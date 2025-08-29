Мы представили, о чем рассказали бы герои фильмов, если бы их позвали записывать подкаст
3 часа назад
AI-Generated image, AI-Generated image
Только представьте: у героев ваших любимых фильмов и сериалов появился шанс дать интервью. Мы представили, что могли бы рассказывать персонажи на подкастах или шоу. Например, каким на самом деле был эльф Леголас и что чувствовала профессор Макгонагалл, когда в школе снова происходило что-нибудь из ряда вон.
Гермиона, «Гарри Поттер»
AI-Generated image
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
AI-Generated image
Северус Снегг, «Гарри Поттер»
AI-Generated image
Леголас, «Властелин колец»
AI-Generated image
Гоша, «Москва слезам не верит»
AI-Generated image
Няня Вика, «Моя прекрасная няня»
AI-Generated image
Анфиса, «Девчата»
AI-Generated image
Круэлла Де Виль, «101 далматинец»
AI-Generated image
Рон, «Гарри Поттер»
AI-Generated image
Профессор Макгонагалл, «Гарри Поттер»
AI-Generated image
Форрест Гамп, «Форрест Гамп»
AI-Generated image
Джек Воробей, «Пираты Карибского моря»
AI-Generated image
Чарли Свон, «Сумерки»
AI-Generated image
Волан-де-Морт, «Гарри Поттер»
Роза, «Титаник»
AI-Generated image
Профессор Долорес Амбридж, «Гарри Поттер»
