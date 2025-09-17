20 снимков, которые выглядят как сбой в матрице и заставляют немного усомниться в реальности

Иногда в повседневной жизни мы натыкаемся на необычные вещи или явления — облака выстраиваются в узнаваемые фигуры, знакомые нам цифры или буквы обнаруживаются в яичных желтках, а обычные вещи кажутся живыми существами. Герои нашей подборки успели запечатлеть подобные события, и это еще одно напоминание — мир умеет удивлять и без нейросетей и фильтров.

«Нашел в коробке с обычными магазинными яйцами»

«Поймал чувака, который скрывался за моим холодильником»

«Эти парни никак не прекратят пялиться на меня в поезде»

  • Они похожи на пришельцев из фильма «Марс атакует». © Dependent_Room_2922

«Новый мячик и тот, которым пес играл 3 года»

«Вкусссссная картошечка»

«Купил на рынке два сросшихся арбуза. Заплатил как за один!»

«Нашел этот гигантский аметист на гаражной распродаже за 50 баксов. Парень-продавец сказал, что его дядя добыл камень 10 лет назад»

«У моего котенка на плече есть идеальная цифра 5»

«Во время путешествия нашли эту милаху. Сфоткали и отпустили»

«Вы тоже видите букву „А“?»

«Сфотографировал это дерево в округе Вашингтон»

«В одной упаковке лежало одинаковое количество конфет разного цвета»

«Идеальный осенний градиент»

«Когда готовишь утром завтрак и находишь пятерку на желтке»

«Вот такой странный апельсин мне попался»

«Лос-Анджелес похож на материнскую плату от компьютера»

«У моей племянницы по 6 пальцев на обеих руках»

«Волосы моей младшей сестры образовали цифру 5»

«Мой ботинок насмехается надо мной!»

«Облако в виде утки в небе над Софией, Болгария»

