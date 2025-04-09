15+ историй о том, как случайные публикации в сети подбросили топлива в самые простые сюжеты
Где еще кот может стать гуру, а простой рецепт — поводом для развода? Конечно, в соцсетях.
Там все начинается с пустяка: кто-то выкладывает фото, кто-то делает сторис, кто-то кидает мем. А дальше пошло-поехало. Люди ссорятся из-за формулировок, обижаются на шутки, лезут в переписки, которые лучше бы не читать. Иногда это просто смешно, иногда — совсем нет. В этой подборке — истории, которые могли случиться только в цифровую эпоху, где любое движение пальцем по экрану может обернуться целой эпопеей.
- Меня всю жизнь бесила щелочка между передними зубами. Реально бесила — до такой степени, что я перестала нормально улыбаться. А потом как-то залипла в ТикТоке и попала на видео, где девчонка у стоматолога специально ставит себе расширитель, чтобы щелочка появилась. И не просто ставит — она прям кайфует, сияет во все 32 зуба и говорит, как обожает такие фишечки у людей. У меня аж голова кругом пошла. Я ведь столько лет считала это своим минусом, а тут, оказывается, кто-то вообще такое делает специально. Теперь я по-другому смотрю на свою щелочку. Не стесняюсь — даже наоборот: она моя, уникальная, и я улыбаюсь широко и открыто.
- Благодаря ТикТоку узнала, что у мужа есть другая семья. Смотрела видосики с рецептами, и вдруг на заднем плане мелькнула знакомая спина. Думала — померещилось, но пазл сложился, когда дамочка начала раскладывать еду, и я увидела руки мужчины — у моего мужа такая узнаваемая манера держать вилку и нож, будто он впервые в жизни их видит. Я посмотрела все рецепты в блоге дамочки. Все сходится: каждый раз, когда муж уезжал якобы по делам в другой город, она выкладывала видео — мол, вот, пробует новый рецепт, потому что ее мужчина возвращается из командировки. А еще она рассказывала, что несмотря на то, что у нее своих трое детей, они с любимым собираются завести еще одного малыша. © Throwra-brokenwife / Reddit
- Моя кузина учится в аспирантуре уже несколько лет, и за это время сильно изменилась — особенно заметно это по ее соцсетям. Она пишет только про учебу, конференции, встречи с коллегами. Никаких обычных постов, только академические штуки, в которых мы с родственниками ничего не понимаем. В жизни она совсем не такая — общительная, веселая, но когда мы с ней разговариваем, все равно вспоминается, что она в интернете совсем другая.
Этим летом она приехала, и мы с родственниками собрались посидеть. Она посмотрела на телефон и рассмеялась — сказала, что ей прислали смешной мем и предложила показать. А я ей: «Только не из тех, что ты обычно постишь — эту умную чепуху, которую никто не понимает». Она замолчала, а потом сказала: «Я не знала, что ты считаешь меня претенциозной». Я ответил, что ее соцсети действительно так выглядят — будто она зациклилась на своей учебе и думает, что стала лучше других. Некоторые засмеялись, пара человек попросили меня не давить на нее. А кузина ничего не сказала, встала и ушла. С тех пор не отвечает на сообщения. Мне жаль, но я просто поддразнить ее хотел... © Correct-Jacket136 / Reddit
- Два года назад я открыла свой цветочный магазин и с тех пор работаю без остановки, чтобы сделать его лучше. Доставка, ассортимент, обслуживание — все стараюсь довести до идеала. Особенно заморочилась с доставкой: курьеры у нас опрятные, вежливые, симпатичные, а к каждому букету мы добавляем шоколадку или конфеты, чтобы клиентам было приятно. Все шло отлично, пока одна история чуть не испортила нашу репутацию. Одна девушка выложила пост в соцсетях, обвинив нас в том, что наши курьеры якобы используют данные клиенток в личных целях. Начался настоящий переполох! Пришлось срочно разбираться. Оказалось, что один из курьеров, доставив букет, забыл в машине шоколадку, вернулся за ней и передал клиентке. А она, не разобравшись, решила, что он собрался за ней приударить, и раздула из этого целую драму. Слухи разлетелись моментально — пришлось разруливать, успокаивать клиентов, доказывать, что у нас работают профессионалы, а не донжуаны с пакетами роз. Теперь к каждому букету мы прикладываем карточку с объяснением, что сладости — это комплимент от магазина, а курьеры обязательно проговаривают этот момент, чтобы больше не было недоразумений. © Палата № 6 / VK
любитель "подразнить" обнаружил что окружающие его люди м могут понять что то еще, кроме его любимых шуток про гуано от бивиса и батхеда... и его мир рухнул, он не может понять "а чо такова?"
- Однажды я имела неосторожность лайкнуть какой-то нейтральный пост бывшего коллеги в соцсеточках. Захожу туда раз в полгода — сама не знаю зачем. Жена этого коллеги нашла мой профиль и потребовала, чтобы я перестала общаться с ее мужем. Естественно, я ответила ей в саркастичной форме, рассказала своему мужу про этот бред — да и забыла. И эта женщина не придумала ничего лучше, как написать моему мужу в соцсети, что твоя с моим, мол, завели отношения еще когда вместе работали, и вот теперь опять началось — прими меры. Вы даже не представляете глубину моего возмущения, потому что тот человек мылся и расчесывался раз в неделю, имел очень суетливую манеру общения и странное чувство юмора. Мы за 4 года работы не перекинулись и 50 словами — и вдруг такие обвинения. Проблем с мужем у меня не было, а вот бомбило еще очень долго. © immaculate / Pikabu
- Парень вернулся домой с помадой на рубашке. Классика! Говорит: «Понятия не имею, откуда». Разошлись со скандалом. Пожаловалась подружке. А та, как услышала про помаду, чуть не заржала и показала мне в телефоне кучу роликов из ТикТока, где девушки в клубе целуют случайных парней в спину, не давая им знать, и оставляют следы от помады. Это какой-то тренд, оказывается. Но мне-то откуда это знать было? Пошла мириться, а он заявил, что если я ему не доверяю и готова в любой момент развернуться и уйти, то ему такие отношения никуда не уперлись.
- Пошли с мужем поужинать, и он решил сделать фото. Я специально скорчила рожицу — чисто поржать. Он показал мне, как вышло, мы посмеялись, и я выкинула это из головы. А через десять минут смотрю — он выложил эту фотку в сторис! Я просто офигела, закричала: «Зачем ты так со мной?!», схватила ключи и пошла ждать его в машине. © gimmeacuppa / Reddit
- Мы с женой вместе восемь лет, у нас двое детей, и раньше мы все обязанности делили поровну — и по дому, и с детьми. Но в последние месяцы ее ленты в соцсетях заполнились видео, где мужчин выставляют ленивыми и бесполезными. Сначала она просто смотрела такие ролики, потом начала выкладывать свои, в которых я выгляжу так себе мужем и отцом. Это задело: она искажает факты, куча знакомых это видит, мне начали писать с вопросами, мол, все ли у нас нормально. Когда я попытался поговорить с ней, она отмахнулась и сказала, что я не понимаю, как тяжело женщинам. Я не сдержался, сорвался на крик, назвал ее «неблагодарной» и обвинил в том, что ей важнее лайки в интернете, чем реальная жизнь. Жена замкнулась и теперь почти не разговаривает со мной. © aitasocialmediadad / Reddit
- Ездила за город кататься на лошадях. На ферме обитает много живности. Сделала фото с милым козлом. Выложила фотку в соцсети с подписью: "Сфоткалась со своим козликом, люблю его". Таким образом я узнала, что на протяжении 10 лет меня мониторит моя первая любовь и еще 3 экс-бойфренда. Все на протяжении суток написали с просьбой помириться, если остались чувства. © Подслушано у девушек / VK
История с козлом подняла девушке caмооценку. Четверо "козликов" до сих пор вздыхают по ней.
- У меня все соцсети без фоток. И со мной познакомился такой же парень, у которого вместо аватарки какая-то рожица из аниме. Начали общаться, он предложил увидеться, я подумала: почему бы нет? Почти что свидание вслепую. Прихожу в кафе, ищу глазами своего принца, и тут вижу парня с огромным букетом роз — у меня сердце екнуло. Только подошла поближе, как пришла его девушка. Сижу, жду дальше своего кавалера, а он опаздывает на полчаса, потом еще на двадцать минут. Наконец появляется, весь взъерошенный, говорит, мол, извини, в пробке застрял. Мы посидели, попили кофе, но на этом все. Оказалось, я не его типаж. С того дня я добавила на страничку свои фотки. © Карамель / VK
- Закончила реконструкцию и ремонт своего разрушенного дома. Получилось здорово, и я собралась выставить его на продажу. Отправила видео с презентацией своей сестренке, а она, не спросив, выложила его в соцсеть с подписью: «Спустя годы после разгребания бардака сестра наконец-то продает дом». Я прокомментировала: «Наверное, я бы выбрала другие слова, чтобы описать то, чего мы добились». Это вызвало ссору — сестра обиделась, обвинила меня в том, что я ее принижаю, и разговор быстро перешел в драму, где она говорила, что ее все ненавидят и она ужасный человек. Я пыталась объяснить, что просто не хочу, чтобы мой дом называли «бардаком», особенно когда я его продаю. Теперь она со мной не разговаривает и не берет трубку. © After-Manner3740 / Reddit
- Бывший муж при расставании увез с собой моего кота. Кот был со мной до отношений, но беспородный, доков вообще никаких не было. Договариваться отказался, где он теперь живет — не знала. Но я время от времени мониторила соцсети мужа в надежде увидеть своего кота. Увидела спустя 2,5 года на фото рядом с мелким дитем в красивом конвертике. Лайкнула вообще без задней мысли — чисто от радости, что мой Кешка жив, здоров и, похоже, любим, раз лежит рядом с младенцем. А сейчас смотрю на «Привет» в личке и никак не решаюсь открыть сообщение. © Подслушано у девушек / VK
Бывший забрал кота не из-за любви к животинке, а чтобы побольнее сделать женщине. А теперь он хочет, наверное "навести мосты", вдруг бывшая его до сих пор любит, так можно будет "запасной аэродром" заиметь. Козлина!
- Сын недавно женился, и я за них очень рада. Но вот в последнее время невестка начала выкладывать в соцсети мемчики про ужасных свекровей. Я сначала подумала — может, я как-то ее задела? Спросила напрямую, она отнекивается и говорит, что ей просто нравятся приколы. Сын тоже сказал, что я зря переживаю. Но мне-то уже родственники названивают, спрашивают, все ли между нами в порядке. А недавно невестка выложила пост про стычки с мамой мужа. И теперь все вокруг считают, что я ее обижаю. Снова попыталась с ней обсудить эти посты, а она такая: «Я тут при чем? Люди просто шуток не понимают». Прошу ее больше такое не постить, чтобы не выставлять меня в плохом свете — и в ответ мне прилетает обвинение в том, что я лезу не в свое дело. © Flashy_Focus4824 / Reddit
- Нашла дома на полу пару пучков накладных ресниц. Муж в отказ — мол, ничего не знаю, и ресницы эти твои. Только вот ресницы отличаются типом изгиба: я ношу изгиб под названием D, а нашла изгиб L. Залезла на его страницу в соцсети, перерыла все женские аккаунты — такого изгиба не было почти ни у кого, он не очень популярный, кроме одной бабы. Аккаунт подозреваемой был открыт. Ткнула ее фотку в лицо парню с прямым вопросом — и по одуревшему лицу поняла, что угадала. Резвился с коллегой у нас дома, пока я была в командировке. © Подслушано у девушек / VK
Прогресс не стоит нна месте. Раньше любовницы оставляли в квартире предметы бижутерии, нижнего белья, волосы. А теперь даже накладные ресницы могут стать вещественным доказательством измены, когда есть возможность разобраться во всем через соц.сети.
- Когда еще не было никаких видеозвонков, зависала на одном сайте, в болталке. Ну и познакомилась я там с парнем. Трепались каждый день, часами. Казалось, знаю его вдоль и поперек. Он рассказывал о себе, о жизни, о своих устремлениях. Я уже мечтала о встрече, но все как-то не складывалось. И вот однажды он пишет мне: «Все границы у нас в голове». И я подумала — а ведь правда! Долго не раздумывала: прогуляла универ, наскребла денег и поехала к нему. 20 часов в поезде, 10 в автобусе. Пишу ему — мол, сделаю сюрприз, подойди к такому-то месту, там тебя ждет подарок. Стою, жду. Подходит пацан лет двенадцать. Смотрит на меня и говорит: «Тетя, это вы мне что-то передать должны?» Я стою с глазами по пять копеек и понимаю — вот он, мой "принц". Говорю: «Да, хотела передать тебе, что ты, малой, врушка». Развернулась и поехала обратно. © Не все поймут / VK
- Однажды наш кот Барик совершенно случайно стал звездой прямого эфира. Я на минуту вышла на кухню, а он каким-то образом улегся на мой ноутбук и включил трансляцию в соцсетях. Вернувшись, я увидела, как Барик чинно сидит перед камерой, а в чате уже вовсю пишут: «Кот-гуру! Учите нас жить!» Я хотела выключить все это, но не успела — Барик подошел к миске, с видимым презрением понюхал дешевый корм и ушел. Чат тут же взорвался: «Бойкот плохому питанию!», «Дайте коту стейк!». Так что теперь, что ни говори, а кот у нас — полноценный блогер. © ШКогвартс / VK
А вот еще несколько интересных наблюдений, связанных с социальными сетями:
Комментарии
Про девицу, которую встретил пацан, она дважды глупая. Переписывалась-то в болталке она с парнем, но когда девушка ждала его, он видимо откуда-то издалека посмотрел нна неё и послал мальчишку вместе себя. Потому что не понравилась она ему.