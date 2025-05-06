17 человек, чей ремонт в доме стоил каждой вложенной копейки

Наш дом — наша крепость. Поэтому вполне логично, что всем нам хочется преобразовать свои дома и квартиры так, чтобы они идеально отражали наши взгляды на уникальность и уют. Порой можно годами откладывать ремонт, но в какой-то момент наступает нужный день, когда процесс начинается. И его уже не остановить. Новые ванные, переделанные кухни, ремонт в гардеробной или создание своего собственного поля для гольфа дома — все это служит одной цели: сделать наше жилище именно домом.