14 объявлений, которые поднимают настроение лучше любого анекдота

Народное творчество
1 час назад

Иногда обычные объявления могут превратиться в настоящий источник позитива. Забавные формулировки, неожиданные опечатки или нестандартный подход авторов заставляют смеяться громче, чем любой анекдот.

«Вы очень красивы!»

«Надо попробовать»

«Вспомнил анекдот — „Солидная фирма возьмет в аренду степлер“»

«Такого подхода к профотбору я еще не видела»

«А как же я?!»

«Испытание для математиков»

«Очень креативная реклама»

Смешное объявление

«Орлиные гнезда оказывается не только в природе»

«А у вас космический роуминг?»

«Бабуля не сдается»

Соседка-бабушка несколько раз пыталась подсунуть мне уличных кошек со словами: «У тебя все равно кот. Какая разница, сколько их будет?» Постоянно отказывала. Перестала открывать ей дверь и даже вырвала звонок. Сегодня на двери подъезда увидела объявление: «92 квартира примет в дар котят». Это моя квартира, и объявление я, конечно, не писала. © Подслушано / Ideer

«Немного юмора на остановке»

Мудрые слова

«Увидела объявление у подъезда. Меня бы туда точно не взяли»

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