобой то же, что ты сделал со мной». Тогда я все сопоставил, а затем немедленно удалил ее из друзей и заблокировал. У меня нет времени на эту чушь. Затем мне написал мой друг и спросил, видел ли я, что она постит. На тот момент она уже прямо писала мое имя в своих статусах. Постила мою фотографию, рассказывала, какой я эгоистичный придурок, который «выбросил ее на помойку». Она просто перешла все границы. Прошел год, а она так и не перестала постить эти статусы. © Black_Hipster / Reddit
  • Вчера случайно поставила лайк бывшему, ладошки уже вспотели, жму отменить в надежде, что еще не поздно. Через минуту пишет «Привет»... Мир замер. Я медленно набираю страшную фразу: «Кто это?» Шах и мат, детка. © yasya.rodionova
Рио
9 часов назад

Все 5 лет, что вы не общались, она вспоминала о вас и сожалела что расстались. У нее не появилось серьезных отношений, она одинока, она несчастлива и винит в своем одиночестве вас, поэтому "мстит" вам.

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  • Спустя время решила, что надо удалить всю переписку. Не знала, как это делается. Зашла в саму переписку, крутанула, думаю, может, тут внутри где-то есть удалить, и нажала на аудиовызов. Отключила тут же, в диком шоке — мысли улететь за тридевять земель, удалить все соц сети. Думаю, ну, найди сначала, как это делается, потом тычь своими пальцами. Когда посмотрела, как удалить все-таки, на всякий случай на другом чате потренировалась сначала. © kseniya_rv_rv
  • Когда мне было два года, мы пошли в торговый центр, чтобы увидеть Деда Мороза. Как вы можете себе представить, большинство маленьких детей побаиваются его. Я не был исключением. В тот день была сделана фотография, где я рыдаю навзрыд, глядя в камеру и пытаясь убежать от Деда Мороза. Моя мама запостила это у себя на странице, когда мне исполнилось 25. Я был в ужасе. © Thomas Clay / Quora
  • Знаю, что бывший ревнивый. Чтобы его побесить, заказала себе 101 розу. Курьер привез букетище, расплатилась. Выложила в сеть, мол, спасибо за сюрприз. И тут прилетает коммент от бывшего: «А кого благодаришь-то? Моего друга, который доставил цветы за твой же счет? Я ему передам». Блин. А я то думаю, мне лицо знакомым показалось. Вот облажалась. © Карамель / VK
Фото на превью Aleksandra Sapozhnikova / Unsplash

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