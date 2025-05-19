6 любопытных фактов о дамах прошлого, которые охотились за богачами в высшем обществе
Куртизанки — не просто спутницы авторитетных мужчин, а женщины, оказавшие заметное влияние на моду, искусство и общественные вкусы своего времени. Однако за внешним блеском, дорогими нарядами и изысканными манерами скрывалась строгая система условностей, ограничений и негласных знаков. По ним внимательный человек без труда мог понять, кто именно стоит перед ним. В этой статье мы расскажем, какие детали во внешности, поведении и быту позволяли окружающим распознать куртизанку.
Эмалирование лица
В XVIII и XIX веках было модно выглядеть как можно бледнее. Куртизанки и женщины низшего сословия подражали богатым и знатным дамам и намеренно эмалировали лицо. Бледная кожа считалась признаком того, что женщина не занимается тяжелым трудом и не бывает под солнцем.
Несмотря на безобидное стремление казаться бледной, методы, которыми куртизанки добивались этого, были крайне опасными. Основным ингредиентом эмали часто служил мышьяк. Альтернативой могли быть свинцовая пудра или даже лошадиный навоз. Если все эти средства не давали нужного эффекта, прибегали к кровопусканию.
Особое внимание уделялось еще и духам. Только порядочные женщины могли использовать духи с лавандовой водой или слабый одеколон. Если же запах был слишком резким и насыщенным, перед вами, скорее всего, куртизанка. Вероятно, для нее это было неплохим способом привлечь внимание.
Запрет на ношение жемчуга
В XVI веке в итальянском обществе существовало большое разнообразие в одежде, и статус человека можно было определить по его внешнему виду. Однако куртизанки вышли за рамки этих условностей. В отличие от других женщин, они могли позволить себе комбинировать элементы гардероба, характерные для разных социальных слоев. Это стирало границы между благородными дамами и женщинами вольных нравов.
Такое смешение стилей породило путаницу, особенно среди приезжих — порой отличить знатную венецианку от куртизанки было невозможно. В результате власти Венеции издали указ, где куртизанкам запрещалось носить жемчуг, поскольку он был символом невинности и чистоты.
Мужские панталоны под одеждой
Нам сегодня может показаться странным, почему куртизанки могли сочетать пышные женские платья с мужскими панталонами. Можно только предположить причину выбора такой одежды: с одной стороны, в ней довольно удобно двигаться, а с другой, наличие мужских элементов в женском наряде могло служить своеобразным визуальным сигналом для мужчин, намекая на особый социальный статус этих женщин и отделяя их от знатных дам.
Чопины
Изначально чопины — туфли на высокой платформе, — служили для защиты платья от грязи и уличной пыли. Однако со временем они стали и символом высокого статуса женщины, которая их носила. В XVI веке в Венеции возникла целая социальная путаница: отличить благородную даму от куртизанки становилось все труднее, поскольку обе категории носили чопины с одинаковым усердием.
В 1430 году венецианские власти попытались регулировать высоту этой обуви, ограничив ее до 7,5 см, но это постановление повсеместно игнорировалось.
Квадратное декольте
Верхняя одежда куртизанок отличалась откровенностью, что неудивительно. В отличие от женщин других сословий, они позволяли себе носить более провокационные наряды. Глубокое декольте часто было квадратной формы вместе с корсетом со шнуровкой. Сверху могли накинуть желтый шарфик для обозначения своего статуса.
Куртизанки нередко стремились подражать знатным дамам. Они также умело примеряли на себя образы вдов или незамужних женщин, свободно меняя стиль в зависимости от ситуации.
Отдельные классы куртизанок
Наше понимание исторических «куртизанок» во многом сформировано Италией эпохи Возрождения. В этой системе куртизанки делились на два класса. На вершине был «высший» ранг — «cortigiane oneste», или «честные куртизанки». Эти женщины обучались искусству, музыке, литературе, как в прошлом это делали гейши или гетеры. Они могли обсуждать с мужчинами разные темы, блистая своим умом и эрудицией. Куртизанок низшего ранга называли «cortigiana di lume». Эти дамы, как правило, были лишены доступа к образованию и не могли позволить себе роскошь в выборе ухажеров.
Куртизанки обычно обладали большей свободой, чем обычные женщины, что и делало эту «профессию» привлекательной. Многие дамы, даже будучи замужем или вдовой, активно могли пробовать себя в новой роли.
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