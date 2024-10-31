5 секретов, которые можно подсмотреть у Кейт Миддлтон, чтобы безупречно выглядеть на фото

Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. С тех пор каждый ее выход в свет сопровождался вспышками фотоаппаратов и появлением фотографий в прессе. И практически на каждом снимке принцесса Уэльская выглядит безупречно. Стилисты и профессиональные фотографы считают, что представительница королевской семьи освоила несколько приемов, которые позволяют ей идеально смотреться даже на случайных кадрах.

Миранда Холдер, эксперт по королевскому стилю, однажды заявила, что Кейт Миддлтон без сомнения прошла определенную подготовку и научилась правильно держаться перед камерами. После этого последовал шквал комментариев от пользователей, что Кейт «прекрасна сама по себе», плюс «она богатая и у нее есть стилисты». Эксперт ответила критикам, что даже самые красивые из нас могут плохо получаться на фото: «Я убедилась в этом исходя из многолетнего опыта работы с супермоделями и знаменитостями». Сейчас Кейт Миддлтон вновь начала появляться на публике после победы над серьезным заболеванием, но ее элегантность и безупречный стиль по-прежнему остались неизменными. Мы прислушались к мнению экспертов и поняли, что как минимум 5 приемов, которые использует принцесса Уэльская, может повторить любой из нас.

1. Всегда держать подбородок параллельно земле

Стилист Миранда Холдер считает, что это и есть главный «секретный трюк», который Кейт Миддлтон постоянно использует перед фотокамерами. Именно ровное положение подбородка каждый раз гарантирует принцессе удачные фотографии. Обратите внимание, что ни на одном из этих фото она не наклоняет его вниз или не задирает голову вверх.

«Если на фотографии голова наклонена вниз — это смотрится не особо хорошо, а если слишком задрана — это еще хуже. Люди же не хотят видеть ваши ноздри!» — отмечает эксперт по королевскому стилю.

2. Слегка выпячивать подбородок во время улыбки

Криптозоолог мамкин 4 часа назад Выпячиваю подбородок во время улыбки и моментально становлюсь Джонни (персонаж Джек Николсона) из «Сияния»😁 - - Ответить

Профессиональный фотограф Оливия Уэст считает, что принцесса Уэльская знает секрет особой улыбки. Выражая свои эмоции, Кейт Миддлтон всегда делает подбородком движение «чуть вперед и вниз». Это хорошо заметно на многих фото, сделанных во время официальных мероприятий.

«Большинство из нас, когда улыбаются, отводят подбородок назад, и у них на лице появляется чуть ли не ухмылка. Я всегда говорю людям: представьте, что вы смотрите через забор. В это время вы просовываете подбородок вперед, а затем просто опускаете его. Вообразите, что вы не можете отвести его назад, потому что забор мешает», — говорит фотограф.

3. Держать руки перед собой, чтобы казаться стройнее

G F 7 минут назад Кейт дистрофик с мужским складом фигуры, в смысле казаться стройнее?😅 - - Ответить

Оливия Уэст также утверждает, что перед фотокамерами принцесса часто держит руки на уровне талии, чтобы выглядеть стройнее. Иногда она при этом держит клатч или какой-то другой предмет. В результате между ее руками и телом создается дополнительное пространство, что подчеркивает ее фигуру и заметно стройнит и без того изящную Кейт.

4. Не поднимать высоко руки

На этом фото Уильям и Кейт, еще находящиеся в статусе герцога и герцогини Кембриджских, предстали перед публикой, чтобы объявить, что проведут парусную регату в благотворительных целях. А теперь обратите внимание, как Кейт Миддлтон приветствует всех собравшихся. Она не размахивает всей рукой, совершая движение «от локтя». Этот фирменный королевский взмах, по мнению фотографов, позволяет ей в любой ситуации выглядеть элегантно и сохранять достоинство.

5. Следить за положением, в котором находятся плечи

У Кейт Миддлтон есть простой трюк, который позволяет ей сохранять элегантную позу на любом светском мероприятии. Если ей хочется улыбнуться или рассмеяться, она никогда не задирает плечи, оставляя их в прежнем положении. На это обращают внимание и профессионалы. К примеру, фотограф Оливия Уэст отмечает: «Принцесса всегда держит плечи опущенными, тогда как многие люди приподнимают их, когда улыбаются».

Бонус: секрет тонкой талии

Эксперт по королевскому стилю Миранда Холдер как-то раз выложила в социальной сети видео, в котором утверждала, что Кейт Миддлтон знает хитрый трюк, помогающий ей визуально уменьшить талию. Она использовала специальные подкладки в области бедер для свадебного платья и некоторых других нарядов, в которых появлялась перед камерами. Миранда сказала: «Королевский дизайнер понимает, насколько важны пропорции и баланс в любом наряде, и как правильно подчеркнуть прекрасную фигуру его обладательницы. Поэтому она добавила объема вокруг бедер и в нижней части юбки, из-за чего тонкая талия Кейт стала выглядеть еще изящнее в ее потрясающем свадебном платье».

Этот прием можно заметить и на других фото принцессы. К примеру, она может появиться на публике в брюках с заметными карманами и складками в районе бедер. Стилист подчеркивает: «Все дело в добавлении объема в определенных областях, чтобы другие части тела выглядели тоньше».