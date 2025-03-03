15 историй о людях, которые просто шли по жизни, а удача сама их догнала
Истории
1 час назад
Удача может порой принимать весьма странные формы. Неудачная стрижка, дешевые брюки из комиссионки и даже звонок классной руководительницы в неподходящий, казалось бы, момент, могут изменить жизнь к лучшему и даже спасти жизнь. Истории о том, кому и при каких обстоятельствах улыбнулась эта капризная госпожа, читайте в этой статье.
- В 1942 году моей будущей маме было 9 лет. Жила она с семьей в своем доме. И у них квартировал профессор медицины, который изучал лечение пенициллином. Моя будущая мама поранилась, и у нее началось заражение крови, высокая температура, лихорадка. Профессор заметил, что ее, обычно активной девочки, не видно. Спросил, где же она, и ему рассказали о том, что случилось. Тогда еще никого пенициллином не лечили, и шансов выжить у моей будущей мамы, скорее всего, не было. Профессор ее спас, применил пенициллин. Удивительное везение! Если бы не это редчайшее совпадение (квартирант, который изучал лекарство, которым еще не лечили!), не было бы ни меня, ни моих 2 дочерей, ни моих уже 5 внуков! © Ольга Колпакова / Dzen
- Подарила мама за красный диплом в училище перстень с камнем — мое первое серьезное украшение. И вот устроилась я на работу в пединститут, а в нашем отделе затеяли ремонт. Мужчины пилили, строили, а мы, женщины, собирали мусор в одну очень большую коробку. А к концу рабочего дня, когда короб заполнился мусором из стружки и всякой мелкой фигни, я с ужасом заметила, что перстня на пальце нет! Он сидел немного свободно, и я не заметила, как упал. Все обыскала — нет его нигде. Так переживала, что ночь не спала. Утром прихожу на работу. Мужчины взялись за этот огромный короб с мусором вчетвером. А в нем оказалась крошечная дырочка. Поднимают, и из этой дырочки выпадает мой перстень! Счастья было немерено! И все удивлялись такой внезапной удаче и так вовремя. © Гузель Хуснутдинова / Dzen
- Позвала меня подружка быть ее свидетельницей на свадьбе. Долго готовилась к этому событию: купила платье, нашла парикмахера и визажиста. Суббота, день Х. Сижу жду визажиста и тут звонок: «Извините, но я заболела. Не приеду к вам». Я в панике. Сама краситься не умею совсем. От отчаяния я решила пойти за косметикой в торговый центр: как накрашусь, так уже накрашусь. И вот в отделе косметики объясняю ситуацию девушке-продавщице, а она мне делает просто нереальное предложение: она меня красит определенной маркой косметики, а я покупаю 2 любых предмета этого бренда! Естественно, я согласилась! Накрасила она меня ну очень красиво. Таким образом, у меня появился новый блеск, карандаш для бровей и офигенный макияж, которому комплимент сделали почти все гости! Получилось, что я лишь в плюсе осталась, так как на визажисте сэкономила нехило. © Рабочие истории / VK
- Подстригли отвратительно. Не стала ругаться, пожалела неопытного парикмахера. Решила, что, как только волосы чуть отрастут, перестригусь. Дочь посочувствовала и подарила ободок, который как-то скрасил дефекты. А через несколько дней я порадовалась этой неудачной стрижке, когда рядом упал облицовочный кирпич, разбился, а осколок попал прямо в ободок. Было больно, но не травматично. © Galina Dolgikh / ADME
- Купил я как-то одно мороженое и выиграл еще одно бесплатно. Обменял купон на мороженое — а внутри оказалось еще одно бесплатное. © dankdankp***y / Reddit
«Купил замороженную пиццу. А в упаковке вместо одной оказалось две»
- Мне нужны были срочно какие-нибудь брюки для собеседования, и я решил купить их в комиссионке. Присмотрел одни за $ 2. Взял. А в кармане нашел еще $ 100. И да, работу я тоже получил. © bibeauty / Reddit
- Когда искала работу, звонила в десятки фирм, прошла десятки собеседований. И вот однажды мне перезвонили из одной компании и, посмотрев мои работы, предложили работать у них. Я согласилась. Пришла в компанию, меня спрашивают, кто я, я говорю свою должность и что у меня тут первый день. Мне дали место. И даже уже дали работу! А потом мне позвонили... из фирмы, на которую меня взяли на самом деле. Короче, перепутала я компании: пришла туда, где я ранее была на собеседовании, но меня не взяли. Причем здесь условия лучше и зарплата выше. А поскольку я уверенно заявила, что тут работаю, мне выдали документы на подпись и дали задания. Вот это наглость! Так я случайно нашла работу своей мечты. © Не все поймут / VK
- У меня бабушка с мусорки принесла стопку книг, и в одной из них лежали 30 000. 6 пятитысячных купюр. Причем было это лет 15 назад, когда это весомая сумма была. © Екатерина Гулова / Dzen
- В Узбекистане мне приглянулась старинная шкатулка. Продавец заломил такую цену, что я разозлилась. Даже кричала, мол, наживаетесь на туристах, так зацепила меня за живое жадность торговцев. Продавцу надоело ругаться, и он продал за цену втрое ниже. А дома, когда я достала шкатулку — ахнула! Оказалось, что я неправильно посчитала курс местной валюты. Шкатулка и так стоила недорого, а в итоге и вовсе обошлась в копейки. © Maria Model
- Еду я в троллейбусе с двумя детьми: один грудной — в слинге, второй младшеклассник — за руку держится. Выхожу, надо перейти дорогу, и тут звонит классная руководительница старшего ребенка с каким-то пустяковым вопросом... Я остановилась, поговорила с ней буквально минуту хотя мне и горел зеленый сигнал светофора... И только хотела шагнуть и перейти дорогу, как мимо меня на огромной скорости проносится темно-серая машина. Если б я не взяла трубку, не ответила на звонок по сотовому — снес бы этот лихач как пить дать! © Мышь Полевая-Обыкновенная / Dzen
- Пошли с девушкой на грандиозное открытие мебельного магазина рядом, на котором устроили лотерею с призами. И вот стою там и говорю своей девушке: «Э-э-э, единственное, что я хотел бы, это набор для готовки». А в этот набор входили вок [китайская сковорода — прим. ADME], столовые приборы и еще какие-то мелочи. И вот конец мероприятия, розыгрыш призов. Ведущий говорит: «А набор для готовки достается...» с драматической паузой, а я громко называю свое имя. После чего ведущий лезет рукой в лототрон достает бумажку и называет мое имя. Воком, кстати, я пользуюсь до сих пор. © EricandtheLegion / Reddit
- Чудо чудное случилось со мной в далекой юности. Нам с мужем было по 20 лет, мы поженились и уехали за тридевять земель, где у нас не было ни родных, ни друзей, ни даже хороших знакомых. Деньгами распоряжаться я еще толком не умела. И вот приближается день рождения мужа, а у нас денег нет совсем, и продуктов нет совсем. Ну вот абсолютно. Муж предложил сходить на рыбалку — хотя бы наловить рыбы и пожарить. А жили мы на окраине города в частном секторе. Пошли мы с ним на речку. А там был маленький мостик через канаву, и на этом мостике я увидела скомканные купюры. А вокруг — ни души. Радости не было предела, денег хватило и день рождения отметить, и до получки дотянуть. © Нина Ершова / Dzen
- Я весьма массивный мужчина. Летел я как-то в Милан, и на стойке регистрации попросил девушку посадить меня куда угодно рядом с пустым местом, потому что я не хотел никого теснить во время 9-часового полета. Она пересадила меня в первый класс, потому что я больше беспокоился о других, чем о себе. Это был потрясающий полет! © kendric2000 / Reddit
"Ух ты, передо мной не оказалось места"
Я тоже очень обрадовалась, когда сидела вот в таком ряду. Впереди, где два кресла - это аварийный выход.
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- Когда нам с подругой было лет по 7, мы решили поиграть в кладоискателей. Вышли за дом и стали копать в произвольном месте. Сперва попадалась ерунда: стеклышки, камешки. А потом мы нашли монетки! Дело было в начале 80-х, так что нам тех монеток хватило каждой по крем-брюле взять и по стакану газировки с сиропом. Причем удивительно, что сумма как раз на двоих была. © Непутевые заметки / Dzen
- Решил любимой предложение делать, присмотрел дорогущее колечко с бриллиантом. Но сомнения так и гложут: она настоящая Маша-растеряша, 3 айфона за года отношений посеяла, что, если и колечко потеряет? А тут к нам в гости ее мама с папой собрались, и подарить кольцо помог случай: двигали мы не очень удобные, но эффектные кожаные диваны 70-х годов, которые решили отдать и заменить на более комфортные. Те диваны уже были подержанными, когда мы их купили 3 года назад по весьма выгодной цене. Девушка поскользнулась, что-то там задела и оттуда выпало кольцо. Она спросила: «Это мне?» и я сказал, что да. Я думал, это просто бижутерия, но пошел, помыл, и оказалось, что оно даже дороже того, что присмотрел я. Более того, на нем оказалось как раз 29 бриллиантов — по числу ее лет. В тот же день мы обручились, а год спустя — поженились. Это было самое счастливое событие в моей жизни. © SeattleSublime / Reddit
Удача приходят даже к тем, кто ее не ждет, а успех — к тем, кто настойчиво идет к своей цели, так, как в этих занимательных историях.
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