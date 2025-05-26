Хороший консилер, потом тональный крем и рассыпчатая пудра - очень хорошо маскируют тёмные круги под глазами. А так, надо только отдыхать и много спать, тогда будешь выглядеть отдохнувшей.
8 лайфхаков, которые помогут выглядеть отдохнувшей, когда до отпуска еще далеко
Согласитесь, приятно после отпуска слышать от друзей и коллег: «Прекрасно выглядишь!» Отдых и смена обстановки положительно влияют на наше самочувствие и внешний вид. Но что делать, если до отпуска еще далеко? Мы собрали простые лайфхаки, которые помогут выглядеть свежо даже в разгар рабочих будней.
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1. Яркая помада
Цвета, которые мы выбираем в одежде и макияже, могут влиять на то, как нас воспринимают окружающие. По мнению экспертов, один из самых простых способов придать лицу свежий, отдохнувший вид после тяжелой недели или бессонной ночи — это нанести яркую помаду: лицо буквально засияет! Универсальным оттенком, который помогает «проснуться» визуально, считается коралловый. Не стоит забывать и о насыщенно-красных или ярко-розовых тонах — они тоже работают на эффект свежести. А вот темные оттенки подчеркнут усталость.
2. Аккуратные брови
Аккуратные брови придают лицу более свежий вид, а времени на то, чтобы уложить их щеточкой, нужно совсем немного. Кстати, важно не забывать чистить эту щеточку 1–2 раза в неделю средством для очищения кистей, детским шампунем либо обычным средством для мытья посуды.
3. Вместо огурца
Чтобы избавиться от отеков и темных кругов под глазами, можно положить на веки охлажденные дольки огурца. Но если этого овоща нет под рукой, подойдут и холодные чайные пакетики с кофеином: этот компонент сужает сосуды, снимает покраснение и действует как противовоспалительный компонент. Хорошо помогают и косметические средства с успокаивающими ингредиентами — алоэ вера, ромашкой или спирулиной. Они уменьшают отечность и возвращают взгляду свежесть.
4. От души зевнуть
5. Шелковая наволочка
Из натурального или искусственного шёлка? Натуральный стоит очень дорого и наволочка из него быстро придёт в негодность, а искусственный шёлк мне не нравится - неприятен na ощупь, холодноватый, не впитывает влагу - нет, нет и ещё раз нет.
Стоит только налечь вечером на углеводы или соленую пишу, и привет, опухшее лицо наутро, ведь такие продукты способствуют задержке жидкости в организме. Чтобы снизить риск появления отеков, можно взять дополнительную подушку. А еще лучше спать на подушках с наволочками из шелка. Эта ткань уменьшает трение и препятствует образованию заломов на коже, которые со временем могут превратиться в морщины.
6. Скраб без усилий
7. Отказ от гаджетов перед сном
У меня с 21 часа автоматически включается желтоватый свет экрана.
Как бы нам ни хотелось посидеть перед сном с телефоном или за компьютером, эксперты считают, что эти устройства могут негативно влиять на качество сна. Излучаемый ими синий свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который вырабатывается вечером и помогает организму подготовиться ко сну. Использование гаджетов приводит к нейрофизиологическому возбуждению, усиливая бодрость тогда, когда нам нужно расслабиться. А нехватка сна, как известно, никак не способствует свежему и ухоженному виду.
8. Яркая одежда
Вместо темной одежды эксперты рекомендуют выбирать яркие цвета и принты: они отвлекают внимание от признаков усталости на лице. Легкий аромат духов дополнит образ и придаст ему свежести.
В этой статье вы найдете секреты красоты француженок. Предлагаем сравнить их лайфхаки с хитростями, которые применяют жительницы Италии, чтобы выглядеть на все сто.