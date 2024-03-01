18 человек получили такие подарки, что их и забыть нельзя, и вспомнить стыдно

Одни люди в подарок всю душу вкладывают, а другие вручают герою праздника первую попавшуюся вещицу и уверены, что им и за это должны быть благодарны. «Дешево и сердито» — вот девиз таких персонажей. И презенты от них зачастую бывают настолько незабываемыми, что и захочешь — из памяти не сотрешь.