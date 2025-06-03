17 женщин с классным педикюром, которым нельзя не похвастаться

Большинство женщин обожают красивые ногти и готовы ради нового дизайна сидеть часами в салоне или создавать шедевры самостоятельно. Женщинам некоторых профессий нельзя носить яркие длинные ногти на руках, поэтому эти красотки отрываются на педикюре. Мы решили узнать, какие дизайны понравились девушкам настолько, что они выложили фотки своих ножек в интернет.