16 историй о том, когда недопонимание превратилось в трагикомедию

Какой-то парад неадекватов. Особенно хорош парень, который сначала рылся в телефоне за идеями для подарка, а потом ещё не догадывался, о чём может намекнуть такой подарок. (Хотя, может, это такая многоходовочка от девушки - у меня, например, нет таких переписок с подругами, где я скидываю, что очень что-то хочу, но денег не хватает 😀)