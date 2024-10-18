16 человек, которые решили испытать судьбу на популярных телешоу, но вышли из студии с массой впечатлений
ТВ-шоу приковывают к экранам миллионы зрителей, но часто реальность за кадром оказывается совсем не такой, какой ее показывают нам. Откровенные признания непосредственных участников передач показывают, что многие сцены заранее спланированы, а эмоции порой далеки от искренности. Они рассказывают, как шоу меняют их жизнь, оставляя порой не только яркие, но и неприятные воспоминания.
- Моя подруга участвовала в шоу типа «Снимите это немедленно». Я сидела в зале, когда она вышла из-за кулис в новом образе. Наши аплодисменты показались продюсерам недостаточно восторженными. Поэтому моя подруга выходила снова и снова, пока через 10 дублей мы не орали во весь голос, не бились в полной истерике, как будто только что увидели, как она восстала из мертвых, не меньше. А подруга просто выглядела... нормально. © seriousrepliesonly / Reddit
- До встречи с мужем участвовала в «Давай поженимся». Родителям не терпелось поскорей меня пристроить, а я пошла только чтобы мама с папой отстали. Нас было три невесты, «жених» выбрал не меня. Выбранная брюнетка была в шоке, когда сразу после съемок он ушел с законной женой, работавшей в студии. Она сидела как оплеванная. А мы с родителями пофоткались, поели в местном кафе и пошли домой. Через полгода я встретила своего будущего мужа в лесу. Но это уже совсем другая история. © Alina Ivanova
- Я была на съемках «Брейн-ринга», 1999 год. Пришли с подружкой, нам по 15 лет. Режиссер перед съемками попросил зал быть поактивней. Все было очень естественно, без дублей, как есть. Режиссер по окончанию похвалил зал и пригласил остаться на следующий этап, но мы ушли, а то мамы бы заругали, что поздно домой явились. © Anastasia Abroskina
- Я был на «X-Фактор» 2 года назад и это лучший опыт в моей жизни. Многие говорят, что талант-шоу подстроены. По моему опыту это не так. Продюсеры намекают, что они хотят, чтобы вы сказали или сделали, но это все равно ваш собственный выбор. Единственным недостатком всего процесса было ожидание. Однажды я приехал в 8 утра и не вышел на сцену до 11 вечера. Это был ад. Но мне удалось выступить на Уэмбли Арене, так что я не могу жаловаться. © bananasabre / Reddit
- Снималась в «Часе суда». Выучила сценарий, репетировали всей командой, 2 дня съемок, а потом в родном городке все обсуждали, какая же я была хорошая и какой подлой стала после переезда в столицу. © Мила Полякова
- Когда-то давно моя подруга была «молодой невестой старика» и они судились с какими-то его «родственниками» — программа типа «Час суда». А совсем недавно наткнулась на программу с детектором лжи, где женщина была домработницей, которую унижала хозяйка. Все бы ничего, только эта героиня была тогда коллегой моего близкого друга и я прекрасно знала, что никакой домработницей она не работала. Зато была актрисой. © Талиночка Нехамкина
- Моя семья выиграла в шоу на преображение кухни. Ведущие тогда сказали, что на последнюю неделю строительства якобы отправили нас в отпуск, но на самом деле мы все время оставались дома и ели в подвале. Они сняли, как мы едем по улице, заставили нас сменить рубашки, а затем сняли, как мы «возвращаемся из аэропорта». Хотя жаловаться не на что, кухня хорошая. © ledzelda9 / Reddit
- Я пошел на шоу по поиску второй половинки, где мы заполняли анкеты, чтобы подобрать идеального партнера. Нам всем нужно было ехать в Бирмингем или куда-то еще, и там было 1000 человек. 500 женщин, 500 мужчин. Разделившись, мы сидели на полу по обе стороны зала, когда называли номера, мужчина и женщина выходили на сцену, встречались и уходили вместе по проходу. Моя суженая так и не появилась. © pepsiboycoke / Reddit
- Когда училась в институте, группа наших студентов снялась в передаче «Сто к одному», наивно полагая, что это просто игра. Сначала им навязали выбор капитана. Потом выяснилось, что это было сделано ради команды соперников, где была девушка-капитан у юношей. На самом шоу сначала показалось, что та команда реально сильнее и умнее, потому что они все время забирали баллы. Но когда перед игрой капитанов при выключенной камере ведущий встал рядом с той самой девушкой и минуты две «светил» ей карточку с ответами, все стало понятно. Разговор в гримерке, где идущая на съемки следующая команда обсуждала ответы, которые будут на игре, расставил все точки над i. © Валентина Степанова
- У меня есть подруга, которая записалась на прослушивание в шоу типа «Холостяка». Итак, ей перезвонили, она прошла несколько разных собеседований и кинопроб. Наконец ей сказали, что она будет участницей шоу, в котором ей предстоит управлять ломбардом вместе с другой женщиной. Моя подруга — ассистент стоматолога без какого-либо опыта, даже отдаленно связанного с ломбардным бизнесом. «Королевы ломбарда» в итоге шло два сезона, а создатели прописали подруге всю предысторию о том, почему она заинтересовалась ломбардным бизнесом. © LinuxSuperUser8 / Reddit
- Была участницей съемок «Мастер Шеф». Похудела на 5 кг. Я относилась ко всему как к игре, но большая часть участников реально думала, что после передачи будет работать в ресторанах! Без образования и практики! Все было по сценарию и все играли свои роли. Нас снимали месяц, но я знала, кто выиграет, уже на 3 день. Нам запретили пробовать еду друг друга. Нас стравливали друг с другом. К кулинарии это шоу никакого отношения не имеет. © Ольга Сулавко
- Я был на вечеринке с женщиной, которая делала макияж для реалити-шоу. Она рассказала нам о парне, чья работа заключалась в том, чтобы заставлять участников плакать. Ему говорили, кому нужно поплакать, затем он шел и немного разговаривал с ними. И к тому времени, как он уходил, участник был уже весь в слезах. Полагаю, он был продюсером, но я часто задавался вопросом, существует ли какая-то секретная профессия, призванная заставлять участников телешоу нареветь целое море. © Roving_Rhythmatist / Reddit
- У нас препод ходил на передачу в качестве жениха. Мы всем потоком тот сюжет посмотрели. В конце он даже вроде счастье свое обрел. На наши вопросы отшучивался и уклонялся от ответа. © raccOOn18 / Pikabu
- У меня так одногруппница одной из невест в «Давай поженимся» была. Смотрим с мамой телик, а там она! Я еще думаю, что она там забыла, у нее же муж и ребенок? Причем, история ее была — муж умер, есть ребенок, ищу ему отца. Я на следующий день к ней подхожу, мол, что за фигня, уже и мужа успела похоронить? Она ржет, мол, одна из невест отказалась, а знакомая там работала подборщиком участников и попросила ее быть заменой. © MissElegance / Pikabu
- У меня друг участвовал в передаче, суть которой в том, что антиквары будут рыскать по вашему чердаку/гаражу и находить там ценные вещи для продажи. Они не нашли ровно ничего путного в доме моего друга, поэтому вытащили из фургона несколько картин и вазу, «нашли» их, затем попросили его пойти и переодеться, чтобы они могли снять отрывок «после продажи». Все это кажется пустой тратой времени, если не считать пары сотен, которые ему дали за участие. © PM_Me_Rude_Haiku / Reddit
- Познакомилась с мужчиной, начали встречаться. Прошел месяц, и он мне признался, что снимался в «Давай поженимся». Нашла передачу, посмотрела. И в этот же день прекратила с ним общение. А все потому, что этот мужичок там скакал и пел, не имея слуха и голоса, делая сюрприз женщине с четырьмя детьми. А краснела за него я. © Zaponka81 / Pikabu
А вот еще больше статей про реальный опыт участия в шоу:
Комментарии
Одному приятелю, звезде любительского театра в том городке, где мы оба тогда обитали, предлагали принять участие в передаче «Моя семья», что ли. В качестве героя сюжета про какие-то грязные семейные тайны. Отказался – работал учителем, сказал, что не может рисковать в таком виде попасться HА глаза ученикам. :)