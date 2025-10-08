14 честных комиксов о том, каково это — жить в многоквартирном доме

Многоквартирный дом — это уникальный и порой безумный мир, где может произойти что угодно. Мы нарисовали 14 комиксов, которые доказывают, что жизнь с соседями — это приключение, полное неожиданных звуков и ситуаций. Наверняка многие из них будут вам знакомы.

Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.

О тонких стенах в домах можно слагать легенды. Иногда благодаря им весь идеальный образ соседей разбивается

Lisenok21 46 минут назад Через час после знакомства, сосед начал деньги просить у девушки? Вот так Дима! - - Ответить

Да и вообще порой с этими стенами никакие сериалы не нужны

Иногда слышимость просто сверхъестественная

Lisenok21 45 минут назад Как жить в таком доме? Что можно, кроме как дышать? Если каждый шаг и сих, слышен. - - Ответить

И да, периодически попадаются немного странные соседи

И некоторые из них бывают ну очень уж непосредственными

Lisenok21 40 минут назад Вспомнилось про "непосредственность". Работала консультантом, одна тётка пыталась маячок оторвать от вещи. Когда поймали за этим занятием, сказала "Просто проверяла, хорошо закреплён или нет". А на картинке, проверяли так, что даже ребёнка запихнули в эту коляску) - - Ответить

А некоторые — даже наглыми

И, конечно, куда без категории «особенно бдительные»

В многоквартирном доме даже поездка на лифте может оказаться запоминающейся

Когда в подъезде пахнет вкусной едой, всегда надеешься, что это из твоей квартиры

Про домовой чат и говорить ничего не нужно

Говорят, если сделать ремонт, через какое-то время вас обязательно зальют

В многоквартирных домах люди часто не знают своих соседей. Но стоит выйти с собакой, так сразу обзаводишься друзьями

А если вы, наоборот, хорошо знакомы с соседями, к вам могут поступать неожиданные просьбы

Но иногда эти просьбы имеют приятные последствия