16 любителей шуткануть, которые отрываются на полную катушку
Народное творчество
3 часа назад
1 апреля — не единственный день, когда опытные приколисты не прочь подшутить над своими ближними, они готовы это делать хоть каждый день. И иногда их шуточки заходят довольно далеко. Почитайте только, что творят.
- Я часто захожу в магазин настольных игр и знаком с его владельцем. На днях какая-то женщина приняла меня за сотрудника магазина и попросила найти для нее настолку. Я сказал, что не знаю, где она. Тетка возмутилась: "Что значит "не знаю"? Делай свою работу и помоги мне!" К нам подошел владелец: "У вас какая-то проблема?" Женщина: "Ваш сотрудник отказывается помочь! Вы должны его уволить!" Владелец говорит мне: "О, ты нанят на работу". Женщина смотрит в растерянности. Владелец продолжает: "Так ты отказался помочь этой даме?" Я: "Совершенно верно". Владелец: "Ты уволен! Так что бы вы хотели, мэм?" Женщина выбежала из магазина, а мне ужасно понравилась эта сцена. © FantasianMind / Reddit
- На корпоративе за столом зашла тема про семью и замужество, и шеф, семейный мужик за 50, сказал, глядя на нас троих, кто был не замужем: "Вот вы, девочки. Хотите узнать секрет, как женить на себе мужика, если он не хочет?" Мы дружно закивали. "Досидите до конца банкета, открою вам секрет". Семейные сотрудницы начали расходиться, а мы все сидим и ждем ответа. И в конце банкета шеф выдал: "Молодцы, досидели. Готовы узнать, как женить мужика, если он не хочет?" Снова дружно киваем и ждем. "Итак, слушайте! Никак!" И ржет. © KOHb.KOHb / Pikabu
- Когда в тюбике любимой зубной пасты моей жены оставалось совсем немного, всего на одну чистку зубов, я выдавливал из нового тюбика в старый еще немного пасты, и она все никак не кончалась. Однажды все раскрылось: мы вместе чистили зубы, и жена сказала: "Хм, странно", а я не смог сохранить невозмутимое выражение лица. © kibble / Reddit
- У нас на работе был коллега, который не умел хранить секреты. Однажды наш начальник (я работаю в службе безопасности компании) уехал по делу, и этот коллега спросил, где он. Мы сказали, что это секрет. Коллега умолял нас рассказать, и мы "сдались" и ответили, что он уехал получать деньги - огромную сумму, которую выиграл в лотерею. Но об этом нельзя никому рассказывать! А потом мы увидели по камерам наблюдения, как коллега ходит от кабинета к кабинету, чтобы растрепать всем эту историю. Узнав, что мы его разыграли, коллега очень разозлился и прибежал разбираться. Но мы напомнили ему, что он обещал не выдавать секрет. Но он так и не изменился. © P35-HiPower / Reddit
- Просыпаюсь утром и чувствую недомогание, на работу не смогу пойти, надо брать больничный. Звоню в поликлинику. Сонный женский голос, не очень приветливо: "Алло". Ну, думаю, утро, человек только пришел на работу, а тут я со своими проблемами. Поэтому очень осторожно спрашиваю: "Здравствуйте, я заболела, можно мне вызвать врача?". "Обязательно! Обязательно вызовите врача", - отвечают мне и кладут трубку. Сижу в ступоре пару секунд и понимаю, что просто ошиблась номером. © Палата №6 / VK
- Муженек меня разыграл. Мы работали по 14 часов 5 дней подряд. В последний день я пришла домой и вырубилась. Прямо на кровать в одежде легла – и все. Муж будит: «Вставай, мы проспали!» Вскакиваю и иду варить кофе, а он начал смеяться: «Иди спать, дорогая, ты спала всего 30 минут». Ох, как я гонялась за ним по дому! © Charlotte Evans / Quora
- Работаю в техподдержке, настраиваю людям сайты. 1 апреля пришел клиент с воплями, что его сайт лежит. Проверяла со всех сторон — все в порядке, никаких проблем, а у него не работает, хоть тресни! Два часа сидел и выедал мой мозг чайной ложечкой с этим сайтом. Решили поднять весь технический отдел. В итоге он сказал, что пошутил, все в порядке, просто решил разыграть нас. И закрыл чат. После я сделала так, что его сайт действительно полежал двое суток. С 1 апреля, дорогуша! © Подслушано / Ideer
- Мне под 30, никогда не было длительных отношений. Расставался по разным причинам после 3-4 месяцев. Все мои бывшие девушки после расставания нашли свою любовь, хотя до этого у многих длительных отношений или вообще отношений не было. Сейчас почти все вышли замуж, счастливы. Недавно пошутил на эту тему в разговоре с нынешней девушкой. Сказал: "Вот бросишь меня — выйдешь замуж". А она и бросила. На полном серьезе. © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 8, меня разбудила мама: «Вчера вечером выпало так много снега! Тебе не надо идти в школу, смотри!» Я вскочила с кровати и подбежала к окну, чтобы увидеть красивый снег. А вместо этого увидела траву. Мама разыграла меня на 1 апреля. © Lacy Windham / Quora
- В детстве я был очень внушаемым ребенком. Однажды во дворе друг сказал, что увидел гигантского динозавра. Я ему поверил, убежал домой, заперся и до ночи издалека поглядывал в окно. Тот мальчик и стучал в дверь, и в окно кричал, что пошутил, но монстр из моего воображения никак не уходил. © Подслушано / Ideer
- Были мы на даче. Один товарищ, который совсем не умел готовить, решил сварить пельменей и спросил, как это сделать. Я сказала что-то вроде: «Кастрюля — вода — закипело — пельмени — закипело — 10 минут». Через положенное время этот крендель прибегает в панике: «Там пельмени всплыли, че делать?» Я ровным голосом отвечаю: «Ну все, капец, выкидывай, они тухлые». Он реально взял кастрюльку и пошел выкидывать. © squirrel / ADME
- На даче прикололся над друзьями из города. Городские не верят в байки про лешего в лесу. Купил семь «говорящих» хомяков (игрушки-повторяшки голоса), вытащил из них приемники с динамиками и спрятал в лесу в дуплах деревьев по маршруту к речке. Вечером пошли на рыбалку, слегка стемнело. Весь день я травил байки про лешего для большего эффекта. В задуманном месте хомяки начали повторять отдельные фразы из наших разговоров, а потом и вовсе орать на весь лес голосами друзей. Смеха было. © Подслушано / Ideer
- Я нашел старую фотографию двух детей и понял, что один из них похож на моего друга. Решил разыграть его по-крупному. Написал ему письмо, притворившись юристом, и сообщил, что на самом деле его усыновили. А фотка была доказательством, мол, это он с братом. Через пару дней я признался, а он такой: «Боже, это был ты? Я даже родителям звонил и спрашивал, не приемный ли я». © Unknown author / Quora
- Мое начальство — два великовозрастных дурня. За год работы с ними у меня в кабинете побывал весь магазин приколов, жвачки-шокеры — это самое нейтральное. Они ныкались у меня от главбуха, потому что «она сейчас мозг выносить будет», не раз срывали рабочую пятницу. Звонки в субботу утром («Ты проспала работу» и гомерический хохот) — классика жанра. И я до сих пор не понимаю, как с такими учредителями наша контора до сих пор умудряется работать! © Подслушано / Ideer
- Пробегаю мимо симпатичной коллеги-оператора. Посмотрел на нее и говорю (как бы про себя, но она слышит): «Ух ты, и правда!» Она меня приперла к стенке: «Что правда?!» Отвечаю: «Ерунда, не бери в голову, так, в интернете кое-что прочитал». «Нет, ты все-таки скажи!» «Да прочитал, что когда человек все время к одному уху трубку прикладывает, то у него ухо деформируется. Становится более плоским». «И что, сильно заметно?» «Да что ты, вообще не заметно!» В общем, сначала полдня туалет был занят — она уши сравнивала. Остаток дня коллег расспрашивала. Чуть не прибила меня потом. © Sh52731 / Pikabu
- Однажды мы большой компанией в 15 парней зашли в кафе-мороженое. Мы громко разговали, смеялись — в общем, громко себя вели и, что хуже всего, за все это время заказали только один молочный коктейль. Немудрено, что это очень раздражало нашу официантку. Поэтому мы решили слегка разыграть ее и решили дать ей самые большие чаевые в ее жизни. Мы начали скидываться, причем каждый стремился перещеголять другого. В результате вышла такая большая сумма, что официантка, увидев ее, не могла понять, что происходит и даже расплакалась. А мы поблагодарили ее за отличное обслуживание и ушли. © Unknown author / Reddit
Бонус
- У меня был друг, который каждый год в течение 10 лет проводил лето в исследовательских поездках в Антарктиду. Однажды во время похода с коллегами они увидели на вершине дерево с зелеными листьями! В Антарктиде нет деревьев, а последнее, вероятно, росло там 300 млн лет назад. Вся группа была в большом ажиотаже, и они уже представляли, насколько знаменитыми сделает их это открытие, и раздумывали, как назвать новый вид. Но на вершину еще нужно было подняться! Отбросив все дела, люди начали трудное восхождение, которое заняло 13 часов. А когда они добрались, мой друг смеялся как никогда в жизни. Дерево оказалось пластиковым. Кто был шутником, так и осталось неизвестным, но друг клянется, что это был лучший розыгрыш в его жизни! © LifeofaLorax / Reddit
Комментарии
Уведомления
К последней истории: наш город уже несколько лет интенсивно озеленяется, посажены сотни молодых деревьев, кустарники, обновляются клумбы... но перед крупным культурным центром (там и выставки проводятся, и спектакли-концерты) - в бетонные чаши воткнуты ядовито-зеленые пластиковые деревца. 🌴🌵🌲
У кого-то в отделе благоустройства очень странный юмор)
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