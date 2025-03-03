15 историй о людях, которые просто шли по жизни, а удача сама их догнала

Удача может порой принимать весьма странные формы. Неудачная стрижка, дешевые брюки из комиссионки и даже звонок классной руководительницы в неподходящий, казалось бы, момент, могут изменить жизнь к лучшему и даже спасти жизнь. Истории о том, кому и при каких обстоятельствах улыбнулась эта капризная госпожа, читайте в этой статье.