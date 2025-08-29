Мы представили, о чем рассказали бы герои фильмов, если бы их позвали записывать подкаст

3 часа назад
AI-Generated image, AI-Generated image

Только представьте: у героев ваших любимых фильмов и сериалов появился шанс дать интервью. Мы представили, что могли бы рассказывать персонажи на подкастах или шоу. Например, каким на самом деле был эльф Леголас и что чувствовала профессор Макгонагалл, когда в школе снова происходило что-нибудь из ряда вон.

Гермиона, «Гарри Поттер»

AI-Generated image

Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»

AI-Generated image

Северус Снегг, «Гарри Поттер»

AI-Generated image

Леголас, «Властелин колец»

AI-Generated image

Гоша, «Москва слезам не верит»

AI-Generated image

Няня Вика, «Моя прекрасная няня»

AI-Generated image

Анфиса, «Девчата»

AI-Generated image

Круэлла Де Виль, «101 далматинец»

AI-Generated image

Рон, «Гарри Поттер»

AI-Generated image

Профессор Макгонагалл, «Гарри Поттер»

AI-Generated image

Форрест Гамп, «Форрест Гамп»

AI-Generated image

Джек Воробей, «Пираты Карибского моря»

AI-Generated image

Чарли Свон, «Сумерки»

AI-Generated image

Волан-де-Морт, «Гарри Поттер»

AI-Generated image

Роза, «Титаник»

AI-Generated image

Профессор Долорес Амбридж, «Гарри Поттер»

AI-Generated image

Фото на превью AI-Generated image, AI-Generated image

Таисия К
1 день назад

Я видела эту серию ИИ-видюшек в Нельзяграме. Передирать без указания первоисточника — фу.

