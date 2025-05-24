Три цвета волос, которые работают как лифтинг

Мода и стиль
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Наверное, вы и сами замечали, что удачно подобранный оттенок волос словно подсвечивает лицо, делая его сияющим и свежим. Особенно этот эффект заметен у зрелых дам. Специалисты назвали принципы, по которым стоит выбирать оттенок для окрашивания, а мы рассказали о них в этой статье.

Избегайте цветов, которые добавляют лет

Иногда сложно определиться с новым оттенком волос, поэтому для начала исключите те, которых следует избегать. Вот они:

  • Очень темные цвета. Они создают слишком резкий контраст с кожей. К тому же очень темные волосы не отражают свет, делая лицо тусклым.
  • Очень светлые цвета. С возрастом кожа становится более выраженного оттенка и ненатуральный блонд только подчеркнет это.
  • Оттенки, которые сливаются с цветом кожи. С возрастом кожа теряет пигментацию и яркость, и если цвет волос недостаточно контрастирует с ее оттенком, то лицо будет выглядеть бледным и уставшим.

Выбирайте многомерное окрашивание

Окрашивание всей массы волос в один оттенок делает их вид неинтересным и «плоским», да и накидывает годков. Колористы рекомендуют окрашивать волосы в несколько близких тонов — одни пряди чуть более светлые, другие — чуть темнее. Это создает движение, имитирует игру солнечного света, добавляет волосам глубины и натуральности. Но избегайте слишком резкого перехода цветов — это создаст эффект, обратный омоложению.

Определите свой подтон кожи

Чтобы определить, какой цвет волос вам подойдет, важно понять, какой подтон у вашей кожи. Особенно важно это для зрелой кожи: она с возрастом приобретает более выраженный оттенок, и чем точнее подобрана краска, тем эффектнее будет результат.

Подтон кожи может быть теплым, холодным или нейтральным. Вот как быстро определить, какой именно оттенок — ваш:

  • Посмотрите на вены на запястье при естественном освещении. Если их оттенок ближе к зеленому, у вас теплый подтон. Если они скорее синие или фиолетовые — холодный.
  • Наденьте белый верх и встаньте перед белым фоном, так будет лучше видно. Если вашей коже свойственны розовые, красноватые, оливковые оттенки, то ваш подтон — холодный. Если она желтоватая или золотистая, то теплый.
  • Если в вашей радужке много золотистых пятнышек, это говорит о теплом подтоне. Если преобладают голубые и зеленые — о холодном.

Если выходит что-то среднее по всем перечисленным признакам — значит, ваш подтон нейтральный.

А теперь — те самые 3 цвета!

Конечно, любой цвет имеет множество вариаций, и стилисты рекомендуют при выборе оттенка ориентироваться на свой подтон кожи. Вот 3 цвета, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите визуально сбросить 5-10 лет.

Что касается «нейтральных» женщин, им повезло больше всех: так как они находятся посередине между холодным и теплым подтоном, им идут очень многие оттенки. Стилисты советуют найти фотографии людей с похожим подтоном кожи, чтобы посмотреть, как выглядит на их волосах тот или иной цвет, выбрать то, что больше нравится.

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