11 человек поделились историями о том, как они опростоволосились в соцсетях

Все 5 лет, что вы не общались, она вспоминала о вас и сожалела что расстались. У нее не появилось серьезных отношений, она одинока, она несчастлива и винит в своем одиночестве вас, поэтому "мстит" вам.
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Все 5 лет, что вы не общались, она вспоминала о вас и сожалела что расстались. У нее не появилось серьезных отношений, она одинока, она несчастлива и винит в своем одиночестве вас, поэтому "мстит" вам.
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