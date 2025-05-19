6 любопытных фактов о дамах прошлого, которые охотились за богачами в высшем обществе

В XVIII и XIX веках было модно выглядеть как можно бледнее. Куртизанки и женщины низшего сословия подражали богатым и знатным дамам и намеренно эмалировали лицо. Бледная кожа считалась признаком того, что женщина не занимается тяжелым трудом и не бывает под солнцем.

Несмотря на безобидное стремление казаться бледной, методы, которыми куртизанки добивались этого, были крайне опасными. Основным ингредиентом эмали часто служил мышьяк. Альтернативой могли быть свинцовая пудра или даже лошадиный навоз. Если все эти средства не давали нужного эффекта, прибегали к кровопусканию.

Особое внимание уделялось еще и духам. Только порядочные женщины могли использовать духи с лавандовой водой или слабый одеколон. Если же запах был слишком резким и насыщенным, перед вами, скорее всего, куртизанка. Вероятно, для нее это было неплохим способом привлечь внимание.