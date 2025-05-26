8 лайфхаков, которые помогут выглядеть отдохнувшей, когда до отпуска еще далеко

Мода и стиль
48 минут назад

Согласитесь, приятно после отпуска слышать от друзей и коллег: «Прекрасно выглядишь!» Отдых и смена обстановки положительно влияют на наше самочувствие и внешний вид. Но что делать, если до отпуска еще далеко? Мы собрали простые лайфхаки, которые помогут выглядеть свежо даже в разгар рабочих будней.

В статье используется изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.

1. Яркая помада

Цвета, которые мы выбираем в одежде и макияже, могут влиять на то, как нас воспринимают окружающие. По мнению экспертов, один из самых простых способов придать лицу свежий, отдохнувший вид после тяжелой недели или бессонной ночи — это нанести яркую помаду: лицо буквально засияет! Универсальным оттенком, который помогает «проснуться» визуально, считается коралловый. Не стоит забывать и о насыщенно-красных или ярко-розовых тонах — они тоже работают на эффект свежести. А вот темные оттенки подчеркнут усталость.

2. Аккуратные брови

Аккуратные брови придают лицу более свежий вид, а времени на то, чтобы уложить их щеточкой, нужно совсем немного. Кстати, важно не забывать чистить эту щеточку 1–2 раза в неделю средством для очищения кистей, детским шампунем либо обычным средством для мытья посуды.

3. Вместо огурца

Ольга Курпякова
13 часов назад

Хороший консилер, потом тональный крем и рассыпчатая пудра - очень хорошо маскируют тёмные круги под глазами. А так, надо только отдыхать и много спать, тогда будешь выглядеть отдохнувшей.

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Чтобы избавиться от отеков и темных кругов под глазами, можно положить на веки охлажденные дольки огурца. Но если этого овоща нет под рукой, подойдут и холодные чайные пакетики с кофеином: этот компонент сужает сосуды, снимает покраснение и действует как противовоспалительный компонент. Хорошо помогают и косметические средства с успокаивающими ингредиентами — алоэ вера, ромашкой или спирулиной. Они уменьшают отечность и возвращают взгляду свежесть.

4. От души зевнуть

Когда мы зеваем, челюсть и лицевые мышцы, которые «отвечают» за формирование морщин, расслабляются. Так что зевоту можно считать упражнением для гладкой кожи, если при этом не забывать прикрывать рот рукой, чтобы собеседник не подумал, что вам с ним скучно.

5. Шелковая наволочка

Ольга Курпякова
13 часов назад

Из натурального или искусственного шёлка? Натуральный стоит очень дорого и наволочка из него быстро придёт в негодность, а искусственный шёлк мне не нравится - неприятен na ощупь, холодноватый, не впитывает влагу - нет, нет и ещё раз нет.

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Стоит только налечь вечером на углеводы или соленую пишу, и привет, опухшее лицо наутро, ведь такие продукты способствуют задержке жидкости в организме. Чтобы снизить риск появления отеков, можно взять дополнительную подушку. А еще лучше спать на подушках с наволочками из шелка. Эта ткань уменьшает трение и препятствует образованию заломов на коже, которые со временем могут превратиться в морщины.

6. Скраб без усилий

На основе кофейной гущи можно приготовить отличный скраб. Если кожа сухая, скраб можно смешать с ложкой йогурта — это обеспечит дополнительное увлажнение. А если кожа жирная, стоит добавить немного меда для более глубокого отшелушивания.

7. Отказ от гаджетов перед сном

Как бы нам ни хотелось посидеть перед сном с телефоном или за компьютером, эксперты считают, что эти устройства могут негативно влиять на качество сна. Излучаемый ими синий свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который вырабатывается вечером и помогает организму подготовиться ко сну. Использование гаджетов приводит к нейрофизиологическому возбуждению, усиливая бодрость тогда, когда нам нужно расслабиться. А нехватка сна, как известно, никак не способствует свежему и ухоженному виду.

8. Яркая одежда

Вместо темной одежды эксперты рекомендуют выбирать яркие цвета и принты: они отвлекают внимание от признаков усталости на лице. Легкий аромат духов дополнит образ и придаст ему свежести.

В этой статье вы найдете секреты красоты француженок. Предлагаем сравнить их лайфхаки с хитростями, которые применяют жительницы Италии, чтобы выглядеть на все сто.

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