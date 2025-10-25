17 детских записок, в которых столько непосредственности, что хочется и плакать, и смеяться
Фотоподборки
1 час назад
Творчество детей — неиссякаемый источник вдохновения. Детские рисунки и записки — бесконечный поток умиления, шалостей и смеха. Порой смотришь на такую картинку и понимаешь: дети способны ухватить то, о чем взрослые давно забыли.
«Доченька нарисовала нашу семью»
- Извините, а вы достаточно спите? © Oh_No_Its_Dudder / Reddit
«Дочка принесла из садика картину. Когда я спросила, что тут происходит, она сказала: „Мамы забирают детей ДОМОЙ“»
- Так ухватить суть! Настоящий талант! © hugganao / Reddit
«Сынок нарисовал птичку. Ох уж этот взгляд...»
Не знаю, что это за птичка, но не хотела бы я встретиться с ее взглядом вживую
-
-
Ответить
«Дочка показала, какими записками они с подружкой обмениваются на уроках. Вот это мощь, конечно»
«Ты отличная подружка и у тебя офигенные волосы»
«Спасибо»
«Просыпаюсь, а сын оставил это на тумбочке»
«Помыл кружку для твоего утреннего кофе, мамочка»
«Дочка нарисовала нашу семейку. Все классно, но посмотрите на собак. Им, кажется, не очень...»
Собак??? У собак обычно, если они не увечные, четыре лапы. Здесь же вижу четырёх двулапых... птичек? Двух из них тошнит.
-
-
Ответить
«Дочкино творчество. Думаю, что разделяю самочувствие панды...»
«Вот и настал момент, когда дите пишет мне умилительные записки»
«Сыну 9 лет и у него есть некоторые нарушения развития, так что он только учится читать и писать. Это его первая записка за все время. Попросил меня купить кетчуп»
«Ребенок оставил мне записку прямо в холодильнике»
«Пожалуйста, будьте осторожны! Кажется, молоко уже испортилось»
«Если что, то это олень»
«Сынуля выдал мой портрет»
- Считаю, что надо повесить это в рамку и любоваться этим шедевром каждый день. © WhatupSis7773 / Reddit
«Нашла картину дочери. Не знаю точно, что это, но кажется — ее хотелки»
«Сын показал, какие записки ему девочки в школе оставляют. А мелкая-то не промах!»
«Сынок нарисовал мне... зайчика»
«Сын показал свое творчество и теперь меня будут преследовать кошмары»
- Мне тоже, знаете ли! Предупреждать надо.
«У меня гетерохромия. Об этом можно догадаться по рисункам моей 3-летней дочери»
А вот еще одна классная статья, в которой мы делимся 17 воспоминаниями о детстве, где каждая проказа была маленьким приключением.
Фото на превью EliseGravel / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 историй о том, как люди обратились к специалистам и будто стали героями короткометражки
17 историй о женщинах, которые доказывают, что из любой ситуации можно выйти королевой
15 человек, чей день не задался, но зато теперь есть что вспомнить с улыбкой
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион
Истории
5 дней назад
16 историй о том, как люди вдруг находили клады и тайники
Истории
2 недели назад
16 человек так лихо отметили день рождения, что можно сценарий для кино писать
17 историй о добре, которые словно лучик солнца в пасмурный день
15 человек отправились в путешествие, а вернулись с историей вместо магнитика
Народное творчество
4 месяца назад
17 историй о том, что первый год брака — это сплошное приключение
Истории
1 день назад
15 историй о том, что риелторам и их клиентам бывает ой как непросто друг с другом
Истории
2 дня назад
16 историй о людях, чья логика порой напоминает непролазную чащу
16 женщин, которые изменили в себе всего одну крошечную деталь, но как же лихо они преобразились
Фотоподборки
1 месяц назад