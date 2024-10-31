19 родителей, которые воспитывают детей по-своему. Но не все с ними согласны

Стоит ли учить ребенка здороваться с посторонними, давать или нет карманные деньги, разрешать смотреть мультики целый день или включать телевизор строго на 10 минут — в каждой семье на этот счет есть свое мнение. Но бывает, что процесс воспитания слегка выходит из-под контроля или у родственников явно не получается договориться между собой.