9 доказательств того, что мы живем в золотой век гигиены
Сейчас нам сложно представить, как в прежние времена люди обходились без дезодоранта, шампуня, зубной пасты, туалетной бумаги и прочих гигиенических средств. Однако наши предки умудрялись поддерживать себя в относительной чистоте и свежести, используя порой совершенно невероятные продукты и инструменты.
В XVI веке расческа была незаменимым инструментом
В те времена далеко не все знатные дамы могли позволить себе часто менять наряды: ткани стоили дорого, кроме того, существовали законы, предписывающие, какие материалы и украшения женщины могли использовать. А вот обязать барышень стричь или укладывать волосы определенным образом было значительно сложнее.
Поэтому создание причесок стало настоящей отдушиной для женщин: придумывая новые варианты, они делали заявления, демонстрировали свою преданность тому или иному клану и соревновались в изобретательности. Если дама копировала прическу товарки, это могло вызвать настоящий скандал и привести к затяжной ссоре.
Так как состояние волос играло огромную роль в жизни женщин, расческа была их лучшим другом. Некоторые барышни даже предпочитали не мыть волосы, а втирали в них порошок, сделанный из растения сыти, укутывали шевелюру на ночь, а поутру тщательно расчесывали.
В Европе вместо туалетной бумаги раньше использовали книги и черепки
Аналог современной туалетной существовал в Китае еще в Средние века. Это гигиеническое средство изготавливали из рисовой соломы, и в какой-то момент спрос на бумагу был настолько велик, что рядом с императорской фабрикой по ее производству выросла целая гора растительных отходов. Причем предприятие выпускало как минимум два сорта бумаги: более мягкий и плотный — для императорской семьи, и вариант попроще — для остального двора.
А вот в Европе туалетная бумага стала пользоваться популярностью только в XIX веке. Однако существуют свидетельства, что люди использовали этот материал в гигиенических целях и раньше. В XVIII веке один знатный господин покупал книги и, прежде чем отправиться в отхожее место, выдергивал из тома пару страниц. Чтение помогало скрасить время, а после изучения страницы превращались в туалетную бумагу.
А зачем вообще такое буржуазное излишество, как туалетная бумага, вот в СССР ее аж до 1970-х не производили, и ниче, нас во всем мире боялись и уважали (сарказм).
А вот людям, жившим в Древней Греции и Риме, не так повезло. Судя по всему, они использовали черепки вместо туалетной бумаги, а в некоторых случаях — и маленькие камешки. И глиняные осколки, и камни назывались пессои. Другой античный вариант — терсорий, или губка на палочке — до сих пор вызывает споры среди археологов. Некоторые утверждают, что, возможно, у этого предмета было иное назначение — им чистили туалеты.
Викинги мыли волосы щелочными растворами
Пристрастие викингов к чистоте вызывало у их противников искреннее раздражение. В отличие, например, от обитателей средневековой Англии, скандинавские воины мылись каждую неделю, тщательно ухаживали за волосами и бородой, часто меняли исподнее, чистили уши и вкусно пахли. Из-за этого прекрасные английские девы нередко отдавали свое сердце именно викингам, а не сородичам-замарашкам.
Интересно, сколько викингов порвали себе барабанные перепонки такими инструментами
Инструменты для очищения ушей, которые использовали викинги
Однако стремление викингов к чистоте объяснялось вовсе не желанием обаять женщин. Воины верили, что судьба человека не определена, и он никогда не знает, что готовит ему грядущий день. А появиться грязным перед богами и героями в загробном мире считалось настоящим позором. Поэтому скандинавские воители уделяли столько внимания гигиене и обязательно мылись перед битвой или серьезным делом. Некоторые историки предполагают, что вместо шампуня викинги использовали мыло с высоким содержанием щелочи — это помогало избавиться от паразитов и придавало волосам и бороде модный светлый оттенок.
В Древнем Египте женщины делали тампоны из подручных средств
Некоторые исследователи предполагают, что аналоги этих современных гигиенических средств появились еще в Древнем Египте. Считается, что женщины делали тампоны из папируса и травы.
Правда другие ученые отмечают, что, возможно, эта идея возникла из-за неправильного перевода древних документов. По их версии, в наши дни сложно точно сказать, какими именно средствами пользовались женщины в те времена. Зато, вероятно, им приходилось покидать дом на время критических дней и уединяться в специально отведенном месте. В любом случае, этот вопрос требует дополнительных исследований.
Викторианские дамы примеривали резиновое нижнее белье
Резиновые трусы были и в СССР. Моя двоюродная сестра ими пользовалась ещё 45 лет назад (до сих пор в шоке, как она выдерживала).
На протяжении веков женщины сами делали домашние прокладки и тампоны, а иногда и вовсе обходились без них. Лишь в XIX столетии в продаже появились различные варианты впитывающих средств, причем некоторые из них сейчас выглядят довольно пугающе. Так, женщины носили резиновые трусы или так называемый санитарный фартук. К конструкции, напоминающий по форме нижнее белье, сзади крепилась пластина, которая должна была защитить одежду от появления предательских пятен. Со своей задачей резиновое белье справлялось неплохо, но вот носить это приспособление было не слишком удобно.
Зубную пасту в Средневековье делали из мрамора и лапок краба
И в Средние века люди мечтали о свежем дыхании. Чтобы добиться этого, они протирали зубы тряпочкой или жевали пасту из перца и соли. Эта смесь должна была не только устранить неприятный запах, но и избавить человека от зубного налета. После процедуры пасту следовало проглотить, что, наверное, дарило незабываемые ощущения.
Правда, не все рецепты были такими простыми. Например, для приготовления более действенной пасты нужно было взять обожженный белый мрамор, обожженные финиковые косточки, кристаллическую соду, красную плитку, соль, пемзу и перемолоть все ингредиенты в порошок. После этого смесь наносили на влажную шерстяную ткань и протирали ею зубы снаружи и изнутри.
Самую эффективную, по мнению средневековых эскулапов, пасту могли себе позволить только очень богатые люди. Рецепт включал в себя корицу, гвоздику, смолу мастикового дерева, ладан, зерно, полынь, лапки краба, финиковые косточки и оливки. Все это нужно было измельчить до порошкообразного состояния, а затем натирать зубы полученной смесью. Аромат корицы, ладана и крабовых лапок, наверное, невероятно освежал дыхание.
Вместо мочалки римляне брали скребки
В Древнем Риме доступ к общественным баням имели практически все граждане, так как вход туда стоил сущие копейки, а для детей и вовсе был бесплатным. Римляне очень трепетно относились к чистоте, некоторые даже принимали ванны ежедневно. Правда, вместо мыла они использовали ароматические масла.
Всласть наплескавшись в воде, мужчины и женщины натирались маслом, а потом снимали излишки с тела металлическими скребками, которые назывались стригилями. По свидетельству историков, некоторые так усердно орудовали этими инструментами, что могли ненароком повредить кожу.
В Японии зубы защищали с помощью уксуса
К XVII веку в Японии уже появились инструменты, напоминающие современные зубные щетки. Это были тонкие ивовые палочки, расщепленные до бахромы с одного конца. Кроме того, в специальных магазинах, помимо щеток, можно было купить еще и зубочистки (тоже из ивы) и зубные порошки.
Однако еще раньше некоторые женщины и мужчины боролись с кариесом другим способом. Считалось, что специально приготовленный уксус мог защитить зубы от разрушения. В уксус добавляли железные опилки, которые окислялись, придавая жидкости черный цвет. После этого средство наносилось на зубы с помощью кисточки.
В XVI веке женщины смывали макияж не самыми приятными средствами
В прошлые века одним из популярных косметических средств была урина. Так, во времена королевы Елизаветы I дамы, чтобы замаскировать любые несовершенства кожи, наносили на лицо основу, а сверху припудривали этот слой. Избавиться от такого макияжа было непросто, и лучшим средством для этого считалась моча. Кроме того, женщины умывались содержимым ночных ваз, дабы придать коже мягкость и свежесть. Причем для этих целей подходила только собственная урина. А вот моча пожилых джентльменов, по мнению специалистов, могла помочь справиться с акне.
Кстати, некоторые модные аксессуары из прошлого и сегодня потрясают воображение.
Комментарии
Средневековые рецепты - жесть. Хорошо, что сейчас такое разнообразие приятных косметических средств.
А сейчас карательной косметологии будто нет... Хирургические вмешательства, изуверские диеты и физ.нагрузки без консультаций с врачами... Прогресс!