18 человек получили такие подарки, что их и забыть нельзя, и вспомнить стыдно
Одни люди в подарок всю душу вкладывают, а другие вручают герою праздника первую попавшуюся вещицу и уверены, что им и за это должны быть благодарны. «Дешево и сердито» — вот девиз таких персонажей. И презенты от них зачастую бывают настолько незабываемыми, что и захочешь — из памяти не сотрешь.
- Отмечала день рождения в ресторане. Свекровь подарила мне красивущие туфли. «Примерь», — говорит. Гости хлопают. Я пытаюсь их надеть, только у меня 39-й размер, а они 37-го! Свекровь картинно взмахнула руками, взяла одну туфлю и такая: «Ой, ну и лапищи у тебя, конечно... Мне вот они в самый раз!» И надела. Ну я говорю: «Если вам в самый раз, то и носите тогда». Ну она в них весь вечер и проходила, а потом с собой унесла. Такой вот подарок без подарка.
- Мужу друзья подарили на его день рождения мойку высокого давления. На первый взгляд, звучит весьма неплохо. Я уже представила, как он сам будет мыть свою машину, а я возьмусь за дорожки во дворе. Но все оказалось не так просто. Теперь каждые выходные друзья мужа приезжают к нам, чтобы помыть свои машины. И у нас вокруг постоянно все в воде, везде грязь, плюс счета за воду стали космическими. Я мужу говорила, что это ненормально. У нас же не бесплатная мойка. И что больше всего бесит — ему неудобно отказывать, потому что, видите ли, они ему эту мойку подарили. © Подслушано / VK
- Однажды бывший муж намекнул, что на 8 Марта меня ждет ну очень шикарный подарок — «что-то круглое и красивое»! Я еще удивилась: с работой у него было не очень, жили мы на мои деньги, что же это за сюрприз такой? Никогда не угадаете! Это оказался хулахуп! Так себе креатив. © crazyEmpress / Pikabu
- Моя бабушка дарит такие подарки, что их ждут и боятся одновременно. Например, однажды она презентовала мне сумку с расческами. Бабуля моя — дама очень бережливая, она ничего не выкидывает. Раньше она работала парикмахером, а в подаренном мне пакете оказалось 30-40 старых расчесок (с волосами) и несколько частично использованных средств для укладки волос. Один контейнер со средством для волос был настолько старым, что его содержимое высохло до состояния пыли. А бабуля как ни в чем не бывало заявила: «Я заметила, что ты начала следить за внешностью, и просто решила тебе помочь». © CaptainWisconsin / Reddit
- Свекровь гордо вынесла подарок на мой юбилей — дешевый кофейный набор в задрипанной коробке со смятым бантиком. На предыдущий юбилей впопыхах откуда-то вытащила явно ношеную бижутерию. И все это сопровождается словами: «Вот тебе такой шикарный подарок офигенного качества!» Ладно бы денег не было, но их семья очень обеспеченная. Бесит. Ничего мне от них не надо. Лучше пусть ничего не дарят, чем такое. Но при этом, если мы дарим ей неугодный подарок, свекровь без стеснения расскажет, чем именно он не подошел. © Подслушано / VK
- Старшему ребенку 5 лет, младшему год. Уже 1,5 года старший просит купить ему животину (то собачку, то кошечку, то хомячка, то морскую свинку). На вопрос, будет ли убирать за питомцем, естественно, отвечает: «Нет» (спасибо за честность). Муж категорически против даже комнатных цветов. И что вы думаете? Старшему на прошлой неделе крестный на день рождения подарил попугая. Не спросив, просто привез с хоромами на полкомнаты. Я в шоке! Первая мысль: «Хорошо, что не собака». Дети чуть с ума не сошли от счастья. Короче, за 4 дня пребывания пернатого мы уже потратились на жердочки, так как пластиковые вредные — нужны деревянные. А самое страшное, что я начала с ним разговаривать, а он мне в ответ чирикает. Похоже, в доме появился единственный жилец, который со мной просто разговаривает, а не только требует жрать, играть, стирать, убирать. © #щастьематеринства / VK
- Когда я забеременела, мама начала говорить, что отдаст нам супер-пупер коляску: «Она уже 7 лет в гараже на работе стоит в полиэтилен замотанная, но вы не бойтесь: запаха не будет! Коляска такая суперская, дорогущая и цвет офигенский!» Я не хотела брать сначала, но уж очень она настаивала. Мы даже доверились и не стали деньги на транспорт для ребенка откладывать. В итоге оказалось, что коляска эта — дешевый тяжеленный трансформер. Цвет банальнейший — красно-серый. Без матрасика, без кофра на ножки и с оторванным бампером. «Самая суперская» коляска превратилась в самую позорную на районе. Мы спустя 3 месяца взяли у подруги б/у коляску за копейки — простенькую, но удобную. И именно с той новой коляской моя мама пофоткалась. А надо было старую ей выкатить. © ranberry / Pikabu
- Мы с бывшим жили бедненько. На его день рождения — 25 лет — я собрала друзей любимого, наготовила всего, организовала ему праздник. Погуляли знатно! На мое 25-летие получилось так, что денег у нас впритык. Я просто попросила бывшего сделать мне что-нибудь приятное: шариками комнату украсить, приготовить легкий ужин (он в этот день как раз не работал). Прихожу вечером с работы — ничего. И бывший такой: «А давай ты шарики сама надуешь, пока я праздничный салат готовить буду!» Жалею только об одном — что тогда не сбежала от него. © Ladyvalli / Pikabu
- Троюродная сестра выходила замуж. Начали дарить подарки. Встал ее отец с ключами в руках. Все ахнули: «Машина!» А дядя сказал:" Это ключи от калитки, чтобы зять и дочь в гости приходили!" © Unknown author / Pikabu
- Лучшая подруга подарила мне на 17-летие книгу «Чего ждать, если ждешь ребенка» (специальное издание для беременных). Я открыла этот презент на глазах у кучи родственников и моего парня. У всех присутствующих было ко мне столько вопросов! А я сначала была в ужасе, а потом заколебалась доказывать родителям, что я не в положении. Мои родители почти месяц не верили, что я не беременна. В итоге пришлось прокладку им показать, чтоб отстали. © hail_abigail / Reddit
- Приехала к родителям на свой день рождения, в гости пришли, в том числе, соседи. Вручили они мне стремный набор соусников. Я из вежливости поблагодарила, а когда они ушли к себе, всучила соусники маме. Мол, может, вам в хозяйстве пригодится. Мама посмотрела на них странно и такая:
— Ты мне их уже давала.
— В смысле?
— Ты подарила мне эти соусники на день рождения 10 лет назад. Я их потом передарила соседям на годовщину свадьбы.
Круговорот соусников в природе, как говорится.
- Мне бывший подарил на 8 Марта дорогущий телефон. Как сейчас помню, стоил он $ 800. Перед этим я сказала ему, что планирую эту покупку со своей премии в апреле. Сам муж тогда не работал. Я подумала, что с подработок накопил. Всей родне и друзьям хвастался, какой он офигенный и какой крутой подарок жене сделал. Ага. А через месяц благоверный приходит и говорит, что надо оплатить такую-то сумму. За кредит. На телефон. Который он взял под какие-то бешеные проценты и без возможности досрочного погашения. Ну круто, чего уж. Я в итоге заплатила $ 1,2 тыс. (с процентами) за телефон себе же на 8 Марта, который могла бы купить за $ 800. Зато бывший муж перед всеми был молодцом. Зря я тогда его пожалела и не стала позорить перед родней. © Marzipan595 / Pikabu
- Наша семья не богата. На этих выходных у меня был день рождения. Я не ждала от мужа каких-то супер-подарков, но то, что он мне вручил, повергло меня в шок. Благоверный подарил мне мочалку и шоколадку из магазина низких цен. И... все. Я всегда стараюсь продумать для него пусть не самые дорогие, но прикольные презенты. Например, на нашу годовщину я купила ему несколько значимых подарочков на $ 50 и устроила настоящий квест по их поиску — он с восторгом об этом еще несколько недель вспоминал. На день его рождения я тоже купила ему презентов на $ 50 и устроила целую игру — вместе с нашими детьми мы объясняли, почему каждая из этих вещей ассоциируется у нас с именинником. А мой благоверный решил не заморачиваться. Ну нет денег, так мог хотя бы добавить массаж или сделать открытку. Но нет. И муж вообще не понимает, чего это я злюсь, ведь «главное — это внимание!» Так я и не вижу никакого внимания к себе! Неужели я слишком остро реагирую? © Livingwhilereading / Reddit
- Когда мне было 14, я получил в качестве подарка бритву. У меня тогда ни намека на бороду не было. В мои 16 мне подарили лопату для снега. Там, где я живу, снега не бывает. © g13ls / Reddit
- У моей подруги был ухажер-индиец, который любил дарить ей фаянсовые статуэтки громадных размеров. Качество у них было базарное. Последней каплей оказалась скульптура размером с микроволновку. Девать эти шедевры подруге было некуда, она вежливо попросила его дарить ей что-нибудь более практичное. В следующий раз он привез ей из оптового магазина лук и чеснок в мешках, упакованных по 25 кг. © Feline / ADME
- Моя свекровь очень любила приезжать к нам в гости на несколько дней. Спать мы ее укладывали на диване в зале. Она, спавшая всю жизнь на перине на кровати с панцирной сеткой, постоянно ворчала, что ей неудобно, жестко, и что нам просто необходимо купить ватный матрас на диван, чтобы всем было хорошо. Но нам совершенно не нужен был этот матрас, да и хранить его негде. Поэтому я всегда ей отвечала, что нам матрас без надобности. И вот приезжает свекровь к нам в очередной раз, таща тяжеленный ватный матрас (ну явно, чтобы самой спать в соответствии со своими понятиями о комфорте). И так совпало, что у ее сына в этот день был юбилей — 30 лет. А она об этом даже не вспомнила! Тогда мой супруг говорит ей: «Мам, а почему ты меня с днем рождения не поздравляешь? У меня сегодня юбилей». И маманя не растерялась: «А вот я тебе, сынок, подарок на юбилей привезла — матрас!» Он теперь полшкафа занимает. © 58tat / Pikabu
- Тетя купила моему брату на Рождество деревянную машинку «Раскрась сам» для детей 4–6 лет. В то время он был 32-летним мужиком. Я как вспомню то выражение полного замешательства на его лице, так и сейчас ржать начинаю. Тетя заметила его недоумение, улыбнулась и сказала: «Тебе же нравятся всякие модели!» Ну, вообще-то, нет. © Bundyfly / Reddit
- Свекровь мне подарила свою ношеную и нестираную блузку. В диких стразиках, да еще и не моего размера. Даже не представляю, как реагировать на такой подарок. С нетерпением жду следующий праздник. Может, к комплекту такие трусы получу... Я заинтригована. © Подслушано / VK
Иногда родственники выкидывают такие коленца, что хочется сбежать от них к пингвинам в Антарктиду. Но есть вероятность, что некоторые люди найдут и там.
Комментарии
Ха-ха, у меня 41-й размер обуви, у свекрови 36. Она вечно шутит: "Ой, а это твои кроссовки или мужа?", а я ей скидываю акции детского мира, если там распродажа обуви. Так и живем)
Давайте придумаем какой ответный подарок можно подарить неугодному дарителю, чтобы его/её прям пробрало🤣
Она тебе туфли на два размера меньше, а ты ей колготки с эффектом волосатых ног.
Она тебе задрипанный кофе, а ты ей чай для похудения
Если со спортом дружить,то подарок вполне нормальный.