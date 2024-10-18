16 человек, которые решили испытать судьбу на популярных телешоу, но вышли из студии с массой впечатлений

ТВ-шоу приковывают к экранам миллионы зрителей, но часто реальность за кадром оказывается совсем не такой, какой ее показывают нам. Откровенные признания непосредственных участников передач показывают, что многие сцены заранее спланированы, а эмоции порой далеки от искренности. Они рассказывают, как шоу меняют их жизнь, оставляя порой не только яркие, но и неприятные воспоминания.