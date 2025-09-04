Лили- красавица, но что у нее округлого, кроме лица? Лично мне в роли Лиззи Беннет понравилась Дженнифер Эль, вобще это моя любимая экранизация романа.
Как бы выглядели известные экранизации, если бы киношники внимательно читали книги
Работая над экранизацией известных книг, режиссеры зачастую не опираются на внешность персонажей, описанных автором. Им важнее подобрать актера или актрису, которые соответствуют нужному им образу. Поэтому герои на экране порой совсем не похожи на своих книжных аналогов. Мы попробовали подобрать актеров, внешность которых больше соответствует описаниям в романах.
Элизабет Беннет
В произведении Джейн Остин нет детального описания внешности Элизабет Беннет. Однако, автор отмечает, что девушка считалась второй по красоте в семействе, у нее были живые темные глаза, приятная, хотя и не идеальная фигура, и загорелое лицо.
В эпоху Регентства, когда жила Элизабет, хрупкие барышни не были в почете. Модными считались приятные округлости, поэтому худощавую Киру Найтли вряд ли сочли бы очаровательной. Скорее, под скупое описание внешности подходит Лили Коллинз с темными глазами и более округлым лицом.
Мистер Дарси
В романе «Гордость и предубеждение» будущий супруг Элизабет описывается как привлекательный и богатый молодой человек. Неудивительно, что на роль мистера Дарси обычно берут признанных красавцев. Однако исследователи выяснили: по канонам красоты тех времён главный герой должен был выглядеть иначе. Скорее всего, у мужчины было худощавое лицо, светлые глаза, длинный нос и светлые волосы до плеч. Под это описание больше подходит Александр Скарсгард, а не Колин Ферт.
Скарлетт О’Хара
Вивьен- красавица, но по описанию М.Митчелл Скарлетт ею не была. Натали- привлекательная, но не бесспорная красотка, так что лично я соглашусь с автором.
Маргарет Митчелл описывала свою известную героиню как привлекательную и интересную женщину, но при этом не красавицу. У Скарлетт были темные волосы, густые брови, бледная кожа и зеленые глаза. Хотя Вивьен Ли великолепно сыграла в экранизации, пожалуй, ее красота слишком классическая для Скарлетт. На эту роль больше подошла бы барышня с чуть экзотической внешностью и резкими чертами лица, например, Натали Дормер.
Ретт Батлер
Гейбл мне вообще не понравился. Как увидела его в фильме - что это за ушастая обезьяна? А Скарлет - нормально зашла. Эшли подкачал. В такого тютю-матютю сложно влюбиться.
В романе «Унесенные ветром» Ретт Батлер предстает как смуглый красавец с насмешливой улыбкой, похожий на пирата. Сейчас сложно представить в этой роли кого-то, кроме Кларка Гейбла, но, пожалуй, Хоакин Феникс с его сумрачным обаянием и коварной ухмылкой подошел бы даже лучше. Гейбл обладал настоящим голливудским лоском, и в его исполнении Батлер получился не столь опасным и неоднозначным.
Принц Каспиан
В книгах Клайва Льюиса принц Каспиан описывается как золотоволосый и светлокожий юноша, как и большинство людей из его страны. Поэтому Бен Барнс, который сыграл персонажа в двух экранизациях, не очень-то похож на литературного героя. На роль Каспиана больше подошел бы Лукас Тилл, блондин с голубыми глазами.
Эовин
Не соглашусь. У этой роли много именно нежных сцен - общение с Теоденом и Арагорном. А боевая сцена только одна.
Толкин описывал Эовин как золотоволосую красавицу с серыми глазами, отважную деву, которая обладала небывалой храбростью и твердым, как сталь, характером. Вообще автор изначально планировал изобразить Эовин как настоящую амазонку. Миранда Отто, хотя и похожа внешне, выглядит слишком нежной и ранимой. Флоренс Пью смотрелась бы в этой роли более органично.
Боромир
В эпическом романе «Властелин колец» Боромир описывался как высокий мужчина со светлым и благородным лицом, темными волосами и серыми глазами. Взгляд его был гордый и строгий. Шон Бин великолепно отыграл этого героя в ленте Питера Джексона и к тому же подарил нам просто невероятное количество мемов. Но внешне на эту роль скорее подошел бы Хью Джекман.
Дейнерис Таргариан
В романах Джорджа Мартина Дейенерис Таргариен предстает как невероятно красивая девушка с длинными серебристо-золотистыми волосами и фиолетовыми глазами. Руки этой девы добиваются немало мужчин. Дейенерис хрупкая и довольно высокая. Возможно, Аня Тейлор-Джой с ее более экзотичной внешностью и необычной красотой лучше подошла бы на эту роль, чем Эмилия Кларк.
Джон Сноу
В "Игре престолов" главная причина мискаста - возраст. Так, например, в начале событий Джон 14 лет, а Дейенерис 13.
Джордж Мартин описывал одного из ключевых героев как молодого человека с характерными чертами Старков. У Джона Сноу было длинное лицо, темно-каштановые волосы и серые глаза. Все мы полюбили Кита Харингтона в этой роли, но, исходя из описания автора, молодой Джеймс Нортон больше похож на Джона.
Китнисс Эвердин
всегда смущали эти щеки у Китнис, которая хлеб-то ела по случаю, в основном только что сама и добыла
В книгах Сьюзан Коллинз Китнисс описывается как невысокая, худая девушка, которая при этом достаточно сильна, чтобы прокормить семью. У нее темные волосы, оливковая кожа и серые глаза, что характерно для жителей этого дистрикта. Дженнифер Лоуренс отлично сыграла сильную и отважную героиню, но внешне на эту роль лучше подошла бы Хейли Стайнфелд.
Мина Харкер
В романе ужасов Брэма Стокера «Дракула» Мина предстает как полная противоположность своей невероятно женственной подруги Люси. Мина скромна, умна, практична и проницательна. У девушки синие глаза и каштановые волосы. При этом окружающих скорее восхищает ее решительный характер, а не внешность. Исходя из этого описания, на роль Мины больше подошла бы Сирша Ронан, а не Вайнона Райдер.
Какой вариант вам показался бы самым интересным? Хотели бы вы посмотреть новую экранизацию «Унесенных Ветром» с Хоакином Фениксом и Натали Дормер в главных ролях? Пишите в комментариях.
Комментарии
Редкий случай когда можно сказать: "и хорошо, что не читали".
Киношники вообще не ставят перед собой задачи угодить фанатам книг.
