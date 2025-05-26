8 лайфхаков, которые помогут выглядеть отдохнувшей, когда до отпуска еще далеко

Цвета, которые мы выбираем в одежде и макияже, могут влиять на то, как нас воспринимают окружающие. По мнению экспертов, один из самых простых способов придать лицу свежий, отдохнувший вид после тяжелой недели или бессонной ночи — это нанести яркую помаду: лицо буквально засияет! Универсальным оттенком, который помогает «проснуться» визуально, считается коралловый. Не стоит забывать и о насыщенно-красных или ярко-розовых тонах — они тоже работают на эффект свежести. А вот темные оттенки подчеркнут усталость.