Три цвета волос, которые работают как лифтинг

Чтобы определить, какой цвет волос вам подойдет, важно понять, какой подтон у вашей кожи. Особенно важно это для зрелой кожи: она с возрастом приобретает более выраженный оттенок, и чем точнее подобрана краска, тем эффектнее будет результат.

Подтон кожи может быть теплым, холодным или нейтральным. Вот как быстро определить, какой именно оттенок — ваш:

Посмотрите на вены на запястье при естественном освещении. Если их оттенок ближе к зеленому, у вас теплый подтон. Если они скорее синие или фиолетовые — холодный.

Наденьте белый верх и встаньте перед белым фоном, так будет лучше видно. Если вашей коже свойственны розовые, красноватые, оливковые оттенки, то ваш подтон — холодный. Если она желтоватая или золотистая, то теплый.

Если в вашей радужке много золотистых пятнышек, это говорит о теплом подтоне. Если преобладают голубые и зеленые — о холодном.

Если выходит что-то среднее по всем перечисленным признакам — значит, ваш подтон нейтральный.