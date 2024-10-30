Нравится противопоставление - дорогущие, но красивые...
"- Селянка! Хочешь большой, но чистой любви?" (C)
Я для съемной квартиры покупала задешево остатки, из дорогих, но по одному два рулона. И делала мозаику. За шкафами не клеила, мне их не передвинуть было. Нормально получилось, мне зашло и ладно.
16 историй о том, когда недопонимание превратилось в трагикомедию
Бывают ситуации, когда из-за недопонимания может разгореться нешуточный конфликт. А ведь всего-то нужно было сначала просто обсудить детали друг с другом, а уж потом, например, дарить подарок. И решать любые семейные вопросы. Именно такими историями и поделились герои нашей статьи.
- Откладывали деньги с женой на ремонт. Я каждую копейку нес в дом, ничего лишнего не позволял. Мечтал, что будет дом, веранда большая, два туалета, баня. И тут жена пишет: «У меня для тебя сюрприз, приезжай скорее». Я думал, что она к моему приезду что-то по дому сделала. А она на нашу заначку сделала себе грудь! Я, естественно, орать начал, она в слезы, мол, я трех детей родила и выкормила, я заслуживаю! Конечно, не все потратила, но больше половины. Не разговаривает со мной нормально уже два месяца. Это были семейные деньги! На всех! А не на грудь! © Подслушано / Ideer
- На день рождения парень подарил мне коробку, внутри — ключи от машины. Я в шоке, думаю, вот это сюрприз! А он такой довольный: «Только мы ее вместе оплачивать будем, я взял кредит». Трындец. Это не подарок, а долг! Говорю ему: «Я не просила машину, ты зачем так сделал?» А он: «Я думал, тебе понравится, ты же говорила, что хочешь свою машину». Да, но я не хотела влезать в кредит! В итоге пришлось ему отказать, он обиделся: «Ты неблагодарная, я для тебя старался». Да какой ты старался, если теперь платить за это вместе будем? © Карамель / VK
- Однажды друг очень разозлился на меня, потому что я не ответил на его сообщение сразу. Я был занят работой, и мой телефон был на беззвучном режиме. Когда я наконец проверил телефон, там было около 10 пропущенных сообщений. Я ответил, как только смог, объяснив, что просто засиделся на работе. Но он уже был в ярости, думая, что я специально их игнорирую. Это вылилось в целый спор о том, как «настоящие друзья» находят время друг для друга. Потребовалось несколько дней, чтобы все уладить, и все потому, что я не ответил сразу. © Freddafreddajedda / Reddit
- Не могу начать свой день без кофе. Проснулась утром и поняла, что кофе дома закончился. Пошла в ближайшую кофейню. Сонная, растрепанная. Заказала кофе с собой, взяла свой стакан, благодарно улыбнулась милейшему бариста. И впервые в жизни набралась смелости и написала свой номер телефона на бумажке, дала бумажку бариста, и убежала. Через двадцать минут звонок. Я ликую, уже представляю, как рассказываю историю нашего знакомства и любви своим подругам. С волнением беру трубку и слышу: «Здравствуйте, это бариста из кафе, вы забыли у нас свой кошелек». Пришла за кошельком, когда-то улыбчивый парень, протянул мне его, с абсолютно каменным лицом и сказал: «У меня есть девушка. Хорошего вам дня». Вот тебе и история любви. © Палата № 6 / VK
- Решила сделать ремонт. Купила дорогущие, но очень красивые обои. Сама клеить не умею, но вспомнила, что родственница занимается этим делом, договорилась с ней. Ушла утром на работу, вечером она звонит и говорит, что все готово. Я думаю, ой, так быстро, очень хорошо. Прихожу и теряю дар речи! Я не думала, что можно настолько плохо клеить обои! Так как не хочу портить с ней отношения, ничего не сказала. Сейчас сижу и реву, смотрю на обои, которые поклеены прямо на старые с огромными пузырями. За этот ужас она запросила круглую сумму. Сижу и не знаю, что делать. Последний раз я ввязалась в деловые отношения с родственниками. © Подслушано / Ideer
- Парень позвал на ужин с родителями. Приехала к ним, а там мама его сразу: «Почему вы еще не женитесь? Мой мальчик должен быть женат!» Я в шоке, мы встречаемся всего полгода, какая свадьба? А он такой с виноватым лицом: «Ну, мама права, пора решать». Что решать-то?! Она потом весь вечер меня подначивала: «А когда вы нас внуками порадуете?» Да ты в своем уме, женщина? Мы еще не определились даже, кто у нас в семье будет готовить, а ты уже про детей. Я ему после ужина сказала, что мы с ним пока просто встречаемся, а он на меня обиделся: видите ли, что не хочу угодить его мамашке. © Карамель / VK
- В первый день после летних каникул я захожу в класс, а учительница не сводит с меня глаз. Только когда все расселись, она сказала мне: «Ты покрасила волосы. Они стали светлее». Она не спрашивала, а просто сразу обвинила, и тут же назначила мне наказание. Я пыталась ей объяснить, что это все потому, что я много бывала на солнце, и волосы просто слегка выцвели. Но она была непреклонна и была уверена, что я вру. © harrietmjones / Reddit
- Я всегда ношу белье только черного цвета. Ну вот обожаю его, выглядит всегда отпадно. Но тут на прошлой неделе что-то влетело мне в голову, и я решила купить белый набор нижнего белья. Муж вечером увидел его на мне и давай скандалить: «У тебя есть любовник! Белые трусы только для любовников надевают!» Какой же дундук, я просто не могу. © Мамдаринка / VK
Нравится противопоставление - дорогущие, но красивые...
- Мы с мужем переехали в город у моря. Этим летом меня атаковали родственники, которых я видела пару раз в жизни. Помимо нашего жилья, у нас есть однушка, которую мы сдаем. Моя мама, щедрая душа, рассказала им, что у нас есть пустая квартира: заходи и живи. Как же они удивились, когда я сказала, что там живет человек. Мама начала мне звонить и говорить, что нужно выгнать девушку, которая снимает квартиру, ведь это, блин, неуважение к родственникам! Я в шоке! То есть я должна выгнать человека, который там живет, и еще потерять доход, чтобы тетя, которую я видела один раз в жизни, отдохнула у моря. Я думала, такое только в интернете бывает. Теперь все считают меня зажравшейся, и мне должно быть стыдно. Сижу и не понимаю, почему я должна испытывать стыд?! © Подслушано / Ideer
- Еду в метро после визита к стоматологу. Процедура была весьма неприятной, у меня онемела вся нижняя челюсть, ничего не чувствовала. Напротив меня сидел привлекательный молодой человек, который с интересом наблюдал за мной. Мое самолюбие раздулось до невероятных размеров, но его быстро «сдули». Вдруг ко мне обращается женщина: «Девушка, у вас слюни текут. С вами все хорошо?» Ну, блин. © Карамель / VK
- Моя бывшая разозлилась на меня и не разговаривала со мной 48 часов. Почему? Потому что она написала мне сообщение с вопросом, может ли она одолжить мое зарядное устройство, и я ответил «Конечно» вместо «Да». Видимо, говорить «конечно» невежливо. © Maniacboy888 / Reddit
- Нашего песика зовут Ежик. Так двенадцать лет назад назвала его моя тогда еще маленькая сестра. Неделю назад мы всей семьей отдыхали в санатории, на море. В один из вечеров наш Ежик побежал за бабочкой и пропал из нашего поля зрения. Темнело, мы заволновались. Стали звать своего любимца. Конечно же, по кличке. Через двадцать минут добрые люди на территории санатория помогли нам и принесли целых три самых настоящих ежа. Колючих отнесли обратно, а своего Ежика нашли уже через пять минут после этого! © Карамель / VK
Прекрасно понимаю людей с собакой Ëжиком! У меня была кошка Котлета, и однажды она потерялась... Мы думали, что она выскочила в окно (2 этаж), поэтому ходили по двору и орали "Котлетааааа, котлеточкаааааа!"
- День рождения моей девушки был совсем скоро. А идей для подарка у меня не было. Решил я порыться в ее телефоне, вдруг найду подсказку какую-то. В сообщениях она кидала своей подруге ссылку с дорогим и красивым золотым кольцом, жаловалась, что хочет такое, а купить не может. С подарком я определился. На сам день рождения мы пошли в кафе, было много друзей, она взяла коробочку с кольцом и закричала: «Я согласна». А жениться я не хочу еще года 2. Но и сказать ей, что она не так поняла, не могу. Блин. © Подслушано / Ideer
- На 9 год семейной жизни наступило такое время, когда жена стала недовольна буквально всем — каждым моим движением. Я, само собой, был недоволен ее таким поведением. Могли поругаться на ровном месте. Даже обнимашки и поцелуи исчезли из нашей жизни. Иногда я смотрел подработку в такси или доставке, поскольку зарплаты бы не хватало на съем жилья и алименты. Но, к счастью, не дошло ни до разговоров о разводе, ни до измен. Просто вся наша хандра и раздраженность друг другом постепенно ушли сама собой, у нас снова все хорошо. Я люблю ее и знаю, что она любит меня. И думаю, что многие разведенные и разводящиеся пары имеют похожую проблему, которую просто не могут переждать. © Подслушано / Ideer
- Однажды я навестил свою девушку. Начало 2000-х. Смартфонов не было, а телефоны, которые у нас были, не показывали дату. Пока мы болтали, она спросила, какое сегодня число. Я назвал ей дату, и мы проговорили еще пару минут. А потом она спросила, откуда я знаю сегодняшнюю дату. Для меня это был странный вопрос, потому что я всегда знаю дату. Но она разразилась тирадой о том, что я, должно быть, знаю дату только потому, что у меня, вероятно, есть другая девушка и это должен быть особенный день для нас, чтобы отпраздновать его вместе. Я сказал ей, что это нелепое обвинение, поскольку я всегда был верен ей. Тогда она обвинила меня в том, что я встречаюсь с кем-то еще, и выбежала из комнаты отдыха, где мы разговаривали. Все потому, что я знал дату. Она отказалась разговаривать со мной до конца дня и продолжала обвинять меня в измене. © Flashy-Ad-7761 / Reddit
- Есть у меня одна подруга, которая постоянно приходит в гости без предупреждения. Вот просто звонок в дверь, а я еще в халате, уставшая после уборки. А она с порога: «Привет, как у вас тут? Я зашла на чай!» Ну как зашла, я тебя звала что-ли? Дети вокруг носятся, я сижу с ней на кухне, пью этот чай и думаю, как бы ее выдворить. Но ведь не скажешь человеку в лицо: «Уходи, мне не до тебя». Она еще потом спрашивает: «А у вас что, всегда так грязно?» Да ты серьезно? Ну не в музее живем! Поговорила с ней, объяснила, что нужно заранее предупреждать, а она в обиду: «Я думала, мы подруги». Подруги, конечно, но это же не значит, что ты можешь врываться ко мне в любое время! © Карамель / VK
В конфузные ситуации из-за недопонимания попадают рано или поздно все, и эта подборка историй может быть тому доказательством.
Комментарии
Дорогой адми, когда я хочу тупых историй я иду в вк, зачем вы принесли вк сюда?
Какой-то парад неадекватов. Особенно хорош парень, который сначала рылся в телефоне за идеями для подарка, а потом ещё не догадывался, о чём может намекнуть такой подарок. (Хотя, может, это такая многоходовочка от девушки - у меня, например, нет таких переписок с подругами, где я скидываю, что очень что-то хочу, но денег не хватает 😀)