Мы с мужем ссоримся уже 10 лет. Я нашла способ ругаться с выгодой для всех

Моя сестра Аня замужем уже 10 лет. Кольцо на палец она надевала по большой любви, да и жених тоже светился от счастья. Александр добивался ее со второго курса института, а на выпускном набрался смелости сделать предложение. Всем казалось, что они просто созданы друг для друга. Даже их имена рифмовались - все друзья эту парочку так и звали "Аня-Саня".

Уже на первом году брака выяснилось, что светлая любовь - вовсе не гарантия безоблачной жизни. Всем стало казаться, что чувства Ани и Сани не выдержат испытания бытом. То молодая жена устраивала скандал из-за не вовремя вынесенного мусора, то ее супруг неделю дулся из-за пюре с комочками и котлет "не как у мамы". Впрочем, через какое-то время супруги более-менее притерлись. А может, просто повзрослели и научились прислушиваться друг к другу. Не знаю, что творится в голове у Александра, но Аня как-то в задушевной беседе под чай и тортик поделилась со мной недавно совершенным открытием. Дело было так. Сестра пришла в гости и молчит. Спрашиваю: "Неужели с мужем помирились?" Она признается: "Да нет, он с утра мусор выбросил, а пакет в ведро опять не постелил. Хотела по привычке наорать, но вдруг меня осенило. Просто скинула ему СМС: "Саша, ты сегодня снова забыл застелить ведро. Когда я утром собираю мелкого в школу и готовлю завтрак, мне просто некогда смотреть, есть там пакет или нет. Я просто на автопилоте закидываю мусор в ведро. Все это прилипает ко дну и начинает вонять. Отмывать ведро, скорее всего, придется мне. Именно поэтому я начинаю злиться, когда вижу, что ты забываешь постелить новый пакет". Да, получилось длинно, зато она буквально разложила все по полочкам. "Понимаешь, до меня наконец-то дошло, что муж не умеет читать мысли и угадывать, что творится у меня в голове", - рассказывала мне Аня.

Через какое-то время Саня тоже решил взять этот способ на вооружение и буквально на пальцах объяснил жене, почему ему не нравится, когда она задерживается на работе дольше обычного. Оказывается, ему не нужно было, чтобы Аня срочно бежала ему готовить на ужин всякие разносолы. Он просто ревновал ее к одному из коллег и думал, что супруга остается на пару часов после работы именно для того, чтобы пообщаться с ним. Кстати, в процессе разговоров выяснилось, что с ревностью боролась и Аня. Она рассказывала мне: "Мой муж из тощего студента с годами превратился в солидного мужчину. Помню, пришли мы с ним к друзьям на юбилей. Сидим за столом. И тут к нему начала клеиться одна девица: "Ах, у вас такие руки сильные". Я просто взяла и с улыбкой сказала: "Представляете, он еще и в качалку ходит. Там столько симпатичных парней. Может, вас познакомить с кем-нибудь?" Сестра аж от смеха заходилась, вспоминая лицо той барышни. Она явно не ожидала такой реакции, поэтому сперва покраснела, а потом быстро переключила разговор на другую тему и больше не вспоминала про сильные руки.

Раньше бы Аня просто закатила мужу скандал из-за того, что он мило улыбался посторонней девице и не пытался пресечь ее попытки невзначай прикоснуться к нему. Но тут она после праздника решила честно поговорить с ним и рассказать о том, что ей было неприятно оказаться в такой ситуации. Мол, другие гости смотрели на них и ждали, как они выкрутятся, а та дама явно шла напролом по принципу "жена - не стенка, отодвинется". Саша выслушал ее с квадратными от удивления глазами. Он реально не понял, что произошло, и стал уверять Аню, что даже и не думал обращать внимание на другую женщину. Вечер завершился обнимашками и прочей романтикой - Александр действительно постарался успокоить жену. Получается, если моя сестра по привычке закатила бы ему скандал, то вместо разговора по душам уткнулась бы в стену непонимания. Супруги бы просто поорали друг на друга и разбежались по разным комнатам. Она - в уверенности, что муж ей изменяет, а он - с полным пониманием того, что женился на скандалистке. Теперь же Аня с уверенностью говорит: "У нас всегда находились поводы для ссор - как десять лет назад, так и сейчас. Но теперь наконец-то и я, и Саша научились ругаться с выгодой для нас обоих. Мы уже не орем, а начинаем методично раскапывать причину конфликта. Не особо приятно, конечно, но зато реально помогает. Мы и правда стали лучше понимать друг друга".

Эту же модель поведения перенял и мой 9-летний племянник. Я каждый раз из всех стараюсь сохранять серьезный вид, когда он начинает мне раскладывать по полочкам мотивы своего поведения. Мол, не обижайся, но я не могу прийти к тебе в гости в пятницу и поиграть со своим братом. Но это не потому, что я вас не люблю, просто у меня в субботу соревнования по волейболу и перед ними мне обязательно надо пойти на дополнительную тренировку. Ну я не и обижаюсь. А что? Рабочий способ предотвращать конфликты. Сама теперь пользуюсь.

Бонус: из-за чего еще могут возникнуть разногласия в отношениях

Мы однажды поссорились из-за того, что я положила ему макароны в маленькую тарелку. Они прекрасно поместились в маленькую тарелку, но муж решил туда еще положить мясо и полить аджикой. И вот когда он начал резать мясо на тарелке, макароны начали "убегать" из нее. Разразился скандал. А нужно было всего-то взять еще одну маленькую тарелку или переложить все в большую! Я всегда с удовольствием мою посуду, поэтому использовать лишнюю тарелку в нашей семье не проблема. © Любовь Журавлева / ADME

Поругались с мужем. Он в ссоре высказал многое про меня: и что сплю целыми днями, ничего не делая дома, и что с жиру бешусь, и что на других засматриваюсь. Мне так обидно, ведь дома идеальная чистота, холодильник забит вкусняшками, занимаюсь ребенком и даже не гуляю с подругами. А ведь все из-за того, что я попросила денег на маникюр. © Подслушано / Ideer

Вчера поругались с девушкой из-за того, что не могли решить, что приготовить из жидкого. Я хотел один суп, а она другой. Я настоял на своем и ушел на работу. Когда вернулся, то на плите стоял заказанный мной суп. Но она — хитрый, злой гений. Накидала туда грибов и не положила мяса. Да еще и фасоли набросала, которую я ненавижу. На вкус вроде ничего, но чувство, что меня обманули. © Подслушано / Ideer

Поругались с мужем. Причина: я отказалась убирать дом после квартирантов и предложила вызвать службу клининга. Наорал, сказал, что я не хозяйка. Я не бездельничаю, работаю, дома всегда чистота, люблю и успеваю готовить. Но я очень брезгливая, не могу наводить порядок за чужими людьми, при одной мысли об этом тошнит. Да и дом не так просто и быстро убрать в одиночку. Люблю мужа, но обидно, что он из-за такой мелочи волком на меня смотрит. © Подслушано / Ideer