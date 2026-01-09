15 душевных снимков, где прошлое и настоящее встретились в одном месте
Время никогда не стоит на месте. Занятые бытовыми делами и проблемами, мы иногда забываем о том, как дорога каждая минута. Фотографии — один из лучших способов окунуться в прошлое. Герои нашей подборки уютно устроились с альбомом и нашли снимки, которые согреют даже в зимний промозглый вечер. На этих кадрах прошлое и настоящее встретились как старые друзья.
«Мой дедушка и я, с разницей в 60 лет, выпускаемся из одного и того же университета»
«Разница в 20 лет, но мы все еще в одном и том же месте»
- Да как вступить в ваш нестареющий клуб? © celestialceleriac / Reddit
«Пять поколений моей семьи на одном фото. Моя малышка (1 год), я (29 лет), моя мама (59 лет), моя бабушка (82 года) и прабабушка (101 год)»
- Это бесценное фото! Не всем так везет. © FreeGums / Reddit
- Аж дух захватывает!
«Работаю на заднем дворе: 5 и 55 лет»
«Мы на нашей свадьбе и на свадьбе нашего сына»
Красавцы! Не только сами хорошо сохранились, но и - что самое главное - сохранили свои чувства.
-
-
Ответить
«Мама и дочка»
«33 года спустя, то же кресло, разные поколения»
«Моя мама со мной, и я со своим малышом»
- Ваш папа, кажется, вообще не при делах. © Bombolona / Reddit
«Мы с супругой в университете. В 1987-м и в 2021-м, уже с нашим старшим сыном»
«Моя жена и дочь. Кажется я вообще не при делах»
«Это я в 17 лет со своей малышкой. А это моя малышка в 17 лет со мной»
«Мой брат и я спустя 19 лет»
«Моя дочь и ее щенок в 2016 и 2025»
«Я и моя приемная мама 40 лет спустя»
- Я не собирался плакать — недавно бороду в божеский вид привел... Эх вы! © Cleetus_76 / Reddit
«Мои родители на своей свадьбе в 1957 и сегодня!»
Поделитесь своим самым душевным снимком! Насколько ваши дети или внуки похожи на вас?А для любителей поностальгировать у нас есть еще несколько подборок, в которых собраны самые душевные и занимательные кадры:
Фото на превью EstelSnape / Reddit
