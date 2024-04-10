15+ доказательств того, что в общественном транспорте можно не только локтями потолкаться, но и отхватить историю на миллион

В междугородних автобусах обычно покупаю два места для одной себя. Не раз приходилось сталкиваться с разборками по этому поводу.



При всем этом считаю, что делать так в маршрутке - просто свинство. В городском транспорте оплачивается не место для сидения, а возможность ехать в принципе. Из-за кота, которого вполне можно было подержать на руках, другие люди вынуждены стоять. Это некрасиво и неправильно. Раз уж так широко живешь и можешь себе позволить, доплатил бы немного и ехал бы на такси, занимая в нем хоть все места.