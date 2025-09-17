20 снимков, которые выглядят как сбой в матрице и заставляют немного усомниться в реальности
Иногда в повседневной жизни мы натыкаемся на необычные вещи или явления — облака выстраиваются в узнаваемые фигуры, знакомые нам цифры или буквы обнаруживаются в яичных желтках, а обычные вещи кажутся живыми существами. Герои нашей подборки успели запечатлеть подобные события, и это еще одно напоминание — мир умеет удивлять и без нейросетей и фильтров.
«Нашел в коробке с обычными магазинными яйцами»
«Поймал чувака, который скрывался за моим холодильником»
«Эти парни никак не прекратят пялиться на меня в поезде»
- Они похожи на пришельцев из фильма «Марс атакует». © Dependent_Room_2922
«Новый мячик и тот, которым пес играл 3 года»
«Вкусссссная картошечка»
«Купил на рынке два сросшихся арбуза. Заплатил как за один!»
«Нашел этот гигантский аметист на гаражной распродаже за 50 баксов. Парень-продавец сказал, что его дядя добыл камень 10 лет назад»
«У моего котенка на плече есть идеальная цифра 5»
«Во время путешествия нашли эту милаху. Сфоткали и отпустили»
«Вы тоже видите букву „А“?»
«Сфотографировал это дерево в округе Вашингтон»
«В одной упаковке лежало одинаковое количество конфет разного цвета»
«Идеальный осенний градиент»
«Когда готовишь утром завтрак и находишь пятерку на желтке»
«Вот такой странный апельсин мне попался»
«Лос-Анджелес похож на материнскую плату от компьютера»
«У моей племянницы по 6 пальцев на обеих руках»
«Волосы моей младшей сестры образовали цифру 5»
«Мой ботинок насмехается надо мной!»
- Как представлю, что туда надо совать ногу, аж мурашки по коже! © Known_Funny_5297 / Reddit
«Облако в виде утки в небе над Софией, Болгария»
- Это же ужас, летящий на крыльях ночи! © pyxis111 / Reddit
Посмотрите также нашу подборку, где случайные кадры неожиданно оказались настоящими произведениями искусства.
