Через час после знакомства, сосед начал деньги просить у девушки? Вот так Дима!
14 честных комиксов о том, каково это — жить в многоквартирном доме
Интересное
52 минуты назад
Многоквартирный дом — это уникальный и порой безумный мир, где может произойти что угодно. Мы нарисовали 14 комиксов, которые доказывают, что жизнь с соседями — это приключение, полное неожиданных звуков и ситуаций. Наверняка многие из них будут вам знакомы.
Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.
О тонких стенах в домах можно слагать легенды. Иногда благодаря им весь идеальный образ соседей разбивается
-
-
Ответить
Да и вообще порой с этими стенами никакие сериалы не нужны
Иногда слышимость просто сверхъестественная
Как жить в таком доме? Что можно, кроме как дышать? Если каждый шаг и сих, слышен.
-
-
Ответить
И да, периодически попадаются немного странные соседи
И некоторые из них бывают ну очень уж непосредственными
Вспомнилось про "непосредственность". Работала консультантом, одна тётка пыталась маячок оторвать от вещи. Когда поймали за этим занятием, сказала "Просто проверяла, хорошо закреплён или нет". А на картинке, проверяли так, что даже ребёнка запихнули в эту коляску)
-
-
Ответить
А некоторые — даже наглыми
И, конечно, куда без категории «особенно бдительные»
В многоквартирном доме даже поездка на лифте может оказаться запоминающейся
Когда в подъезде пахнет вкусной едой, всегда надеешься, что это из твоей квартиры
Про домовой чат и говорить ничего не нужно
Говорят, если сделать ремонт, через какое-то время вас обязательно зальют
В многоквартирных домах люди часто не знают своих соседей. Но стоит выйти с собакой, так сразу обзаводишься друзьями
А если вы, наоборот, хорошо знакомы с соседями, к вам могут поступать неожиданные просьбы
Но иногда эти просьбы имеют приятные последствия
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 членов семьи, от веселой жизни с которыми на голове только прибавляется седых волос
Истории
1 месяц назад
14 ситуаций, когда наглость оказалась на таких высотах, что и альпинисты бы сдались
17 мам, которые придумали такой гениальный способ решения детских проблем, что хочется аплодировать
15 женщин, которые в один прекрасный день разрешили себе быть неидеальными и стали неотразимыми
Фотоподборки
1 неделя назад
16 женщин, которые изменили в себе всего одну крошечную деталь, но как же лихо они преобразились
Фотоподборки
3 недели назад
19 парней, которые выросли в таких роскошных мужчин, что аж крышу сносит
Фотоподборки
1 месяц назад
17 историй о том, как нужные знакомства могут добавить перчика в серые будни
15 человек, которые ловко поставили обидчиков на место и ушли красиво
Народное творчество
2 месяца назад
13 человек, жизнь по соседству с которыми сродни походу в цирк
15 раз, когда у прилавка разыгралась такая комедия, что хоть билеты продавай
15 человек, которые пытались что-то продать в интернете, но столкнулись с ну очень странными покупателями
17 человек, которые до сих пор не могут поверить в свою удачу
Фотоподборки
2 недели назад