14 объявлений, которые поднимают настроение лучше любого анекдота

Соседка-бабушка несколько раз пыталась подсунуть мне уличных кошек со словами: «У тебя все равно кот. Какая разница, сколько их будет?» Постоянно отказывала. Перестала открывать ей дверь и даже вырвала звонок. Сегодня на двери подъезда увидела объявление: «92 квартира примет в дар котят». Это моя квартира, и объявление я, конечно, не писала. © Подслушано / Ideer