Как бы выглядели известные экранизации, если бы киношники внимательно читали книги

В произведении Джейн Остин нет детального описания внешности Элизабет Беннет. Однако, автор отмечает, что девушка считалась второй по красоте в семействе, у нее были живые темные глаза, приятная, хотя и не идеальная фигура, и загорелое лицо.

В эпоху Регентства, когда жила Элизабет, хрупкие барышни не были в почете. Модными считались приятные округлости, поэтому худощавую Киру Найтли вряд ли сочли бы очаровательной. Скорее, под скупое описание внешности подходит Лили Коллинз с темными глазами и более округлым лицом.