17 человек, чей ремонт в доме стоил каждой вложенной копейки

Фотоподборки
1 час назад

Наш дом — наша крепость. Поэтому вполне логично, что всем нам хочется преобразовать свои дома и квартиры так, чтобы они идеально отражали наши взгляды на уникальность и уют. Порой можно годами откладывать ремонт, но в какой-то момент наступает нужный день, когда процесс начинается. И его уже не остановить. Новые ванные, переделанные кухни, ремонт в гардеробной или создание своего собственного поля для гольфа дома — все это служит одной цели: сделать наше жилище именно домом.

«Отремонтировала спальню, добавив туда вайб 2000-х»

«Кажется, нам удалось сделать кухню мечты»

Ёжик в авокадо
1 час назад

Фото результата выбрано, конечно, самое неудачное.
Хорошо получилось. Но именно н. этих фото я осознала неудобства стола-острова, который мне раньше очень нравился. Это ведь не стол, а просто ещё один шкаф. Получается, стола у них в кухне нет.

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  • Не верится, что это одна и та же кухня. Покажу мужу для вдохновения. © theTEA831 / Reddit

«Переделали всю кухню. Даже стены убрали»

tama
39 минут назад

Была у меня как-то кухня. Так-то у нее нормальная площадь была: 9 кв.м. Но длина 4,5 м, а ширина 2 м. Ужас.

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«В прошлом году мы купили дом. Кухня была настолько темной и старомодной, что пришлось переделать ее полностью»

Ёжик в авокадо
1 час назад

Исключительно приятные цвета и стильный интерьер, и такой ужасный коврик. Как он туда вообще попал?

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«Как я справился с комнатой для сынишки?»

«Наша кухня до и после. Мы жили так 24 года»

Дранкель и Жранкель
24 минуты назад

живые цветы рядом с плитой вызывают какое то чувство беспокойства. и тут НИ ОДНОЙ пустой рабочей поверхности. бардачина во всей красе

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«Обычно я все делаю сам, но в этот раз нанял подрядчика, чтобы он тут все выпотрошил и установил новое. 3 месяца я планировал тут каждый сантиметр»

«Мы пытаемся обновить дом, сохранив его уникальный характер»

«Сначала было жаль тратиться на переделку гардеробной. А сейчас думаю, как же классно получилось»

«Вариант нестандартный, конечно. Зато мой»

Конфуз
59 минут назад

Вырви глаз. Да ещё и не сочетаются друг с другом. Плюс такая раковина - это вечный гемор

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  • Я тащусь от того, как много тут индивидуальности. © anon0207 / Reddit

«Как же я доволен нашей новой кухней»

«Мы годами обсуждали переделку этой части дома. Наконец-то все готово»

«Раньше терраса была крошечной и в ужасном состоянии. Стиснул зубы и взялся за дело»

«Превратил спальню в свой собственный кусочек рая. Теперь у меня дома есть симуляция поля для гольфа»

«Теперь это комната мечты для дочки. Мне даже немного завидно, что теперь у нее комната круче, чем у нас с женой»

«Вот такой у меня девчачий и веселый ремонт в доме»

«Я потратила почти вечность на то, чтобы сделать дом красочным и уникальным»

Фото на превью jbalsjc / Reddit

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