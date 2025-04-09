15+ историй о том, как случайные публикации в сети подбросили топлива в самые простые сюжеты

Где еще кот может стать гуру, а простой рецепт — поводом для развода? Конечно, в соцсетях.

Там все начинается с пустяка: кто-то выкладывает фото, кто-то делает сторис, кто-то кидает мем. А дальше пошло-поехало. Люди ссорятся из-за формулировок, обижаются на шутки, лезут в переписки, которые лучше бы не читать. Иногда это просто смешно, иногда — совсем нет. В этой подборке — истории, которые могли случиться только в цифровую эпоху, где любое движение пальцем по экрану может обернуться целой эпопеей.