17 детских записок, в которых столько непосредственности, что хочется и плакать, и смеяться

Творчество детей — неиссякаемый источник вдохновения. Детские рисунки и записки — бесконечный поток умиления, шалостей и смеха. Порой смотришь на такую картинку и понимаешь: дети способны ухватить то, о чем взрослые давно забыли.

«Доченька нарисовала нашу семью»

«Дочка принесла из садика картину. Когда я спросила, что тут происходит, она сказала: „Мамы забирают детей ДОМОЙ“»

Так ухватить суть! Настоящий талант! © hugganao / Reddit

«Сынок нарисовал птичку. Ох уж этот взгляд...»

«Дочка показала, какими записками они с подружкой обмениваются на уроках. Вот это мощь, конечно»

«Ты отличная подружка и у тебя офигенные волосы» «Спасибо»

«Просыпаюсь, а сын оставил это на тумбочке»

«Помыл кружку для твоего утреннего кофе, мамочка»

«Дочка нарисовала нашу семейку. Все классно, но посмотрите на собак. Им, кажется, не очень...»

«Дочкино творчество. Думаю, что разделяю самочувствие панды...»

«Вот и настал момент, когда дите пишет мне умилительные записки»

«Сыну 9 лет и у него есть некоторые нарушения развития, так что он только учится читать и писать. Это его первая записка за все время. Попросил меня купить кетчуп»

«Ребенок оставил мне записку прямо в холодильнике»

«Пожалуйста, будьте осторожны! Кажется, молоко уже испортилось»

«Если что, то это олень»

«Сынуля выдал мой портрет»

Считаю, что надо повесить это в рамку и любоваться этим шедевром каждый день. © WhatupSis7773 / Reddit

«Нашла картину дочери. Не знаю точно, что это, но кажется — ее хотелки»

«Сын показал, какие записки ему девочки в школе оставляют. А мелкая-то не промах!»

«Сынок нарисовал мне... зайчика»

«Сын показал свое творчество и теперь меня будут преследовать кошмары»

Мне тоже, знаете ли! Предупреждать надо.

«У меня гетерохромия. Об этом можно догадаться по рисункам моей 3-летней дочери»