15 душевных снимков, где прошлое и настоящее встретились в одном месте

Время никогда не стоит на месте. Занятые бытовыми делами и проблемами, мы иногда забываем о том, как дорога каждая минута. Фотографии — один из лучших способов окунуться в прошлое. Герои нашей подборки уютно устроились с альбомом и нашли снимки, которые согреют даже в зимний промозглый вечер. На этих кадрах прошлое и настоящее встретились как старые друзья.

«Мой дедушка и я, с разницей в 60 лет, выпускаемся из одного и того же университета»

«Разница в 20 лет, но мы все еще в одном и том же месте»

Да как вступить в ваш нестареющий клуб? © celestialceleriac / Reddit

«Пять поколений моей семьи на одном фото. Моя малышка (1 год), я (29 лет), моя мама (59 лет), моя бабушка (82 года) и прабабушка (101 год)»

Это бесценное фото! Не всем так везет. © FreeGums / Reddit

Аж дух захватывает!

«Работаю на заднем дворе: 5 и 55 лет»

«Мы на нашей свадьбе и на свадьбе нашего сына»

«Мама и дочка»

«33 года спустя, то же кресло, разные поколения»

«Моя мама со мной, и я со своим малышом»

Ваш папа, кажется, вообще не при делах. © Bombolona / Reddit

«Мы с супругой в университете. В 1987-м и в 2021-м, уже с нашим старшим сыном»

«Моя жена и дочь. Кажется я вообще не при делах»

«Это я в 17 лет со своей малышкой. А это моя малышка в 17 лет со мной»

«Мой брат и я спустя 19 лет»

«Моя дочь и ее щенок в 2016 и 2025»

«Я и моя приемная мама 40 лет спустя»

Я не собирался плакать — недавно бороду в божеский вид привел... Эх вы! © Cleetus_76 / Reddit