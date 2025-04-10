Невеста из 20-ти летней помолвки достойна при жизни памятника за терпильство
12 семейных традиций, которые людей объединяют покрепче суперклея
Семья
1 час назад
Традиции — это неотъемлемая часть жизни каждой семьи, они становятся тем связующим звеном, которое объединяет поколения, создает крепкие семейные узы. Эти обычаи и ритуалы помогают сохранить близость между родными, создавая атмосферу тепла и доверия. Каждая семья имеет свои уникальные традиции, которые могут передаваться из поколения в поколение, укрепляя связи между людьми и поддерживая духовное единство.
- На семейных свадьбах у нас есть такая странная традиция: жениха хватают, переворачивают его вверх ногами и высыпают сухой рис на ноги. Все начиналось как добродушное веселье, а потом просто стало традицией. На моей свадьбе именно так и подружились брат с моим мужем: они накануне свадьбы вместе пошли в магазин и выбрали самый большой мешок риса, который смогли унести. Мой родной брат до сих пор не женат, хотя помолвлен уже 20 лет. Я с нетерпением жду теперь его свадьбы, чтобы как следует отомстить. © zerbey / Reddit
- Мои предки вместе уже 26 лет. Знакомые спрашивают, мол, как они столько лет вместе и до сих пор не довели друг друга до белого каления? Родители такие: "Любовь, уважение". Но я-то знаю фишку. У них все решается через "камень-ножницы-бумага". Кто пылесосит? Бумага побеждает! Кто моет посуду? Ножницы победили! Куда поедем отдыхать? "Камень-ножницы..." — и готов маршрут. Никаких ссор, все четко. И каждый раз, когда вижу, как они, по-взрослому серьезные, устраивают эту мини-дуэль, думаю: вот это уровень — в душе-то все те же дети. © Палата № 6 / VK
- Сыну в 4 классе задали написать о наших традициях. Мы написали о совместных праздниках, прогулках, ужинах. Я предложила упомянуть о ежедневных целовашках перед сном. Такого смущения я от него давно не видела. Он прижался ко мне и сказал, что эта традиция — его самая любимая, но в классе о ней говорить нельзя. Вроде взрослый, а все еще такой малыш. © Мамдаринка / VK
- У нас с мужем есть традиция — каждый выходной мы устраиваем день семейных игр. Мы с детьми готовим пирог, а потом все вместе играем в настольные игры. Один из таких дней я точно запомнила навсегда! Нашему младшему сыну было около шести лет, и он вечно пытался выиграть в «Монополию», но никак не мог. Тогда, в очередной раз проиграв, он вдруг бросил все и ушел в свою комнату. Мы сначала не поняли, что происходит, но через несколько минут он вернулся с нарисованной от руки карточкой «Джекпот», которую положил в игру, объяснив, что она нужна, чтобы никто не грустил. Сначала мы удивились, а потом поняли, что он просто хотел, чтобы игра была веселой и для него, и для всех нас. Мы оставили эту карточку в игре на память и теперь используем ее каждый раз, когда кто-то начинает расстраиваться. Мудрость детей иногда просто поражает. © Мамдаринка / VK
- Я позвала отца на завтрак, и когда пришло время есть, нам пришлось звать детей, которые играли на улице. Отец спросил, не пойти ли ему за ними, но я сказала, что не стоит беспокоиться. Вместо этого я открыла окно возле растений и сделала свой «зов» — просто очень громко прокукарекала, как петух. Прошла максимум минута, и дети уже были дома. Отец сказал, что это довольно странно, и тогда я вспомнила, что постоянно ловлю удивленные взгляды, когда делаю так в парках или где-то еще. Но это же невероятно эффективно! Мне не приходится десять миллионов раз кричать их имена. У нас даже есть своя система: короткий «зов» — просто чтобы проверить, где они, и длинный — когда они должны сразу вернуться ко мне. © lostmom9595959 / Reddit
- У меня большая семья, и мы часто ездим в лес на шашлыки. Всегда переговариваемся по рации — и каждый раз звучит фраза: «До кастрюльки». Я все гадала, что это значит. И однажды дедушка раскрыл тайну. Оказывается, моя бабушка нечаянно закинула кастрюлю на дерево у трассы, пытаясь достать мяч. Даже теперь, спустя годы, это наш семейный флаг, который мы навещаем каждый год. © Подслушано / Ideer
"и тогда я вспомнила, что постоянно ловлю удивленные взгляды" и ты только щас поняла - почему?
-
-
Ответить
- У нас с братьями есть забавная традиция — иногда мы начинаем общаться очень формально. Например, я могу сказать: «Старший брат, могу ли я попросить тебя передать послание нашему младшему брату, сообщив ему, что ужин готов и ждет его благосклонного присутствия за столом?» Нашу маму это просто сводит с ума! © notadruggie31 / Reddit
- У нас в семье есть греческая традиция «Flouri» - она предполагает, что на Новый год мы печем торт с монеткой внутри. Торт нарезается на кусочки для всех членов семьи и гостей. Тот, кто найдет монетку в своем кусочке, получит удачу на весь год. Очевидно, моя бабушка, ответственная за этот торт, как-то умудрялась так его подготовить, чтобы я и моя сестра всегда находили монетку. © CoinsAreGood-21 / Reddit
- Когда мои сыновья были маленькими, у нас раз в неделю был день выпечки. Я готовила красивую карточку с рецептом на эту неделю, и мы вместе пекли печенье, торты или другие угощения. Эти теплые семейные традиции не только радовали нас, но и укрепляли наши семейные узы. Со временем я собрала копии этих карточек и сделала из них небольшую кулинарную книгу для старшего сына, когда он переехал. Когда придет время, сделаю такую же для младшего. © botanybae76 / Reddit
- Мы отмечаем нашу годовщину как «семейный день рождения». В этот день мы придумываем что-то особенное для всей семьи и, конечно, едим торт! У нас есть малыш, который пока не совсем понимает, что происходит, но эта традиция важна для нас, и я хочу продолжать ее. Ведь наша годовщина — это не только праздник для меня и мужа, это день, когда началась наша семья. © Calm-neighborhood / Reddit
- Каждый год на день рождения детей я задаю им 20 вопросов о любимых играх, еде, цветах, лучших друзьях и занятиях. С возрастом вопросы немного меняются, но в целом остаются теми же. Мы также делаем утреннее фото именинника с родителями, чтобы добавить его к ответам. Так у детей остается память о том, как они менялись год за годом — и внешне, и в своих предпочтениях. © feathers-and-bones / Reddit
- Каждую субботу утром я вожу своих дочерей в библиотеку, где мы сдаем прочитанные книги и выбираем новые. Если погода хорошая — после библиотеке едем в парк. Пока они играют, я читаю свои новые книги, а за обедом мы обсуждаем то, что вернули, и делимся впечатлениями о тех, что только взяли. Это стало нашей любимой традицией, и однажды, когда мы пропустили поездку, моя пятилетняя дочка в понедельник сразу напомнила мне об этом. © Khanati03 / Reddit
Бонус: а вот каким снимком на тему семейных кулинарных традиций поделился пользователь сети
"Рецепт пирога моей бабушки".
- Вам нужно оцифровать его для следующего поколения! © Riptide360 / Reddit
Вас интересуют семейные традиции? В этой статье мы собрали самые разнообразные, а порой и странные, обычаи, которые существуют в разных семьях.
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ домочадцев, смириться с причудами которых бывает ой как непросто
Фотоподборки
6 месяцев назад
15+ историй, в которых самое интересное — это финал
Истории
8 месяцев назад
15+ историй о не слишком воспитанных питомцах и таких же хозяевах
16 человек, чья фамилия стала главной изюминкой в забавной истории
20+ детей с острым язычком, которые за словом в карман не полезут
Истории
7 месяцев назад
15+ случаев, когда денежный вопрос навел шума в семье
Истории
4 месяца назад
16 доказательств того, что легче ответить на вопросы в «Кто хочет стать миллионером», чем выбрать имя ребенку
Народное творчество
1 год назад
15+ человек рассказали, какие особенности немецкого быта просто отправили их в нокаут
Народное творчество
1 год назад
14 родителей рассказали, как справляются с трудностями взросления детей
Истории
7 месяцев назад
15 родственников, которые будто созданы для того, чтобы жизнь скучной не казалась
Истории
2 месяца назад
12 неловких и курьезных историй о бывших, которых еще бы сто лет не видеть
Народное творчество
6 дней назад