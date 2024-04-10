В междугородних автобусах обычно покупаю два места для одной себя. Не раз приходилось сталкиваться с разборками по этому поводу.
При всем этом считаю, что делать так в маршрутке - просто свинство. В городском транспорте оплачивается не место для сидения, а возможность ехать в принципе. Из-за кота, которого вполне можно было подержать на руках, другие люди вынуждены стоять. Это некрасиво и неправильно. Раз уж так широко живешь и можешь себе позволить, доплатил бы немного и ехал бы на такси, занимая в нем хоть все места.
15+ доказательств того, что в общественном транспорте можно не только локтями потолкаться, но и отхватить историю на миллион
Для многих людей общественный транспорт является частью повседневной жизни. Одни добираются на нем до работы, другие едут на учебу, а кто-то торопится на дачу. Порой какая-нибудь бабуля начнет ругаться из-за освободившегося места или же уставший пассажир проспит свою остановку в автобусе. А иногда там разворачиваются такие истории, что хоть стой, хоть падай.
- Еду в маршрутке на учебу. Салон забитый, некоторые люди стоят. Заходит бабуля. Оплатила проезд и стоит у первого посадочного места. За ней зашел типичный такой паренек в спортивном костюме и кепке. Стоит рядом с бабушкой, недовольно смотрит вокруг, а потом говорит: «Вы че, офигели? А ну бабушке место уступили быстро!» Один мужик встал, на его место села старушка. А паренек рядом с ней стоял, как будто охранял. Потом еще помог ей выйти из маршрутки со словами: «На связи, бабуль, хорошего дня вам!» © Палата № 6 / VK
- Еду с работы на автобусе. Зашел, оплатил проезд картой. Смотрю, а в центре салона стоит контролер и вопит на весь автобус: «Прилаживайте карты к валидатору!» И так несколько раз. И тут я не выдержал и говорю: «Тетенька контролер, не говорите так. У меня сейчас уши отвалятся». А мне за 50 лет уже перевалило. Пассажиры в автобусе отреагировали сразу. Кто-то в голос засмеялся, кто-то сидит и улыбается, а некоторые начали переговариваться с улыбкой на лице. Эта дама смотрит на меня прожигающим взглядом и выдает: «Дурак какой-то!» А я вышел на следующей остановке с улыбкой. © Jorabub / Pikabu
- Ехала в маршрутке. Прошу остановить на остановке. Водитель начинает притормаживать, а я машинально начинаю открывать дверь. И тут он как закричит: «Девушка, сначала машина останавливается, а уже потом открываете дверь!» А я ему тут же: «Нашел что сказать профессиональному каскадеру». Но сказала это про себя. © Подслушано / Ideer
- Училась я в институте. В электричке ехать час, а потом еще на метро и трамвае. Народу тьма. И вот как-то утром внесла меня толпа в вагон. Стою, а глазки мои закрываются, кое-как пытаюсь со сном бороться. И вдруг голос сверху: «Девушка, просыпайтесь, конечная». Открываю глаза, поднимаю голову — на меня смотрит незнакомый молодой человек приятной наружности и улыбается. Оказывается, я всю дорогу у него на груди проспала. Так смутилась, что тут же извинилась и побыстрее выскользнула из вагона. © Ирина Т / ADME
- Ехала в маршрутке. На остановке набился народ. Парень хотел вкатить девушку в инвалидной коляске, но места уже не было, и водитель закрыл двери. И тут одна женщина генеральским голосом приказала водителю открыть двери и рассредоточила весь народ в маршрутке. Вкатили вместе коляску, и она громко выдала: «Вот сейчас мы сделали все правильно!» Крутая женщина. © Подслушано / Ideer
- Ехал однажды в переполненной маршрутке, где мужик поставил на сиденье рядом с собой переноску с котом. Некоторые клуши разверещались: «Как не стыдно, безобразие!» И тут водитель не выдерживает и говорит: «Оставьте его в покое: он заплатил за место для кота». Прикол в том, что никто даже после этого не перестал верещать. © kaiten77 / Pikabu
В междугородних автобусах обычно покупаю два места для одной себя. Не раз приходилось сталкиваться с разборками по этому поводу.
- В 6-м классе я переехал из очень маленького города, где каждый день ходил в школу пешком. В новом городе приходилось ездить на автобусе. В первую неделю мне было трудно ориентироваться в школе, и в итоге я очень сильно опаздывал в конце дня на автобус. Однажды я уже представил, что придется звонить родителям и просить их уйти с работы пораньше, чтобы забрать меня. Но когда вышел на улицу, увидел, что автобус ждет именно меня. Оказывается, водитель автобуса меня запомнил, узнал, когда я должен освободиться, и решил подождать. Я знаю, что это кажется ерундой, но на фоне стресса от переезда в новый город это показалось мне очень классным поступком. © RobotIceCreamSammich / Reddit
- Еду в пустом автобусе, сидят две девочки. Заходит пенсионер, садится на пустое место и начинает девчонок ругать, мол, такие молодые, могли бы и стоя ехать. Они растерялись и встали. Я за них вступилась и говорю деду: «Вам что, места мало?» А он продолжает, что молодые стоять должны. Я вот думаю, что за идея такая? Почему обязательно надо страдать и терпеть неудобства? Почему нельзя просто спокойно жить, не создавая проблем ни себе, ни другим? И ведь дед был уверен, что так и надо. © Подслушано / Ideer
- Еду на работу, читаю книгу. Чувствую, что кто-то по ноге стучит. Поднимаю глаза, а передо мной бабулька сидит и вдруг громко выдает: «Уселась тут! Не видит, что прокладка выпала!» Все оглянулись на меня, а я покраснела. Наклоняюсь, а там закладка. Говорю: «Вы про закладку книжную?» А она ехидно: «Вам, молодым, виднее». Я так и не поняла, то ли она плохо без очков видит, то ли просто перепутала слова.
- Ехала как-то в забитой маршрутке, сидела рядом с какой-то миловидной бабушкой, которая всю дорогу читала что-то в телефоне. В салоне играла спокойная музыка, которая в какой-то момент сменилась классической. Водителю это, видимо, не понравилось, потому что секунд через десять он переключил песню на что-то типа шансона. В этот момент бабуля, которая не обращала внимания ни на что, внезапно оторвалась от телефона и угрожающим голосом крикнула: «А ну верни Бетховена!» На секунду воцарилась тишина, а потом снова заиграл Бетховен. © Палата № 6 / VK
- Однажды моя подруга заснула в автобусе. На конечной остановке водитель не стал ее будить, а просто припарковался и ушел. Когда подруга проснулась, ей пришлось самой открывать дверь и идти домой пешком. © wantolose / Reddit
- На днях втискивается бабулечка в автобус со словами: «Меня, меня не оставьте, на дачу еду!» Тут же другие бабки подхватывают мысль: «Ой, так редко автобусы ходят! Едут только студенты и рабочие, а нам на дачу как ездить?» И тут кондуктор спрашивает: «А зачем вы едете на грядки в конце сентября в 8 утра?» На что одна бабуля агрессивно выдала: «Тебя забыли спросить, когда нам в огород ехать!» © мальвина / ADME
- Я учился в младших классах. Еду в автобусе. Все сидячие места заняты, поэтому еще несколько человек стоят, в том числе и я. Едем очень долго, и вот освобождается одно место. Я радуюсь и сажусь на него. Проходит буквально пара секунд, и меня за ухо стаскивает с сиденья какая-то бабка и тут же плюхается на место. Я кричу: «Вы что делаете?» А она в ответ: «Это тебе за то, что ты, негодник малолетний, не уступаешь место старшим!» Но весь прикол в том, что она до этого сидела в другой части салона. Ей хватило двух секунд, чтобы пробежать через весь автобус и стащить меня с места! © WOWCHES / Pikabu
- Когда была беременной, часто приходилось кататься на общественном транспорте. Помню, как поехала за продуктами на трамвае. Захожу, а мест свободных нет. Водитель стоял минут пять — трамвай заполнялся и заполнялся. Тут пассажиры начали возмущаться, мол, почему не едем. А водитель как заорет на весь салон: «Я никуда не поеду, пока беременная женщина стоит!» Мне настолько было приятно, даже немного неловко, а один мужчина все же мило уступил место. © Палата № 6 / VK
- Ехала в плацкартном вагоне. Люди уже готовились выходить. Смотрю, стоит женщина с кожаной сумкой через плечо и сует внутрь руку со словами: «Холодно, не вылезай». А из сумки доносится: «Вася!» А женщина снова: «Вася, холодно, говорю, не вылезай!» И тут из сумки высовывается голова большого серого попугая (кажется, жако), осматривает вагон, говорит: «Привет!» — и прячется обратно в сумку. © Подслушано / Ideer
- За годы езды в общественном транспорте я привык ко всему. Но я не был готов к тому, что в переполненном автобусе одна женщина разговаривала с кем-то по телефону, обсуждая свои анализы. Даже не стеснялась никого и считала, что все нормально. © Подслушано / Ideer
- Едем с женой в автобусе. Тут меня по плечу хлопает дед с костылями. Разумеется, я встал, чтобы уступить, а он говорит: «Мужчина, который садится на эти места, не очень умен!» Смотрю, а рядом надписи о том, что места для беременных, детей и инвалидов. Я ему уступил место, а он еще и недоволен. Какая разница, какой значок там нарисован, если место свободно, то я сажусь. © Pythonanist / Pikabu
- Еду в трамвае на учебу, входит на остановке дедуля. Трамвай почти пустой. Вижу, что дедуля направляется прямиком ко мне. Подходит и просит место уступить. Я обалдел! Оглядываюсь, а почти весь салон свободный. Говорю дедуле, что он может выбрать любое место, которое ему понравится. А он мне с ходу: «Мне нравится это». © Igolka.kate / Pikabu
Порой кажется, что некоторые анекдоты рождаются именно в общественном транспорте. Но многие согласятся с тем, что в маршрутку, метро или трамвай нужно брать с собой немаленький багаж из терпения и выдержки.
Комментарии
Про анализы в полном автобусе - это да, классика жанра 😣
Недавно еду в минибусе на 16 мест, все заполнено, и одна такая в полный голос свои анализы обсуждала, с цифрами и подробностями. Cколько чего в крови, сколько в моче...
Все сидят, молчат, а я пошла к выходу, наклонилась к ней и громко: "Mадам, сделайте анонс по поводу геморроя, все заинтригованы!"
И сошла на одну остановку раньше)