17 человек, чей ремонт в доме стоил каждой вложенной копейки
Наш дом — наша крепость. Поэтому вполне логично, что всем нам хочется преобразовать свои дома и квартиры так, чтобы они идеально отражали наши взгляды на уникальность и уют. Порой можно годами откладывать ремонт, но в какой-то момент наступает нужный день, когда процесс начинается. И его уже не остановить. Новые ванные, переделанные кухни, ремонт в гардеробной или создание своего собственного поля для гольфа дома — все это служит одной цели: сделать наше жилище именно домом.
«Отремонтировала спальню, добавив туда вайб 2000-х»
«Кажется, нам удалось сделать кухню мечты»
Фото результата выбрано, конечно, самое неудачное.
Хорошо получилось. Но именно н. этих фото я осознала неудобства стола-острова, который мне раньше очень нравился. Это ведь не стол, а просто ещё один шкаф. Получается, стола у них в кухне нет.
- Не верится, что это одна и та же кухня. Покажу мужу для вдохновения. © theTEA831 / Reddit
«Переделали всю кухню. Даже стены убрали»
Была у меня как-то кухня. Так-то у нее нормальная площадь была: 9 кв.м. Но длина 4,5 м, а ширина 2 м. Ужас.
«В прошлом году мы купили дом. Кухня была настолько темной и старомодной, что пришлось переделать ее полностью»
Исключительно приятные цвета и стильный интерьер, и такой ужасный коврик. Как он туда вообще попал?
«Как я справился с комнатой для сынишки?»
«Наша кухня до и после. Мы жили так 24 года»
живые цветы рядом с плитой вызывают какое то чувство беспокойства. и тут НИ ОДНОЙ пустой рабочей поверхности. бардачина во всей красе
- Сейчас объективно стало лучше, но потерять такую плиту очень жаль! © WatermelonSugar47 / Reddit
«Обычно я все делаю сам, но в этот раз нанял подрядчика, чтобы он тут все выпотрошил и установил новое. 3 месяца я планировал тут каждый сантиметр»
«Мы пытаемся обновить дом, сохранив его уникальный характер»
«Сначала было жаль тратиться на переделку гардеробной. А сейчас думаю, как же классно получилось»
«Вариант нестандартный, конечно. Зато мой»
Вырви глаз. Да ещё и не сочетаются друг с другом. Плюс такая раковина - это вечный гемор
- Я тащусь от того, как много тут индивидуальности. © anon0207 / Reddit
«Как же я доволен нашей новой кухней»
«Мы годами обсуждали переделку этой части дома. Наконец-то все готово»
Мне бы в голову не пришло переделывать первоначальный вариант 🤷♀️
«Раньше терраса была крошечной и в ужасном состоянии. Стиснул зубы и взялся за дело»
«Превратил спальню в свой собственный кусочек рая. Теперь у меня дома есть симуляция поля для гольфа»
«Теперь это комната мечты для дочки. Мне даже немного завидно, что теперь у нее комната круче, чем у нас с женой»
«Вот такой у меня девчачий и веселый ремонт в доме»
Тканевые стулья нна кухне... Дети взрослые или их нет? Но дала так - ой...
- Это настолько круто, что я сначала не поверила, что это реальность. © StandardCritical7127 / Reddit
«Я потратила почти вечность на то, чтобы сделать дом красочным и уникальным»
Вот тут еще куча крутейших идей для ремонта: