20 историй из офисных будней, по которым можно снять комедийное шоу
Каждый офис — это маленькая вселенная со своими героями, драмами и неожиданными сюжетными поворотами. И в каждом коллективе найдется хотя бы одна история, о которой все будут потом вспоминать годами. Порой это весьма занятные и неожиданные офисные случаи, которые и правда могли бы стать сценами из какого-нибудь фильма или сериала.
- Работаю в крупной корпорации, где строгий дресс-код: костюмы, рубашки, классическая обувь, даже оттенки одежды прописаны в правилах. Но есть один нюанс: про носки никто не упомянул. Вообще. Так что принципиально хожу в ярких носках с единорогами, супергероями и прочей детской радостью. Финансовый директор, 39 годиков. © Палата № 6 / VK
- Это произошло не со мной, а с моим коллегой. Еще до моего прибытия на свою должность. Он постоянно оставлял свои сэндвичи в общем холодильнике в офисе, и кто-то вечно их съедал. Тогда коллега решил добавить в один из своих бутербродов острые перцы чили. На следующий день все узнали, кто был виновником исчезновения еды из холодильника. Самое забавное, что это был начальник! © Палата № 6 / VK
- Мне поручили работу над проектом, сроки выполнения которого, были абсолютно нереальны. Кроме того, задача была поставлена максимально обтекаемо, и мне нужен был доступ к данным, которых не было в моем отделе. Но наш начальник никакой проблемы не видел. Собрали совещание. За столом собрались важные люди, куча директоров и их заместители, мой начальник и я. В какой-то момент ситуация начинает накаляться, пошли жаркие споры. И что же делает мой босс? Он засыпает! Все в шоке, а потом вдруг он еще и начинает храпеть! Он сидел слишком далеко, чтобы я мог его разбудить, так что встреча продолжилась без его участия. Было очень неловко. © Hillytoo / Reddit
"Этот манекен для краш-тестов уже несколько месяцев сидит в коридоре моего офиса. Люди даже начали оставлять ему чаевые"
- Я попросил коллегу прислать мне электронную таблицу Excel, которая у нас есть, чтобы я мог кое-что в ней обновить, а они ее мне распечатали и отсканировали. © kale4reals / Reddit
- Буквально на этой неделе нам позвонил наш новый сотрудник и поинтересовался, нужно ли ему приходить на работу, потому что утром выпало семь с лишним сантиметров снега. © tyrshand90 / Reddit
- Где-то в 2004 году, когда я только устроился на свою первую работу после колледжа, на химзавод, где я работал, наняли независимого подрядчика для инженерных задач. Долго он у нас не продержался – оказался абсолютно бесполезным. Это был пожилой мужчина, который совершенно не разбирался в компьютерах. Однажды он спросил меня, можно ли из отсканированного документа получить текст, который можно редактировать. Я объяснил, что такая технология существует, и предложил помочь. Он дал мне документ, я его отсканировал и отправил ему текст по электронной почте. Но оказалось, что он вернулся к тому, с чего начал. Документ, который он мне дал, был просто распечаткой письма, которое он сам же получил по e-mail. Он просто не знал, как копировать и вставлять текст. © Rostin / Reddit
- Как же бесит! Перешла на работу в руководящую должность, работала месяц много часов с одним выходным в неделю (если он вообще был). Сейчас полегче, и все пришло в норму, но я каждые выходные в 6 утра вскакиваю в холодном поту, начинаю собираться на работу и никогда не знаю, какой сегодня день недели! Я спать хочу! Отпусти меня, рабочее помешательство! © Подслушано / Ideer
Мне нужны отчеты. И как можно скорее!
Семь сантиметров снега? Ну, хорошо, что этот бедолага инфаркт не получил от такого катаклизма.
- Офис, разгар рабочего дня. Настроения нет. Вышла на улицу подышать свежим воздухом, предварительно забрав из общей раздевалки с вешалки свою куртку. Возвращаюсь — все вешалки заняты. Перед глазами всплыла картинка из школьных лет: если в раздевалке на твоем крючке или поверх твоих вещей висели чужие, их просто скидывали на пол. Так захотелось смахнуть все эти куртки и шубки и потоптаться на них! В школе я была грозой — никто не смел занять мой крючок. А тут так нельзя… Бесит! © Подслушано / Ideer
- Работаю в офисе. Иногда совсем нечем заняться, но сохранять рабочий вид все равно приходится. Раньше я распечатывала на черновиках А4 книги и читала их с умным видом. Теперь придумываю книги сама — печатаю прямо на компьютере. Со стороны — идеальный сотрудник! Получаю огромное удовольствие, а коллеги недоумевают, почему я всегда в хорошем настроении. А я просто люблю свою работу! © Подслушано / Ideer
- Работала старшим бухгалтером в крупной компании. Ждали проверку из главного офиса, и я усиленно готовилась, все перепроверяла, брала работу домой. И вот ночью дома работала, немного поспала, утром встала, опять что-то проверяю и попутно пью кофе и на работу собираюсь, одеваюсь. Прихожу на работу, снимаю пальто, а юбки нет. Трусы, колготки, верх есть, а юбку забыла надеть. Коллеги ржали и долго потом вспоминали, как я распахиваю пальто, а там трусы и ляхи в колготках. © Подслушано / Ideer
"Иногда надеваю свою шапочку с пандой на работу. Вот что видит первым делом каждый входящий"
- Сидел на видеоконференции, большинство там были из дома, обсуждали деловые моменты. И тут к тому, кто говорил, подошла жена и начала выговаривать, что тот сидит без дела. Он пытался объяснить, что у него совещание, но жена сказала, что совещания бывают в офисе, а не в компьютере, и кинула ему на стол пакет с мусором: "На, вынеси". Видимо, мужик не выдержал, психанул и начал ее отчитывать. Только микрофон при этом забыл выключить, так что мы все слышали. © Подслушано / Ideer
- Работаю в небольшом офисе. Как назло, с утра ноготь сломала на безымянном пальце, так долго отращивала. Народу нет, решила постричь все ногти коротко, чтоб одной длины были, взяла ножницы, начала со среднего, отстригла. И заходит клиент, мужчина. Пока с ним общалась, он смотрел на мою руку, потом говорит: "Я вижу, вы девушка одинокая… Может, познакомимся поближе?" А я не сразу поняла, что он не на ноготь смотрит, а на отсутствие кольца. © Подслушано / Ideer
- Прислал анонимное письмо начальству с фоткой коллеги, где четко видны ее действия по обману наших посетителей. Честно признаю, не хотел так поступать, но эта девица почему-то наделила себя полномочиями сказать мне, что я должен уволиться, так как она не хочет видеть меня «в своем офисе». Она занимала самую низшую должность в департаменте, но уже мнила себя начальницей. Увольнение ее не застал, но заочно поздравил с исполнением желания. Теперь она и правда больше меня не увидит, как и офис. © Подслушано / Ideer
«Я обратился с вопросом к своему коллеге и обнаружил, что он полностью сосредоточен на работе»
- Год назад у нас появилась очень красивая коллега. Все женщины в офисе завидуют ей и шепчутся по углам. А я не завистливая. Меня она вдохновила заняться собой и стала примером для подражания. Она, правда, об этом не знает. И вот сегодня утром эта коллега вдруг подошла и сказала, что я потрясно выгляжу. Я просто пищу от счастья! © Подслушано / Ideer
- Живет у нас в офисе крыса Чучундра. Друг шефа уехал на другой конец страны работать по контракту, надо было куда-то пристроить питомца. А шеф оставить у себя не мог, у него дома два кота-охотника, которые сразу стали проявлять к крысе кулинарный интерес. Принес он ее на работу, стал всем предлагать, но никто взять не захотел. У кого-то свои питомцы, у кого-то родные-аллергики или боятся грызунов. Шеф на некоторое время оставил ее в офисе, домой возвращать не решился, так как ему коты и так истерики закатывали, что не пускал их в комнату с крысой. Хотел поспрашивать у других знакомых, нас тоже попросил помочь с поиском новых хозяев. Но поиск как-то не задался, а мы все быстро привыкли к тому, что нас с утра встречают веселым шебуршанием. Так Чучундра стала всеобщей любимицей. © Подслушано / Ideer
Как говорится, работа работой, а хорошее настроение никто не отменял. Теперь вы точно знаете, что офис — это место, где скучно не бывает. А вот и еще несколько подборок по теме:
Комментарии
Не далее, как вчера получала и сохраняла новые данные для проекта.
Задача нехитрая - сфотографировать столб освещения na обочине, так, чтоб был виден кусок дороги и второe фото - номер столба.
Что мне присылают наши круто-перцы с айфонами: