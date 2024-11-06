20+ теплых фото со времен, когда наши бабушки и дедушки были молоды и полны сил
Фотоподборки
8 часов назад
Листать старые семейные альбомы - особое удовольствие. С каждой фотографией в них связана своя история, которую вам в очередной раз перескажет кто-нибудь из старшего поколения. Останется только хорошенько ее запомнить, чтобы в свою очередь передать детям и внукам, когда они ткнут пальчиком в снимок и спросят: "А кто это?"
"1965 год. Моя беременная бабушка и моя маленькая тетя нарядились для голливудской вечеринки"
"Первое фото сделано примерно в 1950-х. Говорят, я копия своей бабушки"
- Вот это сильные гены! Ты будто отпочковалась от нее. © dasgood***2 / Reddit
"Мой дедушка в 1958 году с новой стрижкой и ручными белками-летягами"
"Моя бабушка в начале 1940-х годов"
"Мой дедушка-картограф за работой. 1953 год"
«Моя бабуля в 1970-х годах»
- Мы поняли, что твоя бабушка была одной из самых красивых женщин на планете. © realbonito24 / Reddit
«Это фото бабули в 1940-х, где-то примерно 80 лет назад. Сегодня ей исполнилось 99 лет»
- Передайте бабушке, что какой-то незнакомец в интернете считает ее привлекательной леди! © deezbeezneez / Reddit
«А это бабуля держит мою маму на руках. 1970 год»
«Фото моей бабушки, сделанное в 1962 году»
«Это мои дедушка с бабушкой в день свадьбы и 60 лет спустя. Вот такая длинная история любви. Дедушка умер недавно»
- Вы решили довести нас до слез? © octopoddle / Reddit
«В 2018 году бабушка с дедушкой отметили годовщину — 70 лет вместе. А вот их свадебное фото в 1948 году»
«Бабуля в день ее свадьбы»
«Слева направо: моя бабуля в 1968, мама в 1995 и я в 2024»
«Фото, сделанное в день бабулиной свадьбы в 1957 году»
«История любви бабушки и дедушки длится уже более 70 лет»
«Родители моего отца приблизительно в 1950-х. Ну разве моя бабушка не красотка?»
«Бабушка с дедушкой в конце 1960-х. Выглядят так, будто они звезды кино»
«Дедушка с бабушкой в 1933»
«Моя бабуля в 1960 и несколько лет назад»
«Моя бабуля со своей машиной в 1978 году»
«Мои тетя, бабушка и отец в 1978 году»
«Вот так дедушка выглядел в свои 25 лет, на втором фото ему уже 94»
"Мои бабушка с дедушкой в 1970 году и они же сейчас"
Бонус: чем старше, тем круче
- Это старое фото моей бабушки, сделанное еще в 1968 году. Мне повезло унаследовать такие же роскошные волосы. © 14LabRat / Reddit
У нас есть и другие не менее интересные статьи. Например, эти:
Фото на превью swazeycrazy / Reddit
Комментарии
Уведомления
Все, абсолютно все фото зарубежные. Наших подобных набрать не смогли? Конечно, это же сложнее.
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