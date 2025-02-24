14 объявлений, которые поднимают настроение лучше любого анекдота
Народное творчество
1 час назад
Иногда обычные объявления могут превратиться в настоящий источник позитива. Забавные формулировки, неожиданные опечатки или нестандартный подход авторов заставляют смеяться громче, чем любой анекдот.
«Вы очень красивы!»
«Надо попробовать»
«Вспомнил анекдот — „Солидная фирма возьмет в аренду степлер“»
«Такого подхода к профотбору я еще не видела»
«А как же я?!»
«Испытание для математиков»
«Очень креативная реклама»
Смешное объявление
«Орлиные гнезда оказывается не только в природе»
«А у вас космический роуминг?»
«Бабуля не сдается»
Соседка-бабушка несколько раз пыталась подсунуть мне уличных кошек со словами: «У тебя все равно кот. Какая разница, сколько их будет?» Постоянно отказывала. Перестала открывать ей дверь и даже вырвала звонок. Сегодня на двери подъезда увидела объявление: «92 квартира примет в дар котят». Это моя квартира, и объявление я, конечно, не писала. © Подслушано / Ideer
«Немного юмора на остановке»
Мудрые слова
«Увидела объявление у подъезда. Меня бы туда точно не взяли»
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