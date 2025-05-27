9 доказательств того, что мы живем в золотой век гигиены

В те времена далеко не все знатные дамы могли позволить себе часто менять наряды: ткани стоили дорого, кроме того, существовали законы, предписывающие, какие материалы и украшения женщины могли использовать. А вот обязать барышень стричь или укладывать волосы определенным образом было значительно сложнее.

Поэтому создание причесок стало настоящей отдушиной для женщин: придумывая новые варианты, они делали заявления, демонстрировали свою преданность тому или иному клану и соревновались в изобретательности. Если дама копировала прическу товарки, это могло вызвать настоящий скандал и привести к затяжной ссоре.

Так как состояние волос играло огромную роль в жизни женщин, расческа была их лучшим другом. Некоторые барышни даже предпочитали не мыть волосы, а втирали в них порошок, сделанный из растения сыти, укутывали шевелюру на ночь, а поутру тщательно расчесывали.