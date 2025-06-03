17 женщин с классным педикюром, которым нельзя не похвастаться
Фотоподборки
1 час назад
Большинство женщин обожают красивые ногти и готовы ради нового дизайна сидеть часами в салоне или создавать шедевры самостоятельно. Женщинам некоторых профессий нельзя носить яркие длинные ногти на руках, поэтому эти красотки отрываются на педикюре. Мы решили узнать, какие дизайны понравились девушкам настолько, что они выложили фотки своих ножек в интернет.
В стиле Тихого океана
«Один из моих самых любимых педикюров»
- Да у тебя терпения на десятерых хватит! © YapperBean / Reddit
Леопардовый принт
«Впервые крашу ногти этим цветом. Они выглядят такими свеженькими и чистыми!»
- Да это же настоящее лето на твоих ножках! © NaptimeMarx / Reddit
Что-то на богатом
«Коричневый френч»
- Слушай, боюсь, что издалека будет казаться, что у тебя просто ногти грязные. © Maleficent-Ad9010 / Reddit
Просто, но мило
«Это определенно стоило боли в спине»
«Впервые делала педикюр с дизайном, очень нравится»
«Сделала сегодня утром»
«Использовала наклейки для ногтей. Для первого раза не так уж плохо получилось»
«Милый небольшой дизайн. Что думаете?»
- Какой милый! Напомнил мне педикюр, который я делала ко Дню святого Валентина. © Barbarella4390 / Reddit
«Мои ногти похожи на крошечные планеты»
«Сделала педикюр своей 100-летней бабушке»
- Ух ты, да у нее ноги красивее, чем у людей в 2 раза моложе нее! © Unknown author / Reddit
«На следующей неделе сделаю себе такой же маникюр»
«Обалдеть, как педикюр может поднять настроение»
«Идеально покрытие. Скупила всю коллекцию цветных баз этого производителя»
Еще больше вдохновения для летнего преображения себя любимой тут:
Фото на превью pleazurm0nster / Reddit
Комментарии
Уведомления
Половина точно жуть жуткая .И ведь не стыдно людям такое выкладывать 🤣
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