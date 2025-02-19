20 историй из офисных будней, по которым можно снять комедийное шоу

Каждый офис — это маленькая вселенная со своими героями, драмами и неожиданными сюжетными поворотами. И в каждом коллективе найдется хотя бы одна история, о которой все будут потом вспоминать годами. Порой это весьма занятные и неожиданные офисные случаи, которые и правда могли бы стать сценами из какого-нибудь фильма или сериала.